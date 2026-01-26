Á´°÷¥ô¥£¥ª¥éÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÖSDA48¡×¥³¥ó¥µー¥È2026¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ·èÄê¡¡TicketMe¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥ô¥£¥ª¥éÁÕ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¸ø±é¡Ö¥ô¥£¥ª¥é±éÁÕ½¸ÃÄ SDA48¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ³µÍ×
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¼óÀÊÁÕ¼Ô¡¢ÆüËÜ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¸ò¶Á³ÚÃÄ¼óÀÊµÒ±éÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¿ÜÅÄ¾Í»Ò¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡¢¥ô¥£¥ª¥éÁÕ¼Ô¤À¤±¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÖSDA48¡Ê¥¨¥¹¥Ç¥£ー¥¨ー¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ô¥£¥ª¥é¤ò¡ÈÁ´°÷¼çÌò¡É¤È¤·¤Æ¿ø¤¨¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ô¥£¥ª¥é¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Î°ìÎ®¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼óÀÊÁÕ¼Ô¤ä¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê±éÁÕ²È¤¬½¸¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ò¥ô¥£¥ª¥é¤À¤±¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§¥ô¥£¥ª¥é±éÁÕ½¸ÃÄ SDA48
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë14:00³«±é¡Ê13:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë
¡Ê¢©104-0053 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤1ÃúÌÜ8-9¡Ë
²ñ¾ìHP¡§https://www.dai-ichi-seimei-hall.jp
½Ð±é¡§SDA48
¿ÜÅÄ¾Í»Ò¡¿ÃÓÊÕ¿¿ÈÁ¡¿Íî¹ç¤Ê¤Å¤¡¿²ÃÆ£ÂçÊå¡¿¾®Ãæß·´ðÆ»¡¿»Í²È³¨Æè¡¿¹âÌî¹á»Ò¡¿ÉÚ±ÊÍªµª»Ò¡¿¸Å²°Áï¸«¡¿¿¹Ìî³«
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¥Á¥±¥ßー¸ÂÄê²Á³Ê¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Ãí°Õ»ö¹à
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ËçÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Ö¥¤¥¹ÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢
¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡Ê0570-550-799¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ëü¤¬°ì½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://ticketme.io/event/group/95321c3a-aa81-40e5-8109-1240049f0d8b/2780eda4-8de2-440a-9627-e0ac1da742e1
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799
¥ª¥Ú¥ìー¥¿¼õÉÕ»þ´Ö¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
TicketMe¤È¤Ï
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âNFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact