¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡ß¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡ÃÏ¸µ°¦¤Þ¤Ä¤ê¡×³«ºÅ¡¡¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ9ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¾Í¤Ç¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµï¼ò²°¥Á¥§ー¥ó¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥ï¥¤¥Õー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ µ×Èþ¡Ë¤È½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î£³¸©¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡Ë¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡ß¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡ÃÏ¸µ°¦¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡¢¿É¤µ¤ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤ÄÈëÅÁ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÁÚºÚ¡¢ÍÈ¤²¤â¤Î¤Ê¤ÉÁ´9ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÎÂ¥Êª¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÄ»ÃË¡×¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡ß¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡ÃÏ¸µ°¦¤Þ¤Ä¤ê¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÊÁ´9ÉÊ¡Ë
¢£À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡¡¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ÉÕ¤ ÍÈ¤²·Ü
²Á³Ê¡§253±ß¡ÊÀÇ¹þ273.24±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÍÈ¤²·Ü¡×¤Ë¡¢ÊÌÅº¤È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤È¿ÉÌ£¤ò¼«Ê¬Î®¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¾Æ¤Ä»¤ª¤à¤¹¤Ó¡¡¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Íー¥ºÆþ¤ê
²Á³Ê¡§260±ß¡ÊÀÇ¹þ280.80±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¤´ÈÓ¡¢¾Æ¤Ä»¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ë¡¢¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ê¥ê¤È¸ú¤¤¤¿¥³¥·¥ç¥¦¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²¹¶ÌÅâÍÈ¤²Ð§
²Á³Ê¡§698±ß¡ÊÀÇ¹þ753.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¥¸¥åー¥·ー¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ë¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò¸ú¤«¤»¡¢²¹¶Ì¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤à°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£»Ý¿É¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¥É¥Ã¥°
²Á³Ê¡§330±ß¡ÊÀÇ¹þ356.40±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¥½ー¥»ー¥¸¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö»Ý¿É¡×¤Î¥É¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¢£¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¹á¤ë·Ü¤Á¤ã¤óÉ÷¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¾ßÌýÌ£¡Ë
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë¡¡
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
´ôÉì¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö·Ü¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¹á¤ëÏÂÉ÷¾ßÌý¥À¥ì¤Ç·ÜÆù¤ÈÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍí¤à¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë»³¥¥ã¥Ù¤Á¤ã¤ó¡Ê¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦Æþ¤ê»Ý±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë
²Á³Ê¡§238±ß¡ÊÀÇ¹þ257.04±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤òºÆ¸½¡£¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ý±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¢£¤Í¤®¥À¥¯ÆÚ¥¬¥ÄÅâÍÈ¤²¡Ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯¿ÉÌ£¤À¤ì¡Ë
²Á³Ê¡§328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÆÚ¥¬¥ÄÅâÍÈ¤²¤Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¸ú¤¤¤¿¿ÉÌ£¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Í¤®¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£»³¤Á¤ã¤ó¤Á¤¯¥¥åー¡Ê¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¥Þ¥è¥Íー¥º¡Ë
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ321.84±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©
¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤òºÆ¸½¡£¤Á¤¯¤ï¤Ç¤¤å¤¦¤ê¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡¡¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦ ¾ßÌý¥éー¥á¥ó
²Á³Ê¡§236±ß¡ÊÀÇ¹þ254.88±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£
¥¨ー¥¹¥³¥Ã¥¯¼Ò¤È¤Î3¼ÒÏ¢·È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤ÎÌ£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¡£¥Á¥¥ó¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿´Å¿É¤¤¾ßÌý¥¹ー¥×¤Ë¡¢ÊÌÅº¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó
1981Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¿·±É¤Ç¡Ö¶ú¤«¤Ä¡¦¤ä¤¤È¤ê ¤ä¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥ï¥¤¥Õー¥É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤µï¼ò²°¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¼ê±©ÀèÅâÍÈ¤²¡Ö¸¸¤Î¼ê±©Àè¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥ê¥ê¤È¤·¤¿»É·ã¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
»³ËÜÂåÉ½¼«¤é¤¬Ì£¤Î´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yamachan.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥ï¥¤¥Õー¥É¡§https://syfood-japan.com/
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡Ì¾¸Å²°È¯¾Í¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÀ¤³¦¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿¡ÖÄ»ÃË¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åß¤ò¥Û¥Ã¥È¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥Õ¥§¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
