¿ÍÀ¸¤ÈÄ©Àï¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡Ö½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2026¡×³«ºÅ
½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡½êºßÃÏ¡¡ÂåÉ½¡Ë¤Ï¡¢½÷Àµ¯¶È²È¤¬¿ÍÀ¸¤ä»ö¶È¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2026¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò2026Ç¯3·î11Æü¤ËÉÊÀî¶èÎ©Áí¹ç¶èÌ±²ñ´Û¡Ö¤¤å¤ê¤¢¤ó¡×¾®¥Ûー¥ë¤Ç¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢¡¡³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í»ö¶È¼çÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÏÌó£´£°£°Ëü¿Í¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ò´Þ¤á¤ë¤È£±,£³£°£°Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë³ä¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¯¶È¸å£³Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÇÑ¶ÈÎ¨¤ÏÃËÀ¤¬Ìó£±£±¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤ÏÌó£²£²¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ¶È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë°Ê²¼£´ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦·Ð±Ä¤ÎÃÎ¼±¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¦·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¡¦²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¢¡¡³«ºÅ¤Î¼ñ»Ý
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤ÇÑ¶ÈÎ¨¤ÎÄã²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷Àµ¯¶È²È¤Ï¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤ä³ëÆ£¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ä³ëÆ£¤ò¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤äÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ì¤ë¿Í¡¢Ä°¤¯¿Í¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡Ö½÷¿À¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«°ì¿Í¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤Îºß¤êÊý¤ò¡Ö¥Áー¥à½÷¿À¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤ÎºÇ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à½÷¿À¤È¤¤¤¦¤¢¤êÊý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ä¿Í¤Î³Ð¸ç¤äÍ¦µ¤¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ì¤È´Ø·¸À¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢½÷Àµ¯¶È²È¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¹½Â¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¡¡³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2026
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～16:00
²ñ¾ì¡§ÉÊÀî¶èÎ©Áí¹ç¶èÌ±²ñ´Û ¤¤å¤ê¤¢¤ó ¾®¥Ûー¥ë
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ»ñ¶â¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½¸¤á¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤¬¸ÉÎ©¤»¤ºÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤ë½÷À¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤äÉ½¸½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¹ÔÂÎÀ©¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢Î©¾ì¤ä¸ª½ñ¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÂÐÅù¤Ê¥Áー¥à¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷ÂåÉ½¡¿¥¹¥Ôー¥Á¥é¥¤¥¿ー
¶âÅÄ ÀéÏÂ¡Ê¤«¤Í¤À ¤Á¤«¤º¡Ë
µ¯¶È²È¡¦¹Ö»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÄ¹Ç¯´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¹¥Ôー¥Á¡¢Ê¸¾Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
É½¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î¡Ö¸ì¤ê¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡×¤È¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£½÷¿À¤Î¥¹¥Ôー¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤äÁªÂò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿À®¸ùÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¡Öº£¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤ÄÍýÍ³¡×¤ò¸ì¤ë¥¹¥Ôー¥ÁÀß·×¤ÈÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¯¥é½ÐÈÇ ÂåÉ½¡¿µÏ¿¡¦½ÐÈÇ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ã´Åö
²Ï¸¶ ¥µ¥¯¥é
½÷Àµ¯¶È²È¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÄ©Àï¤òµÏ¿¤¹¤ë½ÐÈÇ¥·¥êー¥º¡Ø½÷¿À¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë11´¬¤ò´©¹Ô¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À®¸ù¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁªÂò¤ÎÇØ·Ê¤äÍÉ¤é¤®¤ò´Þ¤á¤¿¡ÈÊª¸ì¡É¤òËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°µÇ°ºý»Ò¤ÎÀ©ºî¤ª¤è¤ÓµÏ¿¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤òÃ´Åö¡£
°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¸ì¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Ø¼êÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ª¤è¤ÓµÏ¿À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ì¤ë¿Í¡¦»Ù¤¨¤ë¿Í¡¦´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö¥Áー¥à½÷¿À¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://for-good.net/project/1003150