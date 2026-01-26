¤·¤å¤Õ¤Î¤¿¤á¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÊü±Ç³«»Ï¡ª
¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×¤Çµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ø¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¶¶À»Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡¦Åì³¤¥¨¥ê¥¢
¡Ö¤·¤å¤Õ¤È¥Öー¥³ÉôÄ¹¡×¥·¥Õ¥È¡¦¶ÐÌ³ÃÏ¡¦Î¾Î©ÊÓ15ÉÃ(https://youtu.be/jx3gKPf2MeM)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jx3gKPf2MeM ]
¢§´ØÅì¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢
¡Ö¤·¤å¤Õ¤È¥Öー¥³ÉôÄ¹v2¡×¶ÐÌ³»þ´Ö¡¦Æü¿ôÊÓ15ÉÃ(https://youtu.be/XSFJszo9lFo)
¡Ö¤·¤å¤Õ¤È¥Öー¥³ÉôÄ¹v2¡×²È¥Á¥«¡¦ºßÂðÊÓ15ÉÃ(https://youtu.be/OyxY8mA9ENo)
¢§Åì³¤¥¨¥ê¥¢
¡Ö¤·¤å¤Õ¤È¥Öー¥³ÉôÄ¹¡×¥·¥Õ¥È¡¦ºßÂð¡¦·Ð¸³ÊÓ15ÉÃ(https://youtu.be/vaVToHNoSYg)
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡×¤Î¹ÊóPRÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Öー¥³ÉôÄ¹¡Ù¤¬¡¢»Å»öÃµ¤·¤ËÇº¤àÊý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜCM¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤«¤é¶ÐÌ³¾ò·ï¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»öÃµ¤·¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë"¤·¤å¤Õ"¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤³¤Ø¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤·¤Æ¡Ø¥Öー¥³ÉôÄ¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡×¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿"¤·¤å¤Õ"¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿¦¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ä¾ò·ï¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM³µÍ×
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±ÇÃÏ°è¡§
¡Ô´ØÅì¡ÕÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡¦°ñ¾ë¡¦·²ÇÏ¡¦ÆÊÌÚ
¡Ô´ØÀ¾¡ÕÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÆàÎÉ¡¦¼¢²ì¡¦ÏÂ²Î»³
¡ÔÅì³¤¡Õ°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¡¡
¥Öー¥³ÉôÄ¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¾Á°¡§¥Öー¥³
Ìò¿¦¡§ÉôÄ¹
»Å»ö¡§¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¤Î¹ÊóPRÉôÄ¹
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î27Æü
¥Öー¥³ÉôÄ¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·Ð¸³ËÉÙ¡ª100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ª»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡©¡ª
¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸
https://part.shufu-job.jp/news/book/15713
´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±CMÊü±ÇµÇ°ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç¤Ë¤è¤ë»ØÌ¾¸¡º÷¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CM¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Ëµá¿Í¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢±þÊç¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
1. ¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î³ä°ú
¡¦¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¥Ð¥Êー·ÇºÜ¤Î³ä°ú¡§ºÇÂç50%³ä°ú
¡¦ ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µá¿Í¹¹ðÏÈ¤Î³ä°ú
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.bstylegroup.co.jp/uploads/%E3%80%90%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%91%EF%BC%A3%EF%BC%AD%E6%94%BE%E6%98%A0%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%B5%EF%BC%AA%EF%BC%AF%EF%BC%A2%EF%BC%89_251215-1.pdf)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
2. Åì³¤¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêCM¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎCMÊü±Ç¤òµÇ°¤·¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±þÊç²Ý¶â¥×¥é¥ó¡Ê¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡Ë¡§20%³ä°ú
¡¦·ÇºÜ²Ý¶â¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡§ºÇÂç20%³ä°ú
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.bstylegroup.co.jp/uploads/%E3%80%90%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%91CM%E6%94%BE%E6%98%A0%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3_%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%B5%EF%BC%AA%EF%BC%AF%EF%BC%A2_251216-1.pdf)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡Ú¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â±¿±Ä¶É¡Û
TEL¡§0120-989-503
E-mail¡§contact.b@shufu-job.jp
¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¤È¤Ï¡©
¤·¤å¤Õ¤Î¤ª»Å»öÃµ¤·¤Ê¤é¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡ª
¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¡¢Àµ¼Ò°÷¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¢ÇÉ¸¯¤Þ¤Ç¡¢¤·¤å¤Õ´¿·Þ
¤Î¤ª»Å»ö¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¤·¤å¤Õ¤Ë´ò¤·¤¤¾ò·ï¤ÇÃµ¤»¤ë¡¢¼çÉØ¤È¼çÉ×¤Î¤¿¤á¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¢Íhttps://part.shufu-job.jp
<<Âè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿>>
https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html
¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤Ï¡©
¡Ø»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß°ÕµÁ -PURPOSE- ¤Î¤â¤È¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ä¿Í¡¹¤ÎÉÔÊØ¤ò³×¿·Åª¤Ê»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤·¤å¤Õ¤Î¸ÛÍÑ¤ò¤Î¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾åÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£Â¡×¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¡ß¥Ï¥¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¶ÈÌ³¼«Æ°²½»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè -VISION- ¡Ø¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤·¤¢¤ï¤»¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£