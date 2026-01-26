¡ÚÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¡õÊÝ¸î¼Ô1,008Ì¾¤ËÄ´ºº¡Û¡ÖÍ½È÷¹»¡¦½ÎÁª¤Ó¡×¤Î´ð½à¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥º¥ì¤Ï¤¢¤ë¡©°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ö¹ç³Ê¼Ô¤¬ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÀïÎ¬¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥çー¥¤¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÄÉ ½ÓÏÂ¡Ë¤Ï¡¢£±.Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë10～30Âå¡¿£².Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÊÌÀïÎ¬¤È³Ø½¬´ÉÍý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤òÁª¤Ö¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×²è¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»ÖË¾Âç³Ø¤ä³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÏ²¿Í¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¹ç³Ê¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼õ¸³»ØÆ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¡ÖÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÊÌÀïÎ¬¤È³Ø½¬´ÉÍý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,008¿Í¡Ê£±.502¿Í¡¿£².506¿Í¡Ë
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤Ë£±.Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë10～30Âå¡¿£².Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¥çー¥¤¥¯¡Êhttps://www.kyo-iku.co.jp/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
Æñ´ØÂç³Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¦µþÅÔÂç³Ø¡¦ÅìËÌÂç³Ø¡¦¶å½£Âç³Ø¡¦ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¦ÂçºåÂç³Ø¡¦Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¡¦¾åÃÒÂç³Ø¡¦°ì¶¶Âç³Ø¡¦Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Êý¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³»þ¤Î»ÖË¾¤ÏÊ»´ê¤ò´Þ¤à¹ñ¸øÎ©Âç³Ø»Ö¸þ¤¬Â¿¤¯¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
¡Ö¼õ¸³»þ¤Î»ÖË¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤È»äÎ©Âç³Ø¤ÎÊ»´ê¡Ê36.1¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¤ß»ÖË¾¡Ê32.8¡ó¡Ë¡Ù¡Ø»äÎ©Âç³Ø¤Î¤ß»ÖË¾¡Ê30.3¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÂç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÄ´ºº¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¤ÏÌó7³ä¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ò»ÖË¾¡ÊÊ»´ê´Þ¤à¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê»´ê¤äÃ±´ê¤Ê¤É¡¢»ÖË¾¹»¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÎ¬¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¸³»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼õ¸³»þ¤Î¾õ¶·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¸½Ìò¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡Ê78.2¡ó¡Ë¡Ù¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ø°ìÏ²¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¡Ê17.8¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬¸½Ìò¤Ç¤Î¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó2³ä¤ÏÏ²¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æñ´ØÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î³Ø½¬·×²è¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿³Ø½¬»ÑÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÏ²¿Í¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÆñ´ØÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡ØÏ²¿Í¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â»ÖË¾¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ê23.9¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡Ê45.9¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê18.2¡ó¡Ë¡Ù
¡ØÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê12.0¡ó¡Ë¡Ù
È¾¿ô¶á¤¯¤¬¸½Ìò¹ç³Ê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÏ²¿Í¤ò¼¤µ¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÖË¾¹»¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¤ò»Ù¤¨¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼õ¸³´ü¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù°Ý»ý¡×¡ÖÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¡×³Ø½¬»Ù±ç¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï
»ÖË¾¹»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¸½Ìò¹ç³Ê¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬ÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë10～30Âå¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¼õ¸³Ãæ¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÊÙ¶¯¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¡Ê34.7¡ó¡Ë¡Ù¡Ø³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê26.9¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÉÔÄ´¡Ê26.9¡ó¡Ë¡Ù¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æñ´ØÂç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬·×²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë10～30Âå¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ö¼õ¸³´ü¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬»Ù±ç¤ÎÃæ¤Ç¡Ø½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¦¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¡Ê36.7¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼õ¸³·×²è¤äÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¡Ê36.7¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¡¦ÉÔ°ÂÌÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê29.5¡ó¡Ë¡Ù¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ø¶ÈÄó¶¡¤è¤ê¤â¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø¤ÓÊý¡×¤ä¡ÖÀïÎ¬Àß·×¤Î»Ù±ç¡×¤¬Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¼õ¸³´ü¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤ÏÃÎ¼±ÅÁÃ£¤«¤é¡Ö³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£¸å¡¢¼õ¸³»ØÆ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Í×ÁÇ¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë10～30Âå¤ÎÊý¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡ØÀ¸ÅÌ¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¤ÎºÇÅ¬²½¡Ê26.3¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¾ðÊóÄó¶¡ÎÏ¡ÊÂç³Ø¾ðÊó¡¦Æþ»î¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¡Ê17.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼õ¸³ÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡Ê15.9¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡ØÀ¸ÅÌ¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¤ÎºÇÅ¬²½¡Ê40.7¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¾ðÊóÄó¶¡ÎÏ¡ÊÂç³Ø¾ðÊó¡¦Æþ»î¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¡Ê10.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼õ¸³ÀïÎ¬¤ÎÀß·×¡Ê10.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ê10.1¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡ØÀ¸ÅÌ¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¤ÎºÇÅ¬²½¡Ù¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¸³´ü¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤Î¼çÎ®¤¬°ìÀÆ·¿¤«¤é¸ÄÊÌÂÐ±þ·¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç²è°ìÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÝÂê¤ä¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³ØÎÏ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ³Ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¼õ¸³¶µ°é¤Ï¤è¤ê¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º²½¡×¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¸ÄÊÌÀïÎ¬¤È³Ø½¬´ÉÍý¤¬Æ³¤¯Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¤Î¿·¾ï¼±
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¡¢Æñ´ØÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸ÄÊÌÀïÎ¬¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Î²óÅú¤«¤é¤Ï¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢³Ø½¬¤Î¿Ê¤áÊý¤ä·×²è´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¸³ÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬¡Ö¸½Ìò¹ç³Ê¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â»ÖË¾¹»¤Ø¡×¤È¹Í¤¨¤ëÁØ¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Å¬ÀÚ¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³´ü¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¡×¤ä¡ÖÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡×¤ËÇº¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÊÌ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²è°ìÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇÅ¬¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ä¡Ö¸ÄÊÌÀïÎ¬¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¹ç³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼õ¸³¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
