¡Ö»ØÆ³³Êº¹¡×¤òAI¤Ç²ò¾Ã¡ª¥µ¥Ã¥«ー¥´ー¥ë¥ー¥ÑーÀìÍÑÆ°²èÊ¬ÀÏ¥¢¥×¥ê¡Ø¥ー¥ÑーAI¥³ー¥Á¡Ù¤¬1/25¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡£
¡Ö¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÀìÌç¥³ー¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×--¡£
¥«¥¿¥é¥Ü¡ÊÂåÉ½¡§ÎÓ ¹î¹¬¡Ë¤Ï¡¢AI¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¡ÊGK¡Ë¤ÎÎý½¬Æ°²è¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢
²þÁ±ÅÀ¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ø¥ー¥ÑーAI¥³ー¥Á¡Ù¤òAppStore¡¢GooglePlay¤ÎÎ¾¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃÏÊý¥¯¥é¥Ö¤äÉô³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¹ï¤Ê¡ÖGKÀìÌç¥³ー¥Á¤ÎÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À®Ä¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö»ØÆ³¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
iPhoneÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/app/id6757192333)
AndroidÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.keeperaicoach)
¢£ ÇØ·Ê¡§ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Î¡Ö»ØÆ³³Êº¹¡×
GK¤Ï»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î°éÀ®¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡Ö»ØÆ³¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²ÈÉÔºß¤Î¸½¾ì¡§
Éô³èÆ°¤ä¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ìー¥äー½Ð¿È¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬GK¤Î»ØÆ³¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ØÆ³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥ー¥Ñー¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥·¥åー¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºÀ®Ä¹¤òÁË³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³ー¥È¤Î¶ù¡×¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¼é¸î¿À¤¿¤Á¡§
ÀìÌç³°¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÎý½¬¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢°ì¿Í¤Ç¥·¥åー¥È¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¸·¤·¤¯ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÏÀÍýÅª¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³ー¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¸ÉÆÈ´¶¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î·çÇ¡¤Ï¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ー¥ÑーAI¥³ー¥Á¡Ù¤Ï¡Ö»ØÆ³¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾ì½ê¤ä¥Áー¥à´Ä¶¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁ´¤Æ¤ÎGK¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¥ー¥ÑーAI¥³ー¥Á¡×¤Î3Âçµ¡Ç½1. ¡ÚAIÆ°²èÊ¬ÀÏ¡ÛÀìÌçÅª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
Â¿³ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¡§
GK·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢ÀìÌçÅª¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òAI¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó°Æ¡§
Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é¡¢º£¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ºÇÅ¬¤ÊÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤òAI¤¬¼«Æ°Äó°Æ¡£
»²¹Í¥µ¥¤¥ÈÆ°²è¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤ò»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
2. ¡ÚÎý½¬´ÉÍý¡¦¶¦Í¡Û¼åÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
Îý½¬·×²è¡§
¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¥Ùー¥¹¤ËÎý½¬¥á¥Ë¥åー¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤Æ¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤ËÂÐ¤·¤ÆAI¤«¤é¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥àー¥º¤Ê¶¦Í¡§
ºîÀ®¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÏLINEÅù¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥·¥§¥¢²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3. ¡ÚÌÜÉ¸´ÉÍý¡¦È¼Áö¡ÛAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç²½
ÌÜÉ¸¤Î²Ä»ë²½¡§
µ¯Æ°»þ¤Ë¾ï¤ËÌÜÉ¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î°ÕÌ£¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´üÆü¤ò²á¤®¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸À®AI¤¬ÀìÌçÅª¤«¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ú¥ê¥êー¥¹µÇ°¡Û²òÌó¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈ¾³Û¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ø»ØÆ³¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¡§
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û¡¦Ç¯³ÛÎÁ¶â¤¬±ÊÂ³Åª¤Ë50%OFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
°ìÄê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¡Ê¤ªÁá¤á¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Û
¥×¥ì¥¤¥äー¥×¥é¥ó¡Ê¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¡Ë
·î³Û 2,980±ß ¢ª 1,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë Ç¯³Û 24,800±ß ¢ª 12,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥Á¥×¥é¥ó¡ÊÁª¼ê4Ì¾¤Þ¤Ç´ÉÍý²ÄÇ½¡Ë
·î³Û 5,980±ß ¢ª 2,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Ç¯³Û 49,800 ¢ª 24,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥«¥¿¥é¥Ü¡¡ÎÓ¹î¹¬¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤È¤·¤Æ¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø¤È¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â¥Áー¥à¤ËÀìÌç¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¥³ー¥Á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ï¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤ÇÎÉ¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢GKÆÃÍ¤Îµ»½Ñ¤äÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥åー¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×--¤½¤ó¤Ê¼ä¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤ò¡¢¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤ÎÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
»ØÆ³´Ä¶¤äÃÏ°èº¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¿¥é¥Ü¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§
¥ー¥ÑーAI¥³ー¥Á
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://keeper-ai-coach.studio.site/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¥«¥¿¥é¥Ü
Ã´Åö¡§ ÎÓ ¹î¹¬
Email¡§ k.hayashi@cata-labs.jp