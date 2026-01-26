¥È¥è¥¿¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð¶â¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡Èµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Ç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¡Ö¥É¥é¤Ë¤ã¤à¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥È¥è¥¿¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð¶â¡ÊÍý»öÄ¹¡§ËÅÄ¾ÏÃË¡¢Toyota Mobility Foundation¡¢°Ê²¼¡ÖTMF¡×¡Ë¤Ï¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾·ÑÂ³»Ù±ç¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¡¢°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÇ·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³ô¼°²ñ¼Òquantum¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§Àî²¼ÏÂÉ§¡¢°Ê²¼¡Öquantum¡×¡Ë¤È¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Åö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢TMF¤Ï¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°ÂÁ´±¿Å¾·ÑÂ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥½ー¡×¡Ë¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅìµþ³¤¾åÆüÆ°¡×¡ËÂ¾¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー±ÇÁü¤ÈAI²òÀÏµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿Å¾¿ÇÃÇ¡Ö¥É¥é¤ß¤ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î±¿Å¾¹ÔÆ°¤òµÒ´ÑÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¤ÎÊÊ¤ä½¬´·¤¬°ìÄêÄøÅÙ²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±¿Å¾¹ÔÆ°¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ä¼«¿È¤Î±ÇÁü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.³«È¯·Ð°Þ
¾åµ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤òÄ¾ÀÜÉ¾²Á¤·¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÖÀÜÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬Äñ¹³´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ê»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡Ë¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃúÇ«¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡Ö£±¿Í¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë»þ¤Ï¹Ó¤¤±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê·Ð¸³¤ä¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë±¿Å¾¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÖÀÜÅª¤Ê±¿Å¾É¾²Á¤ò¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÄó¶¡¤·¡¢ÃúÇ«¤Ç°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤òÂ¥¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Ï¥°ー¥°ー¤È¿²Â©¤òÎ©¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë±¿Å¾¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤ÆÌÄ¤À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡Èµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Ç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¡Ö¥É¥é¤Ë¤ã¤à¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¡Û65ºÐ°Ê¾å¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼Ô¤ÎÆ°¸þ¡ÊÆâ³ÕÉÜ ÎáÏÂ£·Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¥Çー¥¿¤è¤êºîÀ®¡Ë
¡Ú»²¹Í¡ÛÆ±¾è¼ÔÍÌµÊÌ¤Î±¿Å¾¼Ô»àË´½Å½ýÎ¨¡ÊITARDA INFORMATION No.93¤Î¥Çー¥¿¤è¤êºîÀ®¡Ë
3.¼Â¾Ú¼Â¸³ÆâÍÆ
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ 11 ¤«¤é 12 ·î¤Ë¤«¤±¤Æ 65 ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー7 Ì¾¤È 20～30 Âå¤Î±¿Å¾Îò¤ÎÀõ¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー5 Ì¾¤Ë¡Ö¥É¥é¤Ë¤ã¤à¡×¤ò¿ôÆü´ÖÂß¤·½Ð¤·¡¢½ªÎ»»þ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡ÖÃ¯¤«¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©¡×¡¢¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡×¡¢¡Ö±¿Å¾¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²£¤ËÃ¯¤«¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¿ôÆü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¤Ë¤ã¤à¡×¤¬¼é¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ËÃúÇ«¤Ë±¿Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÃúÇ«¤Ë±¿Å¾¤ò¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤Î¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±¿Å¾Îò¤ÎÀõ¤¤ÂÎ¸³ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÉáÃÊ£±¿Í¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡×¡¢¡Ö±¿Å¾¤Ø¤Î½¸Ãæ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
½õ¼êÀÊ¤ËÆ±¾è¤¹¤ë¥É¥é¤Ë¤ã¤à
ÂÎ¸³ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°
º£²óÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë²þÎÉ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ä²ÁÃÍ¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î»²²è´ë¶È¤È¼ç¤ÊÌò³ä
TMF¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ´ë²è¡Ê¼Â¾Ú¼çÂÎ¡Ë¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³·×²è¡¦ÂÎ¸³ÍøÍÑ¼ÔÊç½¸
quantum¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ´ë²è¡¦¥É¥é¤Ë¤ã¤àÀ©ºî¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³»Ù±ç
¥Ç¥ó¥½ー¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¡§¥É¥é¤Ë¤ã¤à»ÅÍÍ¸¡Æ¤»Ù±ç¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³»Ù±ç
