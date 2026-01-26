¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year2025¡×Âè1°Ì¼õ¾Þ
¼õ¾ÞÆâÍÆ
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year2025¡×
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÉôÌç
Âè£±°Ì¡¡¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¢¨¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ¤Ç¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥»¥¾¥óÅê¿®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±àÉôÂëÇî¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÉôÌç Âè1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤¿Åê»ñÅ¯³Ø¡¦Åê»ñÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢Ä¹´ü¡¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾Íè¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï2007Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1²ó¤Ç¤â¡Ö¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤¬Âè1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£19²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤âºÆ¤ÓÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¡¢ÂçÊÑÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³¶Åê»ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ª Fund of the Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬ÅêÉ¼¤Ç¤¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¥âー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿ー¤ÎÊ¬Îà¤Ë½à¤¸¤Æ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬ÁªÄê¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÅêÉ¼¤ò±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§202£µÇ¯11·î1Æü～11·î30Æü
ÅêÉ¼ÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ËÀßÄê¤µ¤ìÆüËÜ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÇãÉÕ²ÄÇ½¤Ê¼ç¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¤ò´Þ¤à¡Ë
Í¸úÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ï286Ì¾¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤Ï258Ì¾¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤Ï132Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year 2025¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.fundoftheyear.jp/2025/)¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É(https://www.saison-am.co.jp/fund/global/explanation/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥ó¥¬ー¥É¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ËÈ¾Ê¬¤º¤ÄÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¢£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆÃ¿§
¢¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÅÚÂæ¤ËºÇÅ¬
¡¦³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤òÈ¾Ê¬¤º¤Ä»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÍÆ°¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢Ä¹´ü¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿ー¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ»º¤âÃÏ°è¤âÄÌ²ß¤âÊ¬»¶
¢¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÅê»ñ
¡¦À¤³¦ºÇÂçµé¤Î±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¡×
¡¦ÃúÇ«¤Ê¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿»ñ»ºÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤ò°Ý»ý
2025Ç¯12·î30Æü»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·
¼õ¾ÞÎò
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ïー¥É¤òÏ¢Â³¼õ¾Þ
¥»¥¾¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï³°ÉôÉ¾²Áµ¡´Ø¤Î³Æ¼ï¥¢¥ïー¥É¤òÏ¢Â³¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¥¢¥ïー¥É2024
¡Ö¡ÈNISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡ÉWAÍ¥½¨¥Õ¥¡¥ó¥É¾Þ¡×
¥Ð¥é¥ó¥¹·¿ÉôÌç¡¡2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
LSEG¥ê¥Ã¥Ñー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025
Åê»ñ¿®Â÷ÉôÌç¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥»¥Ã¥È ÆüËÜ±ß ¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡¡É¾²Á´ü´Ö10Ç¯¡¡4Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
R&I¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂç¾Þ2025
Åê»ñ¿®Â÷10Ç¯¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡ÊÉ¸½à¡ËÉôÌç ºÇÍ¥½¨¥Õ¥¡¥ó¥É¾Þ 5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¼õ¾ÞÎò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.saison-am.co.jp/fund/award/)
Åö»ñÎÁ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤È¤·¤Æ¥»¥¾¥óÅê¿®³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³«¼¨»ñÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»ñÎÁ¤ÏÅê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾åµ¤Ï¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î¥ê¥¹¥¯¡¦ÈñÍÑÅù¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.saison-am.co.jp/attention/?mode=link)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥»¥¾¥óÅê¿®¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý¡¡03-3988-8668
¡ÊÊ¿Æü9:00～17:00¡Ë
¾¦¹æ¡§¥»¥¾¥óÅê¿®³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè349¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ