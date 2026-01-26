¡ÚÉÊÀî¶è¡ß¥¥æー¥Ôー Âè10ÃÆ¡ÛÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¡ÈÊ¡¡É¤Î°ì»®¡ªËþÂÅÙ93.8¡ó¤Î¿Íµ¤´ë²è¡¡½Ü¤Î¤Ö¤ê¡ßÀÖµ´¥«¥éー¤Î¥½ー¥¹¤Ç¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤¹¬Ê¡¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤ò
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ï¡¢¶èÌ±¤ÎÌîºÚÉÔÂ²ò¾Ã¤È·ò¹¯Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È´ë²è¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè10ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2·î2Æü～4Æü¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¥á¥Ë¥åー¡Ö¤Ö¤ê¥½¥Æー¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤òÉÊÀî¶èÌò½ê¿©Æ²¡ÊÉÊÀî¶èÌò½êÂè2Ä£¼Ë2³¬¡Ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»Â¿ºÌ¶è¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¶èÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÊ¿©¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÌó93.8%¤¬¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè10ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÊ¡¡×¤ò´¶¤¸¤ë±é½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö»¨¹òÊÆ¡×¤ò·ÑÂ³ºÎÍÑ¡£¤ª¤¤¤·¤¯¡ÖÊ¡¡×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à·ò¤ä¤«¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×Âè10ÃÆ¡Ö¤Ö¤ê¥½¥Æー¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×
¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¶èÌ±¤Î¹¬Ê¡¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¿©´Ä¶¤ÎÀ°È÷
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤¬¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¶èÌ±¤Î¿©´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¶èÌ±¤Ï¤ï¤º¤«3.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶èÌ±¤Î¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬º¤Æñ¤Ê¿©´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¥æー¥Ôー¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥µ¥é¥À¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÍýÇ°¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯·ò¹¯¤ËÊë¤é¤»¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»Â¿ºÌ¶è¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿©°é¡¦·ò¹¯»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Âè10ÃÆ¡Ö¤Ö¤ê¥½¥Æー¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÀáÊ¬¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆ¦¡×¤È¡Öµû¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸½Âå¤Î·ò¹¯¥Ëー¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¡Öµ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
- ½Ü¤Î¤Ö¤ê¡ß¡ÈÀÖµ´¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¶ñÂô»³¥½ー¥¹¤Ç¼Ùµ¤Ê§¤¤
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿½Ü¤Î¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¥æー¥Ôー¤Î¡Ö¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¥½ー¥¹ ¥È¥Þ¥È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¡×¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿ ¡£ÀáÊ¬¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÖµ´¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤¬¡¢¿©Âî¤ËÊ¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú¹¥É¾·ÑÂ³¡Û¡Ö»¨¹òÊÆ¡×¤È¡ÖÆ¦¡×¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë·ò¹¯¤Î´î¤Ó
Á°²óÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö»¨¹òÊÆ¡×¤òº£²ó¤â·ÑÂ³ºÎÍÑ ¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ê»¨¹ò¤ËÆ¦¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÒòÓð²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢ËþÂ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¥¥æー¥Ôー¡¡¥·¥§¥Õ¥º¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤ÎÉ÷Ì£
¥Ùー¥¹¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Ï¡¢¹¥É¾¤Î¡Ö¥¥æー¥Ôー¡¡¥·¥§¥Õ¥º¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤ÇÏÂ¤¨¡¢ÁÇºà¤Î´Å¤ß¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×Âè10ÃÆÆÃÅµ¡§ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·ò¹¯»Üºö¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï·ò¹¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÉÕÍ¿
¡¡ËÜ¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Î¶èÌ±¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤Î·ò¹¯»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï·ò¹¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¥µ¥é¥À¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/
- ²áµî¤Î¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè1ÃÆ¡§ 5·î27Æü¤Î¡Ö¾®¾¾ºÚ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¾®¾¾ºÚ¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢5·î26Æü～28Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè2ÃÆ¡§ 6·î9Æü¤Î¡ÖÍñ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥µー¥â¥ó¥Õ¥é¥¤¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢6·î9Æü～11Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè3ÃÆ¡§ 7·î6Æü¤Î¡Ö¥µ¥é¥ÀµÇ°Æü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆÃÀ½¾ø¤··Ü¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢7·î2Æü～4Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè4ÃÆ¡§8·î29Æü¤Î¡Ö¾ÆÆù¤ÎÆü¡×¡¢8·î31Æü¤Î¡ÖÌîºÚ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖÆÚÆù¤Î¥Í¥®±ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢8·î27Æü～29Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè5ÃÆ¡§9·î11Æü¤Î¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢9·î9Æü～11Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè6ÃÆ¡§10·î10Æü¤Î¡Ö¿©¤ÎµÇ°Æü¡×¤È¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢10·î8Æü～10Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè7ÃÆ¡§11·î14Æü¤Î¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤ÎÆü¡×¤È11·î21Æü¤Î¡Ö¥«¥¥Õ¥é¥¤¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖW¥Õ¥é¥¤¡Ê¥«¥¡¦Çò¿Èµû¡Ë¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢11·î12Æü～14Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè8ÃÆ¡§12·î¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢12·î17Æü～19Æü¤ËÄó¶¡¡£
Âè9ÃÆ¡§1·î12Æü¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö·Ü¹õ¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡¢1·î7Æü～9Æü¤ËÄó¶¡¡£
- Äó¶¡³µÍ×
¥á¥Ë¥åー¡§Âè10ÃÆ¡Ö¤Ö¤ê¥½¥Æー¤Î¤·¤Ê¤¬¤ï¥Ü¥¦¥ë¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡11»þ～14»þ
Äó¶¡¾ì½ê¡§ÉÊÀî¶èÌò½ê¿©Æ²¡ÊÉÊÀî¶è¹Ä®2-1-36¡¡Âè2Ä£¼Ë2³¬¡Ë