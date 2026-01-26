¡ÚµþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì ³«¾ì25¼þÇ¯µÇ°¡ÛÎ©Àî»Ö¤ÎÊåÆÈ±é²ñ¤ò³«ºÅ
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§º´Æ£ Âî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì ½Õ½©ºÂ¡Ê·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡§Æ£´Ö´ª½½Ïº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÎ©Àî»Ö¤ÎÊåÆÈ±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Î©Àî»Ö¤ÎÊå¤¬ËÜ³Ø¤ÇÆÈ±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£Ç¯¤Ç18Ç¯ÌÜ¡£º£Ç¯¤ÏµþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¤Î³«¾ì25¼þÇ¯¤Ë¤â¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ë4Æü´Ö¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¡¦¿·ºî¤òÌä¤ï¤º¡¢Íî¸ì¤Ë¿·¤·¤¤Â©¿á¤ò¿á¤¹þ¤à¡Ö»Ö¤ÎÊå¤é¤¯¤´¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØKYOTO T5¡ÊµþÅÔÅÁÅýÊ¸²½¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Î©Àî»Ö¤ÎÊåÆÈ±é²ñ
Æü»þ¡Ã2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë16:00³«±é / 28Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00³«±é / 30Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00³«±é / 31Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«±é¡¡¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡Ê³ÆÆü¤È¤â¡Ë
²ñ¾ì¡ÃµþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì ½Õ½©ºÂ¡ÊµþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÆâ¡Ë¡¡¢©606-8271 µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³2-116
ÎÁ¶â¡Ã°ìÈÌ 5,000±ß / Í§¤Î²ñ 4,500±ß / ³ØÀ¸&¥æー¥¹ÀÊ 2,000±ß¡ÊºÂÀÊÈÏ°Ï»ØÄê¤¢¤ê¡Ë¡¡
¼çºÅ¡ÃµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø ÉñÂæ·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¸å±ç¡ÃµþÅÔ¿·Ê¹
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Î©Àî»Ö¤ÎÊå¡Ê¤¿¤Æ¤«¤ï¡¡¤·¤Î¤¹¤±¡Ë
1954Ç¯ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¡Êµì¡¦¿·Ì«»Ô¡Ë½Ð¿È¡£ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôºß³ØÃæ¤ÏÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢·àÃÄ¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ83Ç¯Î©ÀîÃÌ»ÖÌç²¼ÆþÌç¡£90Ç¯5·îÎ©ÀîÎ®¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡£Æ±Ç¯Ê¸²½Ä£·Ý½Ñº×¼õ¾Þ¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸½Âå¤ò¸ì¤ê¡¢¸ÅÅµ¡¦¿·ºî¤òÌä¤ï¤ºÍî¸ì¤Ë¿·¤·¤¤Â©¿á¤ò¿á¤¹þ¤à¡Ö»Ö¤ÎÊå¤é¤¯¤´¡×¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢1995Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¡¢NHK¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥Ã¥Æ¥ó!¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ºîÍî¸ì¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤¬±Ç²è²½¡£Ê¿À®19Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½Ä£·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ê¿À®27Ç¯¤Ë¤ÏNHKÊüÁ÷Ê¸²½¾Þ¡¢»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Â¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡üÎÁ¶â<Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ>¡¡¢¨ÈÎÇä³«»ÏÁ°
°ìÈÌ¡¡5,000±ß / Í§¤Î²ñ¡¡4,500±ß / ³ØÀ¸&¥æー¥¹ÀÊ¡¡2,000±ß¡ÊºÂÀÊÈÏ°Ï»ØÄê¤¢¤ê¡Ë
¢¨ ¥æー¥¹¤Ï25ºÐ°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£³ØÀ¸¡õ¥æー¥¹¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä
µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ìÍ§¤Î²ñÀè¹ÔÈ¯Çä¡§2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)10:00～
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)10:00～
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤
¡¦µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡075-791-8240¡ÊÊ¿Æü10:00～17:00¡Ë
¡¦·à¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡¡https://k-pac.org/ticket/¡¡¢¨Í×²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp/ (https://t.pia.jp/)¡¡
¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/
¢¨³ØÀ¸¡õ¥æー¥¹¤Ï·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢·à¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦Â¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê075-791-8240¡Ë¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö·à¾ì2³¬ÀÊ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ï³¬ÃÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹¡ÊÍ×»öÁ°Í½Ìó¡Ë
2026Ç¯5·î31Æü(Æü)13:00¤Î²ó¤Ï¡¢Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·à¾ìWEB¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ê½Õ½©ºÂ¡¦studio21¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ê½Õ½©ºÂ¡¦studio21¡Ë¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡ÊµìÌ¾¾Î µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø¡ËÆâ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Âç³Ø±¿±Ä¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê·à¾ì¤Ç¤¹¡£
¸ÅÅµ·ÝÇ½¤ò¿·À¤µª¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¼Â¸³¤ÈËÁ¸±¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ·Ý½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÅý¤ÈÁÏÂ¤¤Î»Ñ¤òÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ï¡¢¼ç¤Ë²ÎÉñ´ì¤Î¾å±é¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Âç·à¾ì¡á¡Ö½Õ½©ºÂ¡×¤È¡¢¼ç¤Ë¸½Âå±é·à¡¦¥À¥ó¥¹¤Î¾å±é¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¾®·à¾ì¡á¡Östudio21¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¤Ä¤Î¶õ´Ö¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅý±é·à¡¦·ÝÇ½¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉñÂæ·Ý½Ñ¡Ê¡áperforming arts¡Ë¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
