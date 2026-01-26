¡ÚWell-being¡ß¶¦ÁÏ¡ÛNEXVEL¤ÈEarthhacks¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤È´ë¶È¤¬Ä©¤à¶¦ÁÏ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌó2,000Ì¾¤Î±þÊç¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸80Ì¾¤¬»²²Ã
³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÅÄ Íª»Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁªÈ´·¿¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ NEXVEL¡Ê¥Í¥¯¥¹¥Ù¥ë¡Ë ¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëEarth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬¡ÖWell-being¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤ËÄ©¤à¶¦ÁÏ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¡ÖWell-being ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ powered by ROHTO¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢Ìó2,000Ì¾¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸Ìó100Ì¾¤¬»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏNEXVEL²ñ°÷¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥½¨ÁØ¤¬½¸·ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢´ë¶È¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊWell-being¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Well-being ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWell-being ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¿´¡¦¿ÈÂÎ¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¹µÁ¤ÎWell-being¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¶È²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹½ÁÛ¡¦Äó°Æ¤¹¤ë5Æü´Ö¤Î¶¦ÁÏ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
NEXVEL¤ÏËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¦³ØÀ¸¤Î½¸µÒ
¡¦³ØÀ¸¤Î»öÁ°½àÈ÷¡¦³Ø½¬»Ù±ç
¡¦¶¦ÁÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¤Å¤¯¤ê¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä
¤òÃ´¤¤¡¢Earthhacks¤È¶¦¤Ë¡Ö³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢´ë¶È¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¡×¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
― NEXVEL¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¡×¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê ―
NEXVEL¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿Ä©Àïµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢´ë¶È¶¦ÁÏ·¿¤Î°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦Well-being¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤¥Æー¥Þ
¡¦Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ
¤ò³ØÀ¸¤¬¼ÂÁ©Åª¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢Earthhacks¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¦ÁÏ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢NEXVEL¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÁªÈ´³ØÀ¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î´¶À¡¦°Õ»Ö ¡ß ´ë¶È¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¼Â¹ÔÎÏ¡×¤òËÜµ¤¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§SHIBUYA QWS¡Ê½ÂÃ«¡Ë
»²²Ã³ØÀ¸¡§26Â´¡¦27Â´¡¦28Â´¡¦29Â´¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸
»²²Ã¿Í¿ô¡§Ìó80Ì¾¡ÊÌó2,000Ì¾¤Î±þÊç¤«¤éÁªÈ´¡Ë
¼çºÅ¡§Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NEXVEL¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯¡Ë
¶¦ºÅ¡§¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ »²²Ã´ë¶È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÉô¡Ë
¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤Éô¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²
¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨Éô½ðÌ¾¾Î¤ÏÅö³º¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü»þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ºÇ½ª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã³ØÀ¸¤òÊ£¿ô¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ¥Áー¥à¤Ë»²²è´ë¶È¤¬¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë·Á¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤¬Äó¼¨¤·¤¿Well-being¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·µ¬»ö¶È¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¥á¥ó¥¿ー¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹½ÁÛ¡¦¸¡Æ¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿7¥Áー¥à¤¬·è¾¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢»ö¶ÈÀ¡¦¼Ò²ñÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÄó°ÆÆâÍÆ¤¬¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¥Áー¥à¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷Âç¾Þ¡§ÇîÊóÆ²¥Áー¥à
³ØÀ¸Âç¾Þ¡§¥µ¥ó¥È¥êー¥Áー¥à¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÉô¡Ë
¾©Îå¾Þ¡§¥íー¥ÈÀ½Ìô¥Áー¥à
¤¤¤º¤ì¤ÎÄó°Æ¤â¡¢¡ÖWell-being¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎÀ¤È¼Â¹Ô²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉô¡Ë
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÈÓÅÄ Íª»Ê¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦Èó±ÄÍø¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸¤ÎÄó°Æ¤«¤é¡¢¡ÈÂ¾¼Ô¤òÁÛ¤¦¤³¤È¡É¤¬Well-being¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÆ°¤¹¤ë°Õ»Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ NEXVEL¤È¤·¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡¢NEXVEL²ñ°÷¤¬Â¿¿ô»²²Ã ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤¯»ÑÀª
¡¦´ë¶È¥á¥ó¥¿ー¤ÈÂÐÅù¤ËµÄÏÀ¤·¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆËá¤¹þ¤àÎÏ
¡¦¥Áー¥à¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±
NEXVEL¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö½¢³è¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡×¤Î¶¦ÁÏµ¡²ñ¤ò´ë¶È¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÁªÈ´·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£NEXVEL¤È¤Ï
NEXVEL¤Ï¡¢Ä¶Í¥½¨ÁØ¤Î½¢³èÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1¿Í1¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¾¯¿Í¿ôºÂÃÌ²ñ¡¢´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¾Ò²ð¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌÅù¡¢²ñ°÷¤ËÂÐ¤·Éý¹¤¤µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NEXVEL¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁªÈ´(ES/web¥Æ¥¹¥È/¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó)¤òÄÌ²á¤·¤¿Ä¶Í¥½¨ÁØ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤È´ë¶È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¤´»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á2Ç¯¤ÎÆâÄê¼ÂÀÓ(°ìÉô)¡§
¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー / ¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ëー¥× / ¥Ù¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー / ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹ / ¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥« / ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥× / ¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ / ¥íー¥é¥ó¥É¥Ù¥ë¥¬ー / A.T.¥«ー¥Ëー / ¥É¥êー¥à¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿ / »°É©¾¦»ö / »°°æÊª»º / °ËÆ£Ãé¾¦»ö / °°²½À® / ¥ー¥¨¥ó¥¹ / ¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× / ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ / ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È / DeNA / Sansan / Speee / ¥¨¥Ã¥°¥Õ¥©¥ïー¥É / P&G¥¸¥ã¥Ñ¥ó Â¾Â¿¿ô¤ÎÂç¼ê¡¦¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¢§NEXVEL¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¢§¡¡
https://nexvel.co.jp/for-company/(https://nexvel.co.jp/for-company/)
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¤´»Ù±çÆâÍÆ¤Î³µÍ×
NEXVEL ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¡Ë
´ë¶È²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Í¥½¨ÁØ¤¬¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¡¦È¯É½¡¦ºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¦ÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤Ï80～120Ì¾¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï30～50Ì¾ÄøÅÙ¤ÎÍ¥½¨ÁØ¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÄÏÀ¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NEXVEL¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ß¥Êー
ÁªÈ´ºÑ¤ß¤ÎÍ¥½¨ÁØ80Ì¾°Ê¾å¤¬»ëÄ°¤¹¤ë¡¢Í¥½¨ÁØ¤¬¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¹Ö±é¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー·Á¼°¤Ç¡¢¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö±é¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢2¤«·î¤Ë1²ó¤òÌÜ°Â¤ËÄê´üÅª¤ËNEXVELÁ´²ñ°÷¤ØÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥êー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
NEXVEL Next Leaders Forum
¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¸õÊä¤Ç¤¢¤ëNEXVEL²ñ°÷¤È¡¢´ë¶È¤Î¥êー¥Àー´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦ÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹Ö±é¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ºÂÃÌ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤È¿¼¤¤ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹Ö±éÆâÍÆ¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤·¡¢NEXVELÁ´²ñ°÷¤ØÄê´üÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶È³«È¯»ÖË¾¸ÂÄê¡ÛNEXVEL¸ÂÄê ¾¯¿Í¿ôºÂÃÌ²ñ
¼ÒÌ¾¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯É¬¤ºNEXVEL³ØÀ¸¤ÈÏÃ¤»¤ëºÂÃÌ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£NEXVEL¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍ¥½¨³î¤Ä»ö¶È³«È¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ÖË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´ë¶ÈÀâÌÀ¡ÜºÂÃÌ²ñ¡Üº£¸å¤Î°ÆÆâ¡×¤ò°ìÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºîÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¤´Á÷µÒ
´ë¶ÈÍÍ¼çºÅ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Áª¹ÍÅù¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜNEXVEL²ñ°÷¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ
¢§NEXVEL¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¢§¡¡
https://nexvel.co.jp/for-company/(https://nexvel.co.jp/for-company/)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þー¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-8-21 ¸×¥ÎÌç33ÈÖ¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈÓÅÄ Íª»Ê
ÀßÎ©¡§2008Ç¯1·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.leadingmark.jp/
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.leadingmark.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖPersonality Tech¡×¤òÄÌ¤¸¤¿HR»ö¶È
ーºÎÍÑ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°Å¬À¸¡ºº¤Ê¤é¡Ö¥ß¥¥ï¥á Å¬À¸¡ºº(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)¡×
ーÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¤Ê¤é¡Ö¥ß¥¥ï¥á ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥µー¥Ù¥¤(https://mikiwame.com/well-being.html)¡×
ー¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë1on1¥Äー¥ë¤Ê¤é¡Ö¥ß¥¥ï¥á ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È(https://mikiwame.com/management.html)¡×
ーÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍ¥½¨ÁØ½¢³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥¥ï¥á½¢³è(https://www.recme.jp/)¡×
ー²ñ°÷À©¤Î½¢¿¦³èÆ°»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖNEXVEL¡Ê¥Í¥¯¥¹¥Ù¥ë¡Ë(https://nexvel.co.jp/)¡×
ーÅ¬À¸¡ºº¡¢¿Í»ö¡¢ºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¥Ö¥í¥°¡Ö¥ß¥¥ï¥á¥é¥Ü(https://mikiwame.com/lab/)¡×