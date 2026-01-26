¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á(R)¡×¤¬¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¯Çä&¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
Íý¸¦¥Ó¥¿¥ß¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ë¾·îÆØ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·îº¢¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×300Ì¾ÍÍ¤Ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¥ê¥±¥ó¤Î¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸³µÍ×
¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á ´Ú¹ñÉ÷¤´¤ÞÌýÉ÷Ì£¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤È¡Ö¼¡Ïº¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á(R) ´Ú¹ñÉ÷¤´¤ÞÌýÉ÷Ì£
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û50g
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·îº¢～´ü´Ö¸ÂÄê
¡Ú»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡Û330±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ¶è¡ÛÁ´¹ñ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë ～ 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
- ¾ÞÉÊ¡§
A¾Þ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤´¤Ï¤óÃãÏÒ¡¡¡¡200Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡¡¥ê¥±¥ó¤Î¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¡100Ì¾ÍÍ
- ±þÊçÊýË¡¡§
£±.Å¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¢¨¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥ì¥·ー¥È¤Î²èÁü¤ò¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á¥·¥êー¥º¡Ê´Ú¹ñÉ÷¤´¤ÞÌýÉ÷Ì£¡¢¿©¤Ù¤ë¥éーÌýÌ£¡¢Çß¤¸¤½¡Ë50g
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¢±þÊç¼Ô¾ðÊó¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.³ÎÇ§²èÌÌ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥©ー¥à²¼Éô¤Î¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆ¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢±þÊç¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÃêÁª¡¦È¯É½¡§
ÃêÁª¤Ë¤ÆÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤·¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½¤ËÂå¤¨¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.smartcross.jp/zakuzaku-wakame-campaign
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»öÌ³¶É¡§zakuzaku-wakame-campaign@precam.com
¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¤ï¤«¤á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿ÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤ï¤«¤á¤Õ¤ê¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥é¥À¡¢ÎäÅÛ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
https://www.rikenvitamin.jp/products/other/zakuzaku/