¹½ÆâÊªÎ®¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØÀ½Â¤¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¡©¡Ù 2/18 ³«ºÅ¡ª
¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥»¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÉÅç ¿®»Ê¡¢°Ê²¼ ¥¤¥ó¥Õ¥©¥»¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒYE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶Ì°æÍµ¼£¡¢°Ê²¼¡¢YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤¬2026 Ç¯ 2 ·î 18 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー ¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¡© ～MES¡¦WMS¡¦WES ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ï¢·È¤ÇÊÑ¤ï¤ë¹½ÆâÊªÎ®～¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢WMS¡Êºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢MES¡ÊÀ½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦WMS¡Êºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦WES¡ÊÁÒ¸Ë¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹½ÆâÊªÎ®²þÁ±ºö¤È»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¤Ï MES ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¤äÈÂÁ÷¤Ë¤Ï»æ¤ä¿Í¼êÍê¤ß¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤òËä¤á¤ë¶ñÂÎºö¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û¹½ÆâÊªÎ®²þÁ±¤È¶õÇòÃÏÂÓ²ò¾Ã¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ö¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Î¥Ò¥ó¥È
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16108/table/116_1_91589b2f0044c8f73ab3a4988c0f4c95.jpg?v=202601261051 ]
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌò¿¦Î¬¡Ë
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥»¥ó¥¹
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈËÜÉô ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈÉô Ã´Åö¡§·ÃÎÉ
TEL¡§03-4334-7717, FAX¡§03-4334-7713, MAIL¡§sales@info-sense.co.jp