³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éµëÉÕ¶â¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¡£¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¡¦¼º¤¦¤â¤Î
2025Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ³Ø¤Ó¡¢À¸³èÈñ¤È¤·¤ÆµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿·À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£µëÉÕ³Û¤Ï¼º¶ÈµëÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»»Äê¤Ç¡¢¼õµëÆü¿ô¤â²ÃÆþ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼õµë¤Ë¤è¤ê¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÁ°¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=QXj25E-KnXc ]
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î2Æü¡¡12¡§00～
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ
¾ì½ê¡§ËÜ¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-12 µªÈø°æÄ®ËÜ¼Ò¥Ó¥ë6F¡Ë
È÷¹Í¡§ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼èºà¡¦¾ðÊóÄó¶¡ÌÜÅª¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡Û
¡¦¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¦µëÉÕ¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¡¦Æü¿ô¡¦¶â³Û¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤«
¡¦µëÉÕ³Û¤Ï¡¢¼º¶ÈµëÉÕ¤È¤É¤¦°ã¤¤¡¢²¿¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤«
¡¦ÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«
¡¦¼õµë¸å¡¢¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«
¡¦1Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢»Ä¤êÆü¿ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¡¦µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿½ÀÁ¥Õ¥íー¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«
¡¦Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÍøÍÑÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤Ãí°ÕÅÀ¤Ï²¿¤«
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¾®Ìî ½ã¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´ØÅù¤ÇÎß·×400²ó°Ê¾å¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦Ï«Ì³¸¦½¤¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÖË¡Î§¤ò¤É¤¦¸½¾ì¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖµÁ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー»ñ³Ê¤Î´Æ½¤¡¦¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¯¥ì¥¢¿Íºâ°é±Ñ¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê³ô¡ËSA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸ÛÍÑ¡¦Ï«Ì³¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¡¦¸¦½¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Æ¯¤¯¿Í¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó»ö¶È¡×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ650Ì¾Ä¶¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È&Ï«Ì³ÂÐÂÐºö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ñ³Ê¡Ö¸ÛÍÑ¥¯¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://caa.or.jp/