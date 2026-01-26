¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤¬¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´õ¾¯¤Ê56Ç¯½ÏÀ®¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×2026Ç¯2·î2Æü(·î)ÆüËÜÈ¯Çä
¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯
¡Î2026Ç¯1·î26Æü¡Ï ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥ÉÃÏÊý¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç2026Ç¯2·î2Æü(·î)¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦60ËÜ¸ÂÄê¤ÇÂ¤¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤ï¤º¤«4ËÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¶Ë¤á¤¿Ä¹´ü½ÏÀ®¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë½ÏÀ®Ç¯¿ô¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë¼ý¤á¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè2ÃÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÏÀè¶îÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ç¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥É¤ÎÅÚÃÏ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÄ¦¹ï¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ä¦¹ï¤Ï¥Ç¥«¥ó¥¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤½¤Î¤â¤Î¤ò·Ý½ÑºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³×¿·Åª¤ÊÄ¦¹ï¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥ÉÃÏÊý¤Îµ¯Éú¤¢¤ë¼«Á³Èþ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¡¢¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¥Ø¥¶ー¤Î»Þ¤ò¸«»ö¤ËÌÏ¤·¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÊ£»¨¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÉ÷·Ê¤¬»ý¤ÄÍºÂç¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ïµå¾õ¤Î¥¬¥é¥¹À½¥Ç¥«¥ó¥¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¡¢¡È¥±¥¢¥ó¡É¤òÌÏ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£ー¥Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¿¿ï«¥á¥Ã¥¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¿µ½Å¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥±¥¢¥ó¡É¤Ï¡¢ÀÎ¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÃÏÊý¤Î»áÂ²¤¬Àï¤¤¤ÎÁ°¤ËÃÛ¤¤¤¿±ìÆÍ¾õ¤ÎÀÑ¤ßÀÐ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ÎÀï»Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÅé¤ä»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥«¥ó¥¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥×¤ò24K¥´ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È¤Ç»Å¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¾åÉô¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¥£ー¥ë¥«¥éー¤Î¥Õ¥¡¥»¥Ã¥È¥¬¥é¥¹¤ò½Å¤Í¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¤Ï¡¢´°àú¤Ê¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÄÉµá¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ°Ç°¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢½ÏÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É·æ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÎà¤Þ¤ì¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Î½ÏÀ®Ã®¤ÎÀìÌç²È¥Áー¥à¤ÏÆÃÃí¤Î¥·¥§¥êーÃ®¤òÂ¤¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥í¥í¥½¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡¢¥Ñ¥í¡¦¥³¥ë¥¿¥É¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¥·¥§¥êー¤òÍÑ¤¤¤¿ÆÃÃíÃ®¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÂ¤¤é¤ì¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤Î»Å¾å¤²½ÏÀ®¡Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Í¥²í¤ÇË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È56Ç¯¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢ÀÖ¥ê¥ó¥´¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¥×¥é¥à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÈé¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥ー¡¦¥È¥Õ¥£ー¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥¢¥í¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ø¥¶ー¥Ï¥Ëー¤È¥íー¥¹¥È¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤½¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÇÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿¥ê¥ó¥´¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬»Ï¤á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¡¢¥Èー¥¹¥È¤·¤¿¥ªー¥¯¡¢¥ìー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤Î¤«¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥ó¥¸¥ãー¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£»¨¤ÊÄ¹¤¤Í¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¡Ê»²¹Í¾®Çä²Á³Ê9,460,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·æºî¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁ¢Ë¾¤ÎÅª¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Î¥«¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿ー¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦ ¥Ðー¥à¥Õ¥©ー¥¹»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ì¤Û¤É¤Î½ÏÀ®Ç¯¿ô¤ÈÊ£»¨¤µ¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÂ¤¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ±ÉÍÀ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¤Ï¡¢À½Â¤¹©Äø¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÃÊ³¬¤ÇÃí¤¬¤ì¤¿¸¥¿È¤Î¾Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬µæ¶Ë¤Î·Ý½ÑÉ½¸½¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥ëー¥Ä¤È¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥É¤ò»ë³ÐÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿É½¸½¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¿¤Î·æºî¤È¸Æ¤Ù¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡× ¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥É¤Î¿¿¿ñ¤È¡¢¤³¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÄ¹¤¤½ÏÀ®´ü´Ö¤òÄ¦¹ï¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤Î´ä¤«¤é¸½¤ì¤ë¾Æ¤±¾Ç¤²¤¿¥Ø¥¶ー¤Î»Þ¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¶¯¿Ù¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»þ¤ÈÅÚÃÏ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ê£»¨¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÉÊ¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î½é½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥»¥«¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó 56Ç¯ 1 OF 1¡×¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö1 OF 1¡×¤Ï¡¢¥µ¥¶¥Óー¥º¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Í¥¹¥È¡õ¥ì¥¢¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ç1ÅÀ¤À¤±¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î20Æü¡¢¤³¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ÈÄ¦¹ï¤Ï75,000¥Ý¥ó¥É¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÎÂî±ÛÀ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿½éºî¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 55Ç¯¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ïÉÊ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æー¥·¥ç¥Ê¥ë·úÃÛ²È¤Î¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥Ï¥ó¥¹¥Þ¥¤¥äー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´ü½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¿·¤¿¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥¹¥ー°¦°û²È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥ì¥¬¥·ー¤ò°¦Â¢¤·¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.theglenlivet.jp/our-whisky/cc-56.html¡¢¤Þ¤¿¤Ï @theglenlivet(https://www.instagram.com/theglenlivet/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯
ÆüËÜ¹ñÆâÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¾¦ÉÊ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ ¡ÎTEL¡Ï03-5802-2756
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê / »²¹Í¾®Çä²Á³Ê9,460,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§42.6ÅÙ
ÍÆÎÌ¡§700ml
¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯
¢¡ ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È 56Ç¯¡×¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Îー¥È
¹á¤ê¡§ºÇ½é¤ËÀÖ¥ê¥ó¥´¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¥×¥é¥à¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÈé¤ÎÌ¥ÏÇÅª¤«¤ÄÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥í¥Þ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥ー¡¦¥È¥Õ¥£ー¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥¶ー¥Ï¥Ëー¤È¥íー¥¹¥È¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÍ¾±¤¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¡§¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤ä¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥íー¥Ö¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¥ê¥ó¥´¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¡¢¥Èー¥¹¥È¤·¤¿¥ªー¥¯¡¢¥ìー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤Û¤Î¤«¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥ó¥¸¥ãー¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡§Ë§½æ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ê£»¨¤µ¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ëÍ¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1824Ç¯¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¿¦¿Íµ»¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤È¶¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー³¦¤Ç³×¿·¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥³ー¥É¡×¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢¾øÎ¯½ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¥º ¥ê¥¶ー¥Ö¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥ÉÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²þ½¤¤ò½ª¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Ûー¥à¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¸ÂÄê¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¡¢Ë×Æþ·¿¥Ä¥¢ー¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ûー¥à¡×¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÂ¤¤ê¤Î·Ý½Ñ¤òÃµµá¤¹¤ëÅ¸¼¨¤«¤é¡¢´õ¾¯¤Ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÎÅÁÅý¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥µ¥¤¥É¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Î¸¶ÅÀ¤ò»¾¤¨¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.theglenlivet.jp/¡¡@TheGlenlivet(https://www.instagram.com/theglenlivet/)
¡Ú¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£À¤³¦Âè2°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ーÀ½Â¤´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦150»Ô¾ì¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢1,800Ì¾¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Áー¥à¤òÍÊ¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¯¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¸Ø¤ê¹â¤¤Îò»Ë¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2021¡×¤Ë¤Æ¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤â2020Ç¯¡¢2021Ç¯¡¢2022Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥Ð¥¹¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.chivasbrothers.com(https://www.chivasbrothers.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢ー¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó¡Ê1968Ç¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤È¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡Ê1973Ç¯±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÄ¦¹ï¤ä²È¶ñ¤Ç¥¢ー¥È³¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢ー¥È¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎºÇÀèÃ¼¤«¤Ä³µÇ°¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ëÁÏºî¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëºîÉÊ¤äË×Æþ·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥éー¥É¡×¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾¹â¤¤¥®¥ã¥é¥êー¤äÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡õ¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨ÉÊ¤È¤·¤Æ½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤Îµ»¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇäµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥ï¥¤¥ó»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¤ÎÂåÉ½Åª¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÏË¤ëÅö¥°¥ëー¥×¤ÎÃøÌ¾¤Ê¾¦ÉÊ·²¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥½¥ëー¥È¥¦¥ª¥Ã¥«¡¢¥ê¥«ー¥ë¡Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥¹¡Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¥·ー¥Ð¥¹¥êー¥¬¥ë¡¢¥íー¥ä¥ë¥µ¥ëー¥È¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥ê¥Ù¥Ã¥È¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Á¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ë¡¢¥¸¥§¥à¥½¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ë¡¢¥Þー¥Æ¥ë¡Ê¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥Ï¥Ð¥Ê¥¯¥é¥Ö¡Ê¥é¥à¡Ë¡¢¥Óー¥Õ¥£ー¥¿ー¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡Ê¥ê¥¥åー¥ë¡Ë¡¢¥á¥¾¥ó ¥Þ¥à¡¢¥Ú¥ê¥¨ ¥¸¥å¥¨¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¥°¥ëー¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÝÍ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ¹´üÅªÈ¯Å¸¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö³ºÌÜÉ¸¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿Í¤È´Ä¶¤ËºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅö¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤ò¥³¥ó¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ê¥Æ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÊ¸²½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï109²¯5,900Ëü¥æー¥í¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¤ÏNYSE¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡§RI¡¢ISIN¥³ー¥É¡§FR0000120693¡Ë¡¢CAC40»Ø¿ô¤ª¤è¤Ó¥æー¥í¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹50»Ø¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1990Ç¯¤ËÀßÎ©°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¤Î¼òÎàÈÎÇäÅ¹¡¢µÚ¤ÓÌÈÀÇ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼òÎà¤ÎÈÎÇä¤òÅ¸³«¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÌÈÀÇ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤á¤¶¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¤«¤é36Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«ー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä&¥ï¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ·æ½Ð¤·¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÊÝÍ¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ ¥Ëー¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
