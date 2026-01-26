¡Ú´ØÀ¾È¯¡ª¡Ö»°Êý¤è¤·¡×´Ñ¸÷¤ÇÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¡Û12¤«¹ñ¤Î´Ñ¸÷¤ÎÀìÌç²È¤¬ÍèÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¡×ºÇÁ°Àþ¤ò»ë»¡
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½ ´ØÀ¾¥»¥ó¥¿ー¡ÊJICA´ØÀ¾¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ12¤«¹ñ¤«¤é13Ì¾¤Î´Ñ¸÷ÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢´ØÀ¾³ÆÃÏ¡Ê¼¢²ì¡¦Âçºå¡¦Ê¼¸Ë¡¦ÏÂ²Î»³¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¡×¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡§¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î´Ñ¸÷¤Ê¤Î¤«
Â¿¤¯¤Î³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷»º¶È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¤ÎÂç´ë¶È¤¬´Ñ¸÷³«È¯¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤¬ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ·ã¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤´Ä¶ÇË²õ¤äÃÏ°è¤Î½»´Ä¶¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È´Ñ¸÷´ØÏ¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¶á¹¾¾¦¿Í¤Î¿´ÆÀ¡Ö»°Êý¤è¤·¡ÊÇä¤ê¼ê¤è¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤è¤·¡¢À¤´Ö¤è¤·¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¤¢¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Î´Ñ¸÷¾ÊÄ£¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹¡§ÃÏ°è¤Î¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë
¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤é¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¢²ì¸©¡ÛÆÃÊÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¡×¤Ø
¡ÖÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
»û¼ÒÊ©³ÕÅù¤ÎÃøÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤¬Â¿¤¤µþÅÔ¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¼¢²ì¸©¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÀ²ÈÌ±ÇñÂÎ¸³¡ÊÅì¶á¹¾»Ô¡Ë
¸¦½¤»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÇÀ²È¤Ë£±Çñ¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤·¡¢ÇÀºî¶È¤äÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î¿©»ö¡¦À¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Î¸òÎ®¤äÆüËÜ¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â¹»À¸¤È¤Î¸òÎ®¡¦À®²ÌÈ¯É½¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë
¼¢²ì¸©Î©ÂçÄÅ¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¶¦¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í»ëÅÀ¤ÇÈ¯·¡¤·¤¿¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÄó¸À¤ò¡¢¼¢²ì¸©Ä£¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÉÜ¡Û¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤ò¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¡ÊÅìÂçºå»Ô¡Ë
¶õ¤²È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡ÖSEKAI HOTEL¡×¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤äÄ«¿©¤òÆÃÄê¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦Å¹³¹¤Î°û¿©Å¹¡ÊµÊÃãÅ¹¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î´Ô¸µ¤È½»Ì±¤È¤Î¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥±ー¥É¾¦Å¹³¹¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÓ¾å¹ñ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¿·Á¯¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£