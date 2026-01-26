¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¡Û¡È°ìÎ³¤Î¥·¥ç¥³¥é¤¬Í¿¤¨¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¡É¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23¡Ë¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡¦¥·¥ç¥³¥é 2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¡£¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åö´Û¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿6¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤È¤È¤â¤ËÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶°î¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÏÌÀ¼£µÇ°´ÛÆâ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ÊÌÀ¼£µÇ°´Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
https://meijikinenkan-shop.net/
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤·°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£ìÔÂôÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿£¶¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡¦¥·¥ç¥³¥é¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊ³µÍ×
¢¨¼Ì¿¿º¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê
£±. Sake¡Ê¥µ¥±¡Ë¡§¼òÇô¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î»ý¤Ä¡Ö»Ý¤ß¡×¤òÄÉµá¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤È´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
£². Praline¡Ê¥×¥é¥ê¥Í¡Ë¡§¹á¤Ð¤·¤¯¤â¥ì¥Ã¥É¥Õ¥ëー¥Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¬ー¥Ê»º¤Î¥«¥«¥ª¤Ë¡¢¥«¥é¥á¥ë¤ÈÁÆ¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥×¥é¥ê¥Í¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. Cafe¡Ê¥«¥Õ¥§¡Ë¡§¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¥¯¥êー¥à¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ½Ð¤·¡¢¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÃê½Ð¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥«¥«¥ª¤È¥³ー¥Òー¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
£´. Framboise¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡Ë¡§´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
£µ. Original Blend -Bitter-¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ô¥Ó¥¿ー¡Õ¡Ë¡§¿ô¼ïÎà¤Î¥«¥«¥ª¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¡£±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤ËÎÏ¶¯¤¤¥«¥«¥ª¤ÎÍ¾±¤¤¬¸å¤ò°ú¤¯Âç¿Í¥Ó¥¿ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
£¶. Bergamot¡Ê¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡Ë¡§¥Ú¥ëー»º¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥«¥«¥ª¤Ë¡¢ÅÚº´»º¤Î¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ë¹á¤ê¤È¥¯¥êー¥ßー¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨£±.¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê 20Æü¡Ê¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨£².È¢¤Î¥µ¥¤¥º¡§ Ìó150(W)¡ß90(D)¡ß25(H)mm
¢¨£³.ÈÎÇä´ü´Ö : £¶·î～9·î¤Î´ü´Ö¤Ï¹â²¹¤Î°Ù¡¢¾¦ÉÊÄó¶¡¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢¨£´.ÊÝÂ¸ÊýË¡¡§Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¦¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¡¢22¡î°Ê²¼¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£µÇ°´ÛC¡õS
TEL¡§03-3746-7837¡Ê10¡§00-18¡§00¡Ë
ÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.meijikinenkan.gr.jp/
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯¤Ë¡Ö⾚ºä²¾¹Äµï¤Î¸æ²ñ¿©½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·ÞÉÐ´Û¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÙÁð°Æ¿³µÄ¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³½ï¤«¤é¡¢ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡Ö·ûË¡µÇ°´Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ22¡Ê1947¡ËÇ¯¤Ë¡ØÌÀ¼£µÇ°´Û¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÁí¹ç·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ³«´Û¼°¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÊÍè23ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´É×ÉØ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¦²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎMICEÍøÍÑ¡¢½Ë²ì²ñ¤ä¿ÍÀ¸µ·Îé¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÆüÍøÍÑ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ûÀÐÎÁÄâ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ÎÎò»ËÅª¡¦·úÃÛÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ú¿®Ç»Ä®±Ø¡Û²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬
ÃÏ²¼Å´ ¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú⻘»³°ìÃúÌÜ±Ø¡Û²¼¼Ö¡Ê2ÈÖ½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
ÃÏ²¼Å´ Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡Û²¼¼Ö¡ÊA1½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
ÅÅÏÃ¡§03-3403-1171¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸ø¼°HP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥ÄHP¡§https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://meijikinenkan-shop.net/
[Meiji Kinenkan]¡ÈA moment of bliss brought by a single piece of chocolate¡É Premium Bonbon Chocolat : Perfect for Valentine¡Çs Day or as a gift for someone special
For Valentine¡Çs Day, a meaningful gift for a loved one, or a well-deserved treat for yourself, we highly recommend the sweets from Meiji Kinenkan¡Çs original confectionery brand.
At Meiji Kinenkan (2-2-23 Moto-Akasaka, Minato-ku, Tokyo), we are offering the Premium Bonbon Chocolat for a limited time at \2,700 (tax included).
Each bite-sized chocolate contains one of six carefully selected flavors, chosen by our in-house pastry chefs. Every piece is meticulously crafted to showcase the rich aroma and depth of cacao, allowing you to fully enjoy the natural character of each ingredient. This is a Meiji Kinenkan original chocolate,filled with a sense of premium quality and refinement.
Available for purchase at the Pastry Shop within Meiji Kinenkan and through the online shop.
Online Shop :
https://meijikinenkan-shop.net/
¡ÚAbout Meiji Kinenkan¡Û
Established in 1881 as the dining hall of the Akasaka Temporary Imperial Palace, Meiji Kinenkan later hosted Imperial conferences for the draft of Japan¡Çs constitution, earning the name Constitution Memorial Hall. Opened in 1947 as a wedding venue, it has since celebrated over 230,000 couples and now hosts weddings, events, and fine dining. In 2020, its main building was designated a Tokyo Metropolitan Tangible Cultural Property.
Address:2-2-23 Moto-Akasaka,Minato-ku,Tokyo, Japan
Phone:03-3403-1171 (Japanese only)
Station:3 minutes from Shinanomachi Sta.(JR Chuo-Sobu Line)6 minutes from Aoyama-itchome Sta. (Ginza, Hanzomon, Oedo subway line)6 minutes from Kokuritsu-kyogijo Sta.(Oedo subway line)
Parking:Free
Official Website:https://www.meijikinenkan.gr.jp/english/