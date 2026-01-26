¸½Âå½÷À¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª¿¢ÊªÎÅË¡¡ß¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹¡ÖLe bois Sens¡Ê¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒINFINIX HOLDINGS¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWELLAFLOW (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ ÃÒ»Ò) ¤Ï¡¢½÷À¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈËÜ¼ÁÅª¤Ê¥±¥¢¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿¢ÊªÎÅË¡¤È¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå½÷À¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤È¤Ï¡©¸Þ´¶¤ÇËþ¤¿¤¹¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É
Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö´¶À¤Î¿¹¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¤è¤ê¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿¢Êª¤ÎÎÏ¡£
¡Ö°û¤à¡¦ÅÉ¤ë¡¦¹á¤ë¡¦¾ø¤¹¡×
¸Þ´¶¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£Le bois Sens ¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤ËÀ¸¤«¤·¡¢µ±¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤ë½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È½÷À¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
½÷À¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÎ¯¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤ä¤æ¤é¤®¡£
¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¢ÊªÎÅË¡¤È¤¤¤¦°ì¸«Í¥¤·¤¯¸«¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤á¤ë¡¦½ä¤é¤»¤ë¡¦À°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤â¤®¾ø¤·¤Î½¬´·¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹½÷À¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Le bois Sens¤Î¤è¤â¤®¾ø¤·¤ÎÆÃÄ§¿¢ÊªÎÅË¡¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½
¡¦½÷À¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤è¤â¤®¤òºÎÍÑ
¡¦Á´¤Æ¤Î¤è¤â¤®¤ä¥Ïー¥Ö¡¢´ÁÊý¡¢ÇÀÌô»ÄÎ±´ð½àÃÍ¥¯¥ê¥¢
¡¦´ÁÊý¤ä¥Ïー¥Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¡¦¿´¿È¤¬¼«Á³¤È¤æ¤ë¤à¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê
¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Þ¤Ç¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¦ÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð
¿¹ÅÄ ÆØ»Ò »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ë¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂåÉ½¡¡¿¹ÅÄ ÆØ»Ò »á
¹ñÎ©¥Ñ¥ê13Âç³Ø¤Ç¿¢ÊªÌôÍý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥È¥Æ¥é¥Ôー¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¡£¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ï¥Õ¥£¥È¡×¤Î³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢½Ð»º¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥¨¥ë(ELLE)¡×2023Ç¯2·î¹æ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë½÷À100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¡¦¿´ÃÏ¤è¤µ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Le bois Sens¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸
Le bois Sens¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¢¡áÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë½¬´·¤È¤·¤Æ¤è¤â¤®¾ø¤·¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢½÷À°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ò¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹)
½»½ê¡§¢©153-0051
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ1ÃúÌÜ11－7
¥½¥ëー¥Á¥§ÃæÌÜ¹õ 2F
(ÂÎ¸³·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLE BOIS ECLAT (¥ë¥Ü¥¢ ¥¨¥¯¥é) ¡×2F)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§¢¨¸½ºß½àÈ÷Ãæ
¥ªー¥×¥óÆü¡§2·î²¼½Ü～3·î¾å½ÜÍ½Äê
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃæÌÜ¹õ±Ø ÅÌÊâ5Ê¬
³ô¼°²ñ¼ÒWELLAFLOW
Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡É¤ò¼´¤È¤·¡¢¿Í¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¾ðÇ®¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£