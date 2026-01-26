¸½Âå½÷À­¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª¿¢ÊªÎÅË¡¡ß¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹¡ÖLe bois Sens¡Ê¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¤¬ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£

³ô¼°²ñ¼ÒINFINIX HOLDINGS¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWELLAFLOW (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ ÃÒ»Ò) ¤Ï¡¢½÷À­¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈËÜ¼ÁÅª¤Ê¥±¥¢¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿¢ÊªÎÅË¡¤È¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå½÷À­¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤È¤Ï¡©

¸Þ´¶¤ÇËþ¤¿¤¹¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É

Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹) ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö´¶À­¤Î¿¹¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¤è¤ê¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¿¢Êª¤ÎÎÏ¡£



¡Ö°û¤à¡¦ÅÉ¤ë¡¦¹á¤ë¡¦¾ø¤¹¡×



¸Þ´¶¤ËÆ¯¤­¤«¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£Le bois Sens ¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤ËÀ¸¤«¤·¡¢µ±¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤ë½÷À­¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£







¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È

½÷À­¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë

½÷À­¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÎ¯¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤ä¤æ¤é¤®¡£



¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¢ÊªÎÅË¡¤È¤¤¤¦°ì¸«Í¥¤·¤¯¸«¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¡¢°ì²áÀ­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



²¹¤á¤ë¡¦½ä¤é¤»¤ë¡¦À°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤â¤®¾ø¤·¤Î½¬´·¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷À­¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹½÷À­¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Le bois Sens¤Î¤è¤â¤®¾ø¤·¤ÎÆÃÄ§

¿¢ÊªÎÅË¡¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤è¤â¤®¾ø¤·¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½

¡¦½÷À­¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤è¤â¤®¤òºÎÍÑ


¡¦Á´¤Æ¤Î¤è¤â¤®¤ä¥Ïー¥Ö¡¢´ÁÊý¡¢ÇÀÌô»ÄÎ±´ð½àÃÍ¥¯¥ê¥¢


¡¦´ÁÊý¤ä¥Ïー¥Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á


¡¦¿´¿È¤¬¼«Á³¤È¤æ¤ë¤à¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê



¿ÈÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Þ¤Ç¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¦ÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð


¿¹ÅÄ ÆØ»Ò »á

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ë¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂåÉ½¡¡¿¹ÅÄ ÆØ»Ò »á



¹ñÎ©¥Ñ¥ê13Âç³Ø¤Ç¿¢ÊªÌôÍý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥È¥Æ¥é¥Ôー¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¡£¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ï¥Õ¥£¥È¡×¤Î³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢½Ð»º¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥¨¥ë(ELLE)¡×2023Ç¯2·î¹æ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë½÷À­100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£



Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À­¡¦¿´ÃÏ¤è¤µ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Le bois Sens¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸

Le bois Sens¤Ï¡¢¡Ö¥±¥¢¡áÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë½¬´·¤È¤·¤Æ¤è¤â¤®¾ø¤·¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢½÷À­°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¯¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ò¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¹­¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




Å¹ÊÞ¾ðÊó

Å¹ÊÞÌ¾¡§¤è¤â¤®¾ø¤·ÀìÌçÅ¹ Le bois Sens (¥ë¥Ü¥¢¥µ¥ó¥¹)



½»½ê¡§¢©153-0051
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ1ÃúÌÜ11－7
¥½¥ëー¥Á¥§ÃæÌÜ¹õ 2F


(ÂÎ¸³·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLE BOIS ECLAT (¥ë¥Ü¥¢ ¥¨¥¯¥é) ¡×2F)



ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§¢¨¸½ºß½àÈ÷Ãæ



¥ªー¥×¥óÆü¡§2·î²¼½Ü～3·î¾å½ÜÍ½Äê



¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃæÌÜ¹õ±Ø ÅÌÊâ5Ê¬








³ô¼°²ñ¼ÒWELLAFLOW


Ç®Ãæ¤Ç¤­¤ë¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡£


»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡É¤ò¼´¤È¤·¡¢¿Í¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¾ðÇ®¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£