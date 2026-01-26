¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÁ´¹ñ£µÅÔ»Ô¤Ë¸òÄÌ¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê»¥ËÚ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ë¤ÆÂç·¿¹¹ð¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¸òÄÌ¹¹ðÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/campaign/(https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/campaign/)
¡¡¡Ø¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ææ¤Îµ¡³£À¸Ì¿ÂÎ¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¤ÈÀï¤¦3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç»¥ËÚÃÏ²¼Å´ÂçÄÌ±Ø¡¦JR¿·½É±Ø¡¦Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Ì¾¸Å²°±Ø¡¦Osaka Metro¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¦À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¤Î£µ¥ö½ê¤ËÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Âç·¿¹¹ð¤Î·Ç½Ð¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç·¿¹¹ð ³µÍ×¡Û
¢£·ÇºÜ´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£·ÇºÜ¾ì½ê¡§
¡¦»¥ËÚÃÏ²¼Å´ ÂçÄÌ±Ø¡ÖÂçÄÌ¥·ー¥È¹¹ðN14¡×
¡¦JRÅìÆüËÜ ¿·½É±ØÅì²þ»¥³°¡Ö¿·½ÉÅì¸ý¥Ä¥¤¥ó¥·ー¥È¡×
¡¦Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥Üー¥É¡×
¡¦Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¥»¥Ã¥ÈB¡×
¡¦À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¡Ö¥Ó¥Ã¥°8 I¡×
¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·Ç½ÐÆâÍÆ¤ä´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æ»þ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹8¼þÇ¯µÇ° 5ÅÔ»Ô¹¹ð¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅÃæ¡Û
¡¡8¼þÇ¯Âç·¿¹¹ðÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Twitter¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤¬20Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë14¡§59¤Þ¤Ç
¢£»²²ÃÊýË¡¡§
£±.ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
£².Twitter¤Ë¥·¥§¥¢
£³.¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¤Î¸ø¼°Twitter¤ò¥Õ¥©¥íー¡Êhttps://x.com/colopl_alice ¡Ë
¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¸ø¼°Twitter¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¾ÞÉÊ¡§
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡¡20Ì¾ÍÍ
¡Ú¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¡¡´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡É¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥³¥í¥×¥é¡É¤¬¥¿¥Ã¥°¡ª
¥á¥«¤òÉðÁõ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¦¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´Æ½¤¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³¤Ï·Àî·óÉð»á¤äÌøÀ¥·ÉÇ·»á¤é¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Áー¥à¤Ë¡ÖZUNTATA¡×¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬½¸·ë¡ª2023Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹Expansion¡×¤òÊüÁ÷¡ªº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²èÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹
¢¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§ÉðÁõ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/
¢§DMMGAMES¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/
¢¡¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/colopl_alice
¢¡¸ø¼°Discord¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y
¡Ú»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¦ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í¡§¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖFRAME ARMS Girl¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¡Ö¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥á¥«Ì¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¸¶°Æ¡Ë¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ëµ¡³£¤äÊ¼´ï¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥«¾¯½÷¡×¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³¤Ï·Àî·óÉð¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥·¥êー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE¡×¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×¡¢¡ÖID-0¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×°Ê¹ß¤Ï¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎ·Ï¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
¡¦ÌøÀ¥·ÉÇ·¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâARISE¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¥ë¥·¥Õ¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Üー¥ë¡¦¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¥¯¥í¥¹¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Üー¡×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Û¥Óー¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£
¡¦ZUNTATA¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯ÉôÌç¤ÎÁí¾Î¡£¥¢ー¥±ー¥É¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©ºî¡ÊBGM¡¢¸ú²Ì²»¡Ë¤ò¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦À©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£2017Ç¯¤ÇÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¤ÎÏ·ÊÞ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥°¥ëー¥ô¥³ー¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ê¤É¡¢¡ÖEntertainment in Real Life¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼þÊÕ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡https://www.pyramid-inc.net/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-3-2 ¥¢ー¥Ð¥ó¥»¥ó¥¿ー½ÂÃ«¥¤ー¥¹¥È
ÀßÎ©¡§2001Ç¯9·î28Æü
»ñËÜ¶â¡§6,630Ëü±ß¡Ê2020Ç¯9·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÌÚ½Ú°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥àÅù¤Î´ë²è³«È¯¶ÈÌ³
µÚ¤Ó¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªµÚ¤Ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¶ÈÌ³
¡Ö¥Çー¥¿¥«ー¥É¥À¥¹ ¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¿¥Ý¥ó¡×¡¢¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¥Ðー¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥²ー¥à¤Î¼õÂ÷³«È¯¤òÃ´Åö¡£2010Ç¯¤Ë¡ÖSILPHEED Alternative¡×¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£2007Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÍ¦¼Ô»à¤¹¡£¡×¤ò2016Ç¯¤ËPS Vita¤Ø°Ü¿¢¤·¡¢ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤éÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢¥³¥í¥×¥é¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¡¢±¿±ÄÃæ¡£
