¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê»¥ËÚ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ë¤ÆÂç·¿¹­¹ð¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡ÚÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¸òÄÌ¹­¹ðÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/campaign/(https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/8th_anniversary/campaign/)



¡¡¡Ø¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤òÆ³¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Ææ¤Îµ¡³£À¸Ì¿ÂÎ¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¤ÈÀï¤¦3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£


¡¡2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç»¥ËÚÃÏ²¼Å´ÂçÄÌ±Ø¡¦JR¿·½É±Ø¡¦Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Ì¾¸Å²°±Ø¡¦Osaka Metro¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¦À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¤Î£µ¥ö½ê¤ËÂç·¿¹­¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¤Þ¤¿Âç·¿¹­¹ð¤Î·Ç½Ð¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡ÚÂç·¿¹­¹ð ³µÍ×¡Û

¢£·ÇºÜ´ü´Ö¡§


2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë



¢£·ÇºÜ¾ì½ê¡§


¡¦»¥ËÚÃÏ²¼Å´ ÂçÄÌ±Ø¡ÖÂçÄÌ¥·ー¥È¹­¹ðN14¡×


¡¦JRÅìÆüËÜ ¿·½É±ØÅì²þ»¥³°¡Ö¿·½ÉÅì¸ý¥Ä¥¤¥ó¥·ー¥È¡×


¡¦Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ Ì¾¸Å²°±Ø¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥Üー¥É¡×


¡¦Osaka Metro¸æÆ²¶ÚÀþ ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¥»¥Ã¥ÈB¡×


¡¦À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¡Ö¥Ó¥Ã¥°8 I¡×



¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨·Ç½ÐÆâÍÆ¤ä´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨»£±Æ»þ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ú¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹8¼þÇ¯µ­Ç° 5ÅÔ»Ô¹­¹ð¥·¥§¥¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅÃæ¡Û

¡¡8¼þÇ¯Âç·¿¹­¹ðÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Twitter¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¤¬20Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§


2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë14¡§59¤Þ¤Ç



¢£»²²ÃÊýË¡¡§


£±.ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹


£².Twitter¤Ë¥·¥§¥¢


£³.¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¤Î¸ø¼°Twitter¤ò¥Õ¥©¥íー¡Êhttps://x.com/colopl_alice ¡Ë


¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¸ø¼°Twitter¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¢£¾ÞÉÊ¡§


¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É1,000±ßÊ¬¡¡20Ì¾ÍÍ







¡Ú¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¡¡´ðËÜ¾ðÊó¡Û



¡¡¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡É¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥³¥í¥×¥é¡É¤¬¥¿¥Ã¥°¡ª


¥á¥«¤òÉðÁõ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¦¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜºî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー´Æ½¤¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³¤Ï·Àî·óÉð»á¤äÌøÀ¥·ÉÇ·»á¤é¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Áー¥à¤Ë¡ÖZUNTATA¡×¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬½¸·ë¡ª2023Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹Expansion¡×¤òÊüÁ÷¡ªº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²èÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹


¢¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§ÉðÁõ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó


¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©


¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL


https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/


¢§DMMGAMES¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/


¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/


¢¡¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/colopl_alice


¢¡¸ø¼°Discord¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y


¡Ú»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û

¡¦ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í¡§¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖFRAME ARMS Girl¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¡Ö¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥á¥«Ì¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¸¶°Æ¡Ë¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ëµ¡³£¤äÊ¼´ï¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥«¾¯½÷¡×¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¤â¹­¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£



¡¦³¤Ï·Àî·óÉð¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥·¥êー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE¡×¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×¡¢¡ÖID-0¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×°Ê¹ß¤Ï¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎ·Ï¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£



¡¦ÌøÀ¥·ÉÇ·¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâARISE¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¥ë¥·¥Õ¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Üー¥ë¡¦¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¥¯¥í¥¹¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Üー¡×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Û¥Óー¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£



¡¦ZUNTATA¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯ÉôÌç¤ÎÁí¾Î¡£¥¢ー¥±ー¥É¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©ºî¡ÊBGM¡¢¸ú²Ì²»¡Ë¤ò¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦À©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£2017Ç¯¤ÇÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¤ÎÏ·ÊÞ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥°¥ëー¥ô¥³ー¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º


¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û



¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØÇòÇ­¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤äÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ê¤É¡¢¡ÖEntertainment in Real Life¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F


ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼þÊÕ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ


¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/


¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/colopl_pr


¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/


¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all



*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ­¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤­¤Þ¤¹¡£


¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡https://www.pyramid-inc.net/


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-3-2 ¥¢ー¥Ð¥ó¥»¥ó¥¿ー½ÂÃ«¥¤ー¥¹¥È


ÀßÎ©¡§2001Ç¯9·î28Æü


»ñËÜ¶â¡§6,630Ëü±ß¡Ê2020Ç¯9·îËöÆü»þÅÀ¡Ë


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÌÚ½Ú°ì


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥àÅù¤Î´ë²è³«È¯¶ÈÌ³


µÚ¤Ó¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªµÚ¤Ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¶ÈÌ³


¡Ö¥Çー¥¿¥«ー¥É¥À¥¹ ¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¿¥Ý¥ó¡×¡¢¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¥Ðー¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥²ー¥à¤Î¼õÂ÷³«È¯¤òÃ´Åö¡£2010Ç¯¤Ë¡ÖSILPHEED Alternative¡×¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£2007Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÍ¦¼Ô»à¤¹¡£¡×¤ò2016Ç¯¤ËPS Vita¤Ø°Ü¿¢¤·¡¢ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤éÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢¥³¥í¥×¥é¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¡¢±¿±ÄÃæ¡£



(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.



