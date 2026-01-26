LOWRYS FARM ¤Ï¡¢ÏÂÁõÁ´ÈÌ¤òÉý¹¤¯°·¤¦¡ÖµþÅÔ´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡È½é¡É¤ÎË¬ÌäÃå¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¡ÈPlay fashion!¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢40 °Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡ÊËÜÉô:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧:ËÌÂ¼ ²Åµ±¡Ë¤ÎLOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¡È½é¡É¤È¤Ê¤ëË¬ÌäÃå¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëÃåÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤ÎÀ²¤ìÃå¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆþ³Ø¼°¤äÂ´¶È¼°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëË¬ÌäÃå¤ò2026 Ç¯5 ·î½é½Ü¤è¤ê¾®ÇäÀìÌçÅ¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬ÌäÃå¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È
Madame Lumiere
-¥Þ¥À¥à¥ë¥ß¥¨ー¥ë-
¥µー¥«¥¹¤ÎÅô¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÅ»¤¤¡¢Í¥²í¤Ë¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊì¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥´ー¥ë¥É¤ä¥·¥ë¥Ðー¤ÎÇó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÉÊ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¡É¡£
³Ê¼°¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê¿§»È¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ç¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î´¶À¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à°ìÃå¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ
¢£Ë¬ÌäÃå
²Á³Ê:121,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà:¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£ÂÞÂÓ
²Á³Ê:104,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà:¸¨
¢£Ë¬ÌäÃå¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³µÍ×
Å¸³«Æü:
2026 Ç¯5 ·î½é½Ü～
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È:
https://www.kyobeni.co.jp/lowrysfarm/
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ:
Á´¹ñ¤Î¼Ì¿¿´Û¡¢Âß°áÁõÅ¹¡¢ÃåÊªÀìÌçÅ¹
¢¨Â¾¡¢¿ï»þÅ¸³«³«»ÏÍ½Äê
¢¨LOWRYS FARMÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè:
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþÅÔ´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÊÃ´Åö¡Ë´Ý»³ TEL:075-342-3349 MAIL: k-maruyama@kyobeni.co.jp
¢£µþÅÔ´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÁí¹ç¾¦¼Ò´Ý¹È¤ÎÁÄ¶È¤Ç¤¢¤ë¸âÉþ»ö¶È¤ò¡¢1977 Ç¯(¾¼ÏÂ52 Ç¯)¤Ë´Ý¹ÈµþÅÔ»ÙÅ¹¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸âÉþ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1858 Ç¯(°ÂÀ¯5 Ç¯)¤Î´Ý¹ÈÁÏ¶È°ÊÍè¡¢160 Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Á´¹ñ¤¤â¤Î»ºÃÏ¤äºî²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î´ë²è¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤¤ÅÁÅýÅª¤Ê¹âµé¸âÉþ¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥â¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¤â¤Î¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶Âµ¡¢Â´¶È¼°¸þ¤±¸Ó¡¢¼·¸Þ»°¤¤â¤Î¡¢Íá°á¤Ê¤É¡¢ÏÂÁõÁ´ÈÌ¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°HP¡ähttps://www.kyobeni.co.jp
¢£LOWRYS FARM¡Ê¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢
¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÃå¤¿¤¤¡×¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¡¢
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃå¤¿¤¤¡×¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Î½÷À¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢ and ST(¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£)¡ä https://www.dot-st.com/lowrysfarm/
¡ãInstagram¡ä@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/
¡ãTiktok¡ä@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡×¡Ö¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡×¡Ö¥íー¥êー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ê¤É¡¢40 ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÌó1,500 Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÈPlay fashion!¡É¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.adastria.co.jp/
¢£¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£HD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦°û¿©¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ì¥á¥ó¥È¥ëー¥ë¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒBUZZWIT¡×¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥âー¥ë¡õ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡¢ÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWeOur¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¹¤²¤ë¡ÈPlay fashion!¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½êºßÃÏ¡ä ¢©150-8510 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ« 2 ÃúÌÜ21 ÈÖ1 ¹æ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨
¡ãURL¡ä https://www.andst-hd.co.jp/
¡ãInstagram¡ä https://www.instagram.com/andsthd_official