¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ç¥¤¥é¥ó¥É¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¡Ø¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤1F¡¡¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡É¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡¢Çò¤¯¤Æ¾®¤µ¤Ê¥¯¥Þ¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¡È¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡É¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜÊª¤Î¥¯¥Þ¤Ç¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬Âç¹¥¤¡ª¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤è¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¡×¤Ï2016Ç¯8·î¤ËÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿Íµ¤¤ÎºÅ»ö¤È¤·¤ÆËèÅÙÂçÀ¹¶·¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¡¢2022Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ and ¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¥¹¥È¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤º£Ç¯¤â¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤È¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¤ª²Ö¤Ë¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤È¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Ë¤¼¤Ò²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥³¥ê¥³¥°¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»×¤ï¤º¡È¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¡É¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ
¢¨Æþ¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸åÆü·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ºÅ»öÌ¾¾Î¡§´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡×
¾ì½ê¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-7-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤1F ¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥à
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï19¡§00¤Þ¤Ç
ºÇ¿·¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¤ÎHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸åÆü·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê°ìÉô¡Ë
¢£¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¡ú¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡Ê2·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
¡¦¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¡õ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·shop online ¡Ê2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡Ë
¡Ê¸åÆü¡¢°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡¡6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ/¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¤¤¬¤¨¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ö¤é¤µ¤²¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ/¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡¡¡¡¡¡³Æ2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¡¦ÂçºåÇßÅÄÅ¹¸ÂÄê
¡¦2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¡¦ÂçºåÇßÅÄÅ¹¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ª
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢Åìµþ±ØÅ¹¡¦ÂçºåÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¶ÒÃå¡×¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤ê¤Û¤³¤ê¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ
£±. 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë/21Æü¡ÊÅÚ¡Ë /23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡Ö¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡×¤Ë¤Æ¡¢11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³ÆÆü¡¢ÇÛÉÛ¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
£². 2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë/22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ö¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡×¤Ë¤Æ¡¢5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥ß¥éー¥Á¥ãー¥à¡×¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³ÆÆü¡¢ÇÛÉÛ¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
£³.3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ö¥³¥ê¥³¥°¥¹¥È¥¢～¤¯¤Þ¤¤å¤ó(¥Ïー¥È)¥Õ¥é¥ïー¥Þ¥ë¥·¥§～¡×¤Ë¤Æ¡¢2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨£±.～£³.¤¹¤Ù¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤£±ÅÀ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¤Ï¡¡
Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¤À¤ó¤´¡£¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤ªÍ§Ã£¡£
¢§¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤´¤æ¤ë¤ê¥µ¥¤¥È¡ÊSan-X ¥Í¥Ã¥È¡Ë
¢§¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¸ø¼°X
2026Ç¯¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï10¼þÇ¯¡ª¡¡¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
2026Ç¯¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢1Æü1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤¦¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡×¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æー¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ò¥¹¥È¥êー¡¢¡Ö#¥³¥°¥Þ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤À¤è¤ê¡×¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢10¼þÇ¯¤Î¾ðÊó¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÉ»æ¤Ê¤É¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
