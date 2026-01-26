Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎVPN¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¡£Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÈID´ÉÍý¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤¿¡ÖBM X Type M Security plus¡×Äó¶¡³«»Ï
IT¤È±Ä¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ °ìÉ§¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É7376¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥Þ¥Íー¥¸¥É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖBCC managed cross¡Ê¥Óー¥·ー¥·ー¥Þ¥Íー¥¸¥É¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§BM X¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÈID´ÉÍý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖBM X Type M Security plus¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¸Åª¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤ä¥¹¥Ñ¥à¥áー¥ë¤¬¼ç¤Ê¿¯Æþ·ÐÏ©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢VPN¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò°ÍÑ¤·¤¿¹¶·â¤ä¡¢Ï³±Ì¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢½¾Íè·¿¤ÎVPN±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤äZTNA¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¾Ú¡¦¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆ°¤¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Cisco Meraki¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖBM X¡×¥·¥êー¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖType M¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È±¿ÍÑ¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖBM X Type M Security plus¡×¤Ï¡¢Type M¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹µ¡Ç½¤Ë¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÈID´ÉÍý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢VPN¤ÎÀÈ¼åÀÂÐºö¤È±¿ÍÑÉé²Ù·Ú¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
£±. Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹À©¸æ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÊVPNÀÜÂ³
ID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ÔーÉÔ²Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¡£
µö²Ä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ß¤¬VPNÀÜÂ³²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£². ID´ÉÍý¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å
ID´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSoliton OneGate¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
**Microsoft 365¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎIDÏ¢·È¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡ÊSSO¡Ë**¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁàºîÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Ç§¾Ú´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥ÉÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈVPN¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Ï¡¢
ºÇ¿·¤Î°ÂÄêÈÇ¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Ø¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¸Å¤¤¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê
¡Ö±¿ÍÑÉé²Ù¡×¤ä¡Ö¹¹¿·Ï³¤ì¡×¤ò¡¢¥µー¥Ó¥¹Â¦¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ëÅÀ¤âËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³ÈÄ¥À
¤µ¤é¤Ë¡¢VPN´Ä¶³°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¼ÒÆâ³°¤òÆ±°ì¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊÝ¸î¤·¤¿¤¤´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢SASE¤äZTNA¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VPNÂÐºö¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹âÅÙ²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¼¥í¥È¥é¥¹¥ÈÆ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÊÁêÃÌÍÑ¡Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ä±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ë±þ¤¸¤¿¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VPN´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡¦ZTNAÆ³Æþ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://lp.e-bcc.co.jp/contact
¢£ BM X ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¾ðÊó¼èÆÀ¡Ë
BM X Type M ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥Þ¥Íー¥¸¥É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖBM X¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤äÆ³Æþ¥¤¥áー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ BM X ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.e-bcc.co.jp/solution/bmx.html
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¡¡¾Î¡§£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò IT±Ä¶È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6ÃúÌÜ15ÈÖ9¹æ ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿Ëö¹Ä®¥Ó¥ë9F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåËÜ¼Ò¡ËÂçºå»ÔÃæ±û¶èº£¶¶2ÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢Íä²°¶¶9F
ÁÏ¡¡¡¡¡¡¶È¡§2002Ç¯3·î6Æü¡¡
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§4.68²¯±ß
»ö¶È¡¡ÆâÍÆ¡§±Ä¶È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢IT´ë¶È¸þ¤±±Ä¶È»Ù±ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±IT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.e-bcc.co.jp/
IT±Ä¶È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ³µÍ×
IT±Ä¶È¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢Âç¼ê¡¦Ãæ·øIT´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡ÖIT±Ä¶È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÇºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤·¤¿¿Íºà¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡Ê03-5816-3215¡Ë