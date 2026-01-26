¡Ú¥¸¥ª¥Õ¥é¡Û¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤¬¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÏ¢Æ°·¿¥²ー¥àµ¡Ç½¡Ö¥×¥é¤Ã¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¥ªー¥×¥ó¦Â¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ
¥¸¥ª¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§Èøºê Íº°ì¡¢°Ê²¼ ¥¸¥ª¥Õ¥é¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊóÏ¢Æ°·¿¥²ー¥àµ¡Ç½¡Ö¥×¥é¤Ã¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¥ªー¥×¥ó¦Â¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊóÏ¢Æ°ÂÎ¸³¡×¤Ë¡¢¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡ÈÍ·¤ÓÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î³¹¤Ø¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÂÎ¸³¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¿¤«¤é¡×¤ò½¸¤á¡¢¹çÀ®¤·¡¢Å¸¼¨¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¥¸¥ª¥Õ¥é¤Ï¡¢¡ÖMoving Entertainment¡Ê¿Í¤¬Æ°¤¯³Ú¤·¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ÂÎ¸³¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤Ï¡¢ËèÆü¤Î°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤±Ø¤ä¸ø±à¡¢Å¹ÊÞ¡¢¤Þ¤¿¶á½ê¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤¤¤µ¤ÊÈ¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯12·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯12·î¤ËÎß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ÜÆ°¤·¤¿"¤½¤ÎÀè"¤Ë¤âÂ³¤¯³Ú¤·¤µ¤ä¡¢Æü¾ïÅª¤ËÍ·¤ÓÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¥²ー¥àµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼ý½¸¡¦¹çÀ®¡¦À®Ä¹¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤òÊâ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Í·¤Ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¥²ー¥àµ¡Ç½¤È¤·¤Æ³«È¯¡£¥æー¥¶ー¤ÏÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³¹¤Ø½Ð¤«¤±¡¢ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó»ÜÀß¤Ï³Ú¤·¤µ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿ÍÎ®¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ °ÌÃÖ¾ðÊó¥²ー¥àµ¡Ç½¡Ö¥×¥é¤Ã¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¥ªー¥×¥ó¦Â¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÃÄ¹
¡Ö¥×¥é¤Ã¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡ÙÆâ¤Çµ¯Æ°¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥²ー¥àµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤ÎMAP¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤µ¤ó¤Ý¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¿¤«¤é¡×¤ò½¸¤á¡¢½¸¤á¤¿ÁÇºà¤ò¹çÀ®¤·¤ÆÅ¸¼¨ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î´°À®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿Í·¤Ó¡É ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¡È¤ª¤Ç¤«¤±¡É¤¬¥²ー¥à¤Ë
¥æー¥¶ー¤Ï³¹Ãæ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁª¤Ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¡×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¤¿¤«¤é¡×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Ë½¸¤á¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ª¤¿¤«¤é¡×¤Î·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬À®Ä¹¡£¥¢¥×¥ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¡È¹çÀ®¡É¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯
½¸¤á¤¿¡Ö¤ª¤¿¤«¤é¡×¤ò¹çÀ®¥Þ¥·¥ó¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥ì¥¢ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¸¼¨ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶öÁ³À¤¬¤¢¤ê¡¢»î¤¹¤Û¤É¤ËÈ¯¸«¤¬Áý¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
£³.Å¸¼¨¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
´°À®¤·¤¿Å¸¼¨ÉÊ¤ò¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥Ñ¥ïー¡×¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨ÉÊÆ±»Î¤Î¥¿¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ü¤ä¡¢¾å°Ì¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤¬»ý¤Ä¥¹¥¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸³«
º£¸å¤ÏÀµ¼°ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤¿²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤IP¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¤â½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤«¤± ¡ß ¥²ー¥à ¡ß IP¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¤Ç¤«¤±ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥×¥é¥êー¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤±Ø¤ä¸ø±à¡¢Å¹ÊÞ¡¢¤Þ¤¿¶á½ê¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤¤¤µ¤ÊÈ¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦iOS¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id6457201065
¡¦Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geofla.prally
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.prally.com/
¡Ú¥¸¥ª¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥¸¥ª¥Õ¥é¤Ï¡¢¡ÖMoving Entertainment ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÆ°¤ò¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È´¶Æ°¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢ ¡Ö°ÜÆ°¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢2023Ç¯3·î¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÜÆ°¤¬¿·¤·¤¤È¯¸«¤È´¶Æ°¤ËÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤È¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äË¡¿Í¡¦´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤Î°ÜÆ°¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¡¢ÃÏÊý·ÐºÑ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ò¡¡Ì¾¡§¥¸¥ª¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO Èøºê Íº°ì
¡¦ËÜ¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
¡¦»ö¡¡¶È¡§¤ª¤Ç¤«¤±¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡Ø¥×¥é¥êー¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÎ®¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë·¸¤ë»ö¶È
¡¦¥³ー¥ì¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.geofla.com/