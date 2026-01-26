DX¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØTRAN-DX¡Ù¤ò»ö¶È´ðÈ×¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅ¸³«
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À(ËÜ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¿±òÉô ¹¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥ó¥À¡×)¤Ï¡¢¸½¾ì¼çÆ³·¿DX¿ä¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØTRAN-DX¡Ù¤ò¡¢º£¸å¤ÎDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØTRAN-DX¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØTRAN-DX¡Ù¤È¤Ï
¡ØTRAN-DX¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥À¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸½¾ì¼çÆ³·¿¤ÎDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£RPA¡¦AI¡¦¥Îー¥³ー¥ÉDB¤òÅý¹ç¤·¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«¤é¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½¾ì¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¼«Á³¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖTRAN-DX¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ØTRAN-DX¡Ù»ö¶È¶¯²½¤ÎÇØ·Ê
¥Æ¥ó¥À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢RPA¤ä¥Îー¥³ー¥ÉDB¡¢AI¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Àß·×¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢IT¿ÍºàÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤ä¡¢ÉôÌç¤´¤È¤Ë¥Äー¥ë¤ä¥Çー¥¿¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ÈITÉôÌç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ä±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢DX¤¬ÉôÊ¬ºÇÅ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊÊÑ³×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Æ¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤ÇDX¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤³¤½¤¬¡¢º£¸å¤Î´ë¶ÈDX¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¼ÂÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Îµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶ÈÌ³Ã±°Ì¤«¤éÉôÌç¡¢Á´¼Ò¤Ø¤ÈÅ¸³«²ÄÇ½¤ÊDX¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ä¸ÜµÒ´ë¶È¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØTRAN-DX¡Ù¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î»Üºö¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥À¤ÎDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö¶È¶¯²½¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤È¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ØTRAN-DX¡Ù¤òº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ï¡¢¡ØTRAN-DX¡Ù¤òÃ±°ì¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È³ÈÄ¥¤ä¶È¼ï¡¦¶ÈÌ³²£ÃÇ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È»ñ»º¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤¯DX¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Ï¡¢¡ØTRAN-DX¡Ù¤ò¼´¤Ë¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¶ÈÌ³ÎÎ°è¤´¤È¤ÎDX¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Î²£Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î³ÈÄ¥À¤È¼ý±×µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§¥Æ¥ó¥À¤ÎDX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤äÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¤ä¥Ç¥âÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://dx.tenda.co.jp/contact/
- ¡Ö¥Æ¥ó¥À¤ÎDX¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://dx.tenda.co.jp/
- ¡ÖTRAN-DX¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://dx.tenda.co.jp/service/tran-dx/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À ³µÍ×
¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 WeWork ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Æâ
¡ÚÀß Î©¡Û1995Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡¡±òÉô ¹¸
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û325É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯11·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Techwise¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://www.tenda.co.jp/
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Ûhttps://recruit.tenda.co.jp/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ PDF¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ê¥ó¥¯
https://prtimes.jp/a/?f=d24464-314-8cb3c7b2cecd94493e60a94b9f302f66.pdf
¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À ¹ÊóÃ´Åö E-mail:pr@tenda.co.jp