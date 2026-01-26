¶µ°é¤ò¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×»þÂå¤Ø¶µ°é¤Î¶¦½õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEdu-Link¡×¤ò2·î24Æü³«ºÅ
2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂçºå¡¦MUIC Kansai¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´±Ì±¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEdu-Link¡Ê¥¨¥Ç¥å¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¡Ú¼çºÅ¡§¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀÇºâ¸»¤Ë¤è¤ë¡Ö¸ø½õ¡×¤ä³Æ²ÈÄí¤Î¡Ö¼«½õ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ò¡¢³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤¬¶¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¡Ö¶µ°é¤Î¶¦½õ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÇØ·Ê
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍÀ¡¦ÁÏÂ¤À¡¦²ÝÂê²ò·èÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2024Ç¯7·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤È¼Ò²ñÏ¢·È¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñÊó¹ð½ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸ø½õ¡¦¼«½õ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤¬»ý¤Ä¿ÍÅª¡¦ÊªÅª»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶µ°é¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶¦½õ¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬ÌÀ³Î¤ËÄó¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³Ø¹»¤È´ë¶È¤¬½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦ÁÐÊý¤Î¥Ëー¥º¤òËÝÌõ¡¦ÀÜÂ³¤¹¤ëÃ´¤¤¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ã±È¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶¨Æ¯¤ËÈ¯Å¸¤·¤Å¤é¤¤
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÏ°è¤¬Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¶µ°é¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¶µ°é¤Î¶¦½õ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～17:45¡Ê³«¾ì14:30¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ MUIC Kansai
¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®3-6-3 »°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹ÔÂçºå¥Ó¥ë1F¡¦2F¡Ë
¡¦·Á¼°¡§¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Î¤ß
¡¦¼çºÅ¡§¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É
¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹
¡¦²ñ¾ì¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ØÀ¾¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊMUIC Kansai±¿±Ä¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§
o ´ë¶È¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤³Ø¹»¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô
o ³Ø¹»¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ
o »Ù±çµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ Åù
¡¦Äê°÷¡§50Ì¾¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸«¤É¤³¤í
¡ü ¥ー¥Îー¥È¥¹¥Ôー¥Á¡§¡Ö¸ø¶µ°é¤Ë´ë¶È¤ÎÉ÷¤ò¡£µþÃ°¸å»Ô¤¬Ä©¤à¡È´±Ì±¶¦ÁÏ¡É¤Ë¤è¤ë¶µ°é²þ³×¡×
µþÃ°¸å»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤è¤ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì±´Ö¿Íºà¤ò¶µ°é¹ÔÀ¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Àè¿Ê»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡£Ì±´Ö´ë¶È¤«¤é¤Î³°Éô¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤òÄÌ¤¸¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¹½ÃÛ¡¢Ãæ¹âÏ¢·È¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¹¥½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ô¥Ã¥Á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÈ¯¿®¡£
¡ÚÅÐÃÅÍ½Äê¡Û
´ßÏÂÅÄ»Ô¡¿ÂçºåÉÜ¶µ°éÄ£¡¿ÂçÄÅ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿ÂçºåÉÜ°õºþ¹©¶ÈÁÈ¹ç¡¿
³ô¼°²ñ¼ÒMetaHeroes¡¿¤¯¤é¼÷»Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¿´Ý¹ÈÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¡¿iPresence³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¢£¿½¹þÊýË¡
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þÀè¡§°Ê²¼¡¢¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶É WEB¥µ¥¤¥È
¡¡¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
¡¡https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kansai01/form650
¡¡¢£¾ÜºÙ
¡¡https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/learning/260224_edulink.html
¡¡¢£¥Á¥é¥·
¡¡https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/learning/260224edulink_flyer.pdf
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨32F
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ Âçµ®
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢´ë¶È¤È¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤Ç¤¹¡£´±Ì±¶¦ÁÏ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤È¤½¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gyaku-propo.com/
¡ÚËÜ·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡§Æ£°æÅ¯Ìé
¹ÊóÃ´Åö¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー »Ö²ìµ×Èþ»Ò
¥áー¥ë¡§info@socialx.inc