¥³ー¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç³Ø¡¢Æþ³Ø·èÄê³ØÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂç³ØCM¤ò¸ø³«
¡¡2026Ç¯4·î¤Ë³«³Ø¤¹¤ëCo-Innovation University¡Ê³ØÄ¹¸õÊä¡§µÜÅÄÍµ¾Ï¡¡°Ê²¼¡¢CoIU¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÁªÈ´Æþ»î¤Î½Ð´ê³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Æþ³Ø¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂç³ØCM¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜCM¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤³ØÀ¸¡×¤È¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä1´üÀ¸¤È¤Ê¤ë2¿Í¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢CoIU¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬°ìÊýÅª¤Ë¶µ°éÆâÍÆ¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËCoIU¤ò¿Ê³ØÀè¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À³ØÀ¸¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÂç³Ø¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤ª¤±¤ëÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø¿´¤â´Þ¤á¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö´°À®¤µ¤ì¤¿¾ÍèÁü¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò±ÇÁü¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢þ³ØÀ¸½Ð±éCM¤ÎÀ©ºî¡¦¸ø³«¤ÎÇØ·Ê ― ¡Ö³ØÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¡×¤«¤é³Ø¤Ó¤ò¤Ò¤é¤¯ ―
¡¡CoIU¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìä¤¤¤«¤é³Ø¤Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍýÏÀ¡¦ÂÐÏÃ¡¦¼ÂÁ©¤ò±ý´Ô¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¶µ°é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³Ø¤Ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀµ²ò¤ä´°À®·Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸Áü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Öº£¤Î³ØÀ¸¤Î»Ñ¡×¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤äÀâÌÀ²ñ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢ÌÂ¤¤¤ò´Þ¤ó¤À¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¹â¹»À¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤ëÂç³ØÁü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ 2ËÜ¤ÎCM¤¬ÉÁ¤¯¡¢2¤Ä¤Î³ØÀ¸Áü ― ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¿Í¤È¡¢´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¿Í¡£¤É¤Á¤é¤â½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë ―
¡¡º£²ó¸ø³«¤·¤¿CM¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿1´üÀ¸¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸ËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë2ËÜ¹½À®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CoIU¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÃAI¡ßÃÏ°è¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤òÃµµæ¤·¤¿¤¤
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=d0nhgeKscTE ]
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î³ØÀ¸¤¬½Ð±é¡£
AIµ»½Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÊú¤¨¡¢Åú¤¨¤ò°ì¤Ä¤ËÄê¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìä¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³Ø¤Ó¤ò»Ï¤á¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤ëCoIU¤Î³Ø¤Ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿ÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM½Ð±é1´üÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
À¸À®AI¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÃÎ¼±¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö²¿¤òÌä¤¤¡¢¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹CoIU¤Ï¡¢Ìä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
CoIU¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ã¡Ö¹¥¤¡×¡ß¼ÂÁ©ÎÏ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=JAoDmYbQPdc ]
¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î³ØÀ¸¤¬½Ð±é¡£
ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î´Ø¿´¤ä¡Ö¹¥¤¡×¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢CoIU¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¶µ°é¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CM½Ð±é1´üÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
CoIU¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò³è¤«¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÃç´Ö¤È¼ÂÁ©¤·²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£1¿Í1¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£CoIU¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢þ °ìÈÌÁªÈ´Æþ»î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ― ¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìä¤¤¤«¤é¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ëÆþ»î ―
¡¡CoIU¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢2026Ç¯Æþ³Ø¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ìÈÌÁªÈ´Æþ»î¤Î½Ð´ê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ7²ñ¾ì¤Ç»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µï½»ÃÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤Æþ»îÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜCM¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸Áü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤òÌÏº÷Ãæ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤â´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤¼õ¸³À¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â»Ü³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/89397/table/39_1_6565351904ab11048a124bd3e455cf26.jpg?v=202601261051 ]
¢£Co-Innovation University¡ÊÎ¬¾Î¡¡CoIU¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://coiu.jp/(https://coiu.jp/)¡Ë
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍCoIU¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCo-Innovation University¡ÊCoIU¡Ë¤Ï¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤È¡Ö¶¦ÁÏÎÏ¡×¤ò°é¤à4Ç¯À©Âç³Ø¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ç¤Î¼ÂÁ©¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍýÏÀ¡¦ÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¦¼Ò²ñ¿Í¤¬¤È¤â¤ËÃÏ°è²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£µòÅÀ¤Ï´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¡£Á´¹ñ¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¦¡È¿·¤·¤¤Âç³Ø¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢þ³« Àß ¡§2026Ç¯4·î
¢þ³ØÉô³Ø²Ê ¡§¶¦ÁÏ³ØÉôÃÏ°è¶¦ÁÏ³Ø²Ê
¢þÆþ³ØÄê°÷ ¡§120Ì¾
