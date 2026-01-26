ÆüËÜ¼ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAKE PARK¡×Âè6ÃÆ¡¢3/27(¶â)-29(Æü)¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ ¤Ï¤¸¤á¤ÆSAKE¤È½Ð²ñ¤¦¾ì½ê ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëSAKE PARK¡£Âè6²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³¹¤È¥¢ー¥È¤ÎÍ»¹ç¤ò·Ç¤²¤ëÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼òÂ¢¡¢¤½¤·¤ÆÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Ä¤ï¤ä²Ö¤¬½¸·ë¡£ºù¤¬Ëþ³«¤ò·Þ¤¨¤ëµ¨Àá¡¢SAKE¤¬Æü¾ï¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡³«ºÅ³µÍ×
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§SAKE PARK¡¡6ÇÕ
¢£ÆüÄø
3·î27Æü(¶â)¡¡15:00-20:00
3·î28Æü(ÅÚ)¡¡12:00-19:00
3·î29Æü(Æü)¡¡12:00-18:00
¢£¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£¹ÃúÌÜ£·ー£±¡¡
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¥ã¥Î¥Ôー¥¹¥¯¥¨¥¢
¨¦ Ï»ËÜÌÚ±Ø¤è¤êÄ¾·ë
¢£¼çºÅ¡§SAKE PARK¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¸å±ç¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¢£¶¨ÎÏ¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö²Ö¤È¤¦¤Ä¤ï¤È½Õ¤ÎSAKE¡×
º£²ó¤ÎSAKE PARK¤Ï¡¢³¹¤È¥¢ー¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¾ì½ê¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤·¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤È¤¦¤Ä¤ï¤È½Õ¤ÎSAKE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²Ö¤Ó¤éÉñ¤¦ºù¤Îµ¨Àá¡¢¤ª²Ö¤ä¤¦¤Ä¤ï¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬ºÌ¤ë²ñ¾ì¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈSAKE¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤Â¢¤¬Ìó30¼Ò½¸·ë
º£²ó¤â¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¸ÄÀË¤«¤ÊÌó30¼Ò¤Î¼òÂ¢¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÎSAKE¤ä¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½±þ±ç¼ò¤âÅÐ¾ì¡£
¤É¤ó¤ÊSAKE¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Í³¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Î¼òÂ¢¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¥é¥Ù¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢Í§¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¡¢Ä¾´¶¤Ç°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡SAKE¤È¤¦¤Ä¤ï¤ò³Ú¤·¤à
º£²ó¤ÎSAKE PARK¤Ï¡¢¼ò´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¦¤Ä¤ï¤ä¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¿¢Êª¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®ßó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ü¸ý¤Î¤ª¤Á¤ç¤³¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê°û¤á¤ë¤°¤¤ÆÝ¤ß¡¢¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥°¥é¥¹¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¾£¤Ê¤É¡¢SAKE¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ò´ï¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎSAKE¤È¤¦¤Ä¤ï¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡Â¿ºÌ¤Ê¥Õー¥É¤âÅÐ¾ì
¤ª¼ò¤ÈÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤«¤é¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë²¹¤«¤¤¥Õー¥É¤ä´ÅÌ£¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õー¥É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤ó¤À¤ª¼ò¤Ë¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤¬´ó¤êÅº¤¦¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤¼¤ÒÃµµá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾ÜºÙ¤Ê½ÐÅ¹¼Ô¾ðÊó¤Ï¿ï»þMakuake¤Î³èÆ°¥ì¥Ýー¥È¤Ç¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Makuake ¤Ë¤Æ¤ªÆÀ¤ÊÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÊÄ¶Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ô¤¬ÂçÊÑ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆSAKE PARK¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1/26¡Ê·î¡Ë10:00 ～ 3/26¡ÊÌÚ¡Ë22:00
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.makuake.com/project/sakepark6/
¢¨SAKE PARK¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎSAKE¥Á¥±¥Ã¥È¤È¾£¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨SAKE¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤ª¼ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õー¥É¤È¤â¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦¢§SAKE PARK 6ÇÕ¡¡»²²Ã°ìÍ÷¢¦¢§
ー¼òÂ¢ー
¾åÀîÂçÀã¼òÂ¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë/¾åÀîÂçÀã
À¾ÅÄ¼òÂ¤Å¹¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë/ÅÄ¼ò
È¬¸Í¼òÂ¤¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë/Î¦±üÈ¬Àç
ÈôÎÉÀôËÜÊÞ¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë/ÈôÎÉÀô
»³ËÜ¼òÂ¤Å¹¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë/»³ËÜ¡¡¡ú½é½ÐÅ¸
Âç¾Â¼òÂ¤Å¹¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë/´¥º¥°ì
¿Î°æÅÄËÜ²È¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë/¤Ë¤¤¤À¤·¤¼¤ó¤·¤å
±ºÎ¤¼òÂ¤Å¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë/±ºÎ¤
»ûÅÄËÜ²È¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë/¸Þ¿ÍÌ¼
°¤Éô¼òÂ¤¡Ê¿·³ã¸©¡Ë/¤¢¤Ù
Å·ÎÎÇÖ¼òÂ¤¡Ê¿·³ã¸©¡Ë/²í³ÚÂå
¼ÖÂ¿¼òÂ¤¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë/Å·¶éÉñ
ÉÙÈþµÆ¼òÂ¤¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë/±©º¬²°
µÜºä¾úÂ¤¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë/¿¿À¡
ÅÄÃæ²°¼òÂ¤Å¹¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë/¿åÈø¡¡¡ú½é½ÐÅ¸
°ËÅì³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë/ÉßÅè
À¶¿åÀ¶»°Ïº¾¦Å¹¡Ê»°½Å¸©¡Ë/ºî
½©¼¯¼òÂ¤¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë/½©¼¯
·õÉ©¼òÂ¤¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë/·õÉ©
»³ÍÛÇÖ¼òÂ¤¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë/ÇÅ½£°ì¸¥
¾¾°æ¼òÂ¤¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë/¿ÀÂ¢KAGURA
Ê¿ÏÂ¼òÂ¤¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë/µªÅÚ
¿¹¼òÂ¤¾ì¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë/ÈôóÂ
ー¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¾úÂ¤½êー
°ð¤È¥¢¥¬¥Ù¾úÂ¤½ê¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë
haccoba -Craft Sake Brewery-¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
¤×¤¯¤×¤¯¾úÂ¤¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
¥Ï¥Ã¥ÔーÂÀÏº¾úÂ¤½ê¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë
¢¥¾åµ¤Î¤Û¤«³¤³°¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤ª¼ò¤äÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½±þ±ç¼ò¤Î»²²Ã¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª