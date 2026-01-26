°û¿©Å¾¿¦¥µ¥¤¥Èµá¿Í·ï¿ôNo.1¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°û¿©¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°û¿©Å¹´ë¶È¡£
¡È¤è¤êÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Ï¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Ç¤Î»Å»öÃµ¤·¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gldYyhKijus ]
POINT1¡§°û¿©Å¾¿¦¥µ¥¤¥Èµá¿Í·ï¿ôNo.1
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö°û¿©Å¾¿¦¥µ¥¤¥Èµá¿Í·ï¿ôNo.1¡×¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢Âç¤¤¯PR¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Êµá¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»Å»ö¤È½Ð²ñ¤¨¤ë°û¿©Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
POINT2¡§¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÅ¾¿¦ÂÎ¸³¤òÄó¶¡
°û¿©¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯Ë»¤·¤¤Êý¡¹¤¬¡¢ÌÂ¤ï¤º¡¦¼ê´Ö¤Ê¤¯Å¾¿¦³èÆ°¤ò´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£UI¡¿UX¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤é¤¯¤é¤¯ÆþÎÏ¤Ç¤¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
POINT3¡§¥¹¥àー¥º¤ÊÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ
ÍúÎò½ñ¡¦¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ÎºîÀ®¤ä¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á±þÊç¤Ê¤É¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Ê£»¨¤Êµ¡Ç½¤ò¤¢¤¨¤ÆÂ¤µ¤º¡¢ºÙÉô¤ËÂ¿¤¯¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¡ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
°û¿©Å¹¤Ç¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù
POINT1¡§Äã²Á³Ê¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ·ÇºÜ´ë¶È¤Î80%°Ê¾å¤¬¤´ÍøÍÑ¤Î·îÄê³Û³ä°ú¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â·ÇºÜÈñÍÑ°Ê³°¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·î³Û35,750±ß～12¥«·îÏ¢Â³µá¿Í·ÇºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
POINT2¡§Àµ¼Ò°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Þ¤È¤á¤ÆÊç½¸¤¬²ÄÇ½¡ª
¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´Å¹ÊÞ¡¦Á´¿¦¼ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆ±»þ·ÇºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Indeed¤äµá¿Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Îµá¿Í¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤µá¿¦¼Ô¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¿ô¤Î¾å¸Â¤¢¤ê¡£
POINT3¡§¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¸å¤Ç¿·µ¬²ñ°÷¼Ô¤¬Ìó5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡ª
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¸å¤Î1½µ´Ö¤Ç¡¢¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Î¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Ìó5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¿ô¤ä¥¹¥«¥¦¥ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨2026Ç¯1·î18Æü～1·î24Æü½¸·×¡¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°1½µ´Ö¤È¤ÎÈæ³Ó¡£
2026Ç¯1·î26Æü¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹ð¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«
¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Î¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸òÄÌ¹¹ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¡¦SNSÇÛ¿®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÅì·÷
JRÅìÆüËÜ Á´ÌÌ6ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ー¡¢JR±Ø ¥Ûー¥à¥Ù¥ó¥Á´ÇÈÄ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í Á´Àþ¼ÖÎ¾¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ Á´Àþ¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£ ´ØÀ¾·÷
JRÀ¾ÆüËÜ ÉáÄÌ¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿ー¡¢ºåµÞÅÅÅ´ ¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢Âçºå¥á¥È¥í ¥É¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£ µÜ¾ë¸©
µÜ¾ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÅìÆüËÜÊüÁ÷¤Ë¤Æ¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÊü±Ç
¡ú¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·CM¤ÎÁ´¹ñÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥°¥ë¥á¥¥ã¥êー¡Ù¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
