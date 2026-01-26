¡Ú´ÆººË¡¿Í¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÛÌ¾¸Å²°¤Ë¿·»öÌ³½ê¤ò³«Àß
¡¡Åö´ÆººË¡¿Í¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¸ø´ï¤¿¤ë´ë¶È¤È¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿´¶¤òÍ¤¹¤ë¿Íºâ¤Î²Í¤±¶¶¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñËÜ»Ô¾ìµÚ¤Ó·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢²ñ·×´Æºº¿Í¸òÂå¤äÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¬Î®¤ò¼õ¤±¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î´ë¶È¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2023Ç¯£±·î¤«¤éÂçºå»öÌ³½ê¡¢2024Ç¯£±·î¤«¤éÊ¡²¬»öÌ³½ê¡¢2025Ç¯£²·î¤«¤é»¥ËÚ»öÌ³½ê¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå»öÌ³½ê¡¦Ê¡²¬»öÌ³½ê¡¦»¥ËÚ»öÌ³½ê¤Ï¶¦¤Ë½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÀË¡¿Í¤¬Ãæ´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëAvantia2030¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÌ¾¸Å²°»öÌ³½ê¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¦¿¦°÷°ìÆ±¡¢ÇÜµì¤ÎÅØÎÏ¤òÃ×¤¹½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤´»Ù±ç¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¸Å²°»öÌ³½ê¤Î³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§´ÆººË¡¿Í¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡Ì¾¸Å²°»öÌ³½ê
±Ä¶È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯£±·î26Æü
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3-28-12¡¡ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°11³¬
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
JRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¡×Ä¾·ë
Ì¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¡ÖÌ¾Å´Ì¾¸Å²°±Ø¡×Ä¾·ë
¶áÅ´Ì¾¸Å²°Àþ¡Ö¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¡×Ä¾·ë
Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¡×Ä¾·ë
¡Ú´ÆººË¡¿Í¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åö´ÆººË¡¿Í¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ÆººË¡¿Í¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥Åª´Æºº¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸Ä¡×¤òËäË×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£±¿Í£±¿Í¤¬¼«¤é»×¹Í¤·¡¢¼«¤é¿¦¶ÈÅªÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ°Äì¤·¤¿¿Íºâ°éÀ®¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï40¼ÒÄ¶¤Î¾å¾ì¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é´Æºº¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ·ø´ÆººË¡¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ÆººË¡¿Í¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼«¼Ò³«È¯¤ÎÅÅ»Ò´ÆººÄ´½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂ¾Ë¡¿Í¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¹çÆ±²ñ¼ÒADIC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅöË¡¿Í¤ÎÅÅ»Ò´ÆººÄ´½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂ¾Ë¡¿Í¤Ë¤â¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¡Í¿¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö´ÆººË¡¿Í¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤¹¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¡×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÁÈ¿¥¤ËÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¼«Î©ÆÈÎ©¤Ç¤¤ë¿Íºâ°éÀ®¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢2008Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢·ó¶È¡¦Éû¶È¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»Üºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëAvantia2030¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¼«¤é¤Î´ÆººË¡¿Í¤ÎÍø³²¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç³Æ¼ï¤Î»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§´ÆººË¡¿Í¥¢¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¥¢
¡¦ÂåÉ½¡§Ë¡¿ÍÂåÉ½CEO¡¡¾®³Þ¸¶ Ä¾
¡¦½»½ê¡§¢©102-0075 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®£³-£¸Àô´Û»°ÈÖÄ®£²³¬
¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§´Æºº¶ÈÌ³¡Ê¾å¾ì´ë¶È´Æºº¡¢IPO´Æºº¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´Æºº¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡ÊM&A»Ù±ç¡¢IFRSÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ºâÌ³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡Ë
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.avantia.or.jp/
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡¡https://recruit.avantia.or.jp/
¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@avantia.or.jp