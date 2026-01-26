¿ÍÎà³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ì¤ÍèÆ¶»¡¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ ÆâÀî½ß¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÁí¸¦¡×¡Ë¤È¹çÆ±²ñ¼Ò¥á¥Ã¥·¥å¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§ Èæ²Å²Æ»Ò¡¦¿å¾åÍ¥¡¦ÄÈ²°»íÌî¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥ïー¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢Ì¤ÍèÆ¶»¡¤Î¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖLiving Futures¡Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥º¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤Æ¿ÍÎà³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Ì¤ÍèÆ¶»¡¤Î³ÈÄ¥Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£¿·À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Êµ¡Ç½Àß·×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÌÜÅª
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äAI¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò°ìÅÙ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤é¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³«È¯¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò½é´üÃÊ³¬¤Ç¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÁí¸¦¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤ÍèÆ¶»¡¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ°¸þ¤ä¼Ò²ñÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°Íý¡¦¸¡Æ¤¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¤¢¤êÊý¤ä¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É¸½àÅª¤ÊÌ¤ÍèÆ¶»¡¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÊú¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤Þ¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤ÎÂ¦ÌÌ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÌ¤Íè¼Ò²ñÁü¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¤ÍèÆ¶»¡¤Î³ÈÄ¥Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£Ì¤ÍèÆ¶»¡¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÛÄê³°¤Î¼Ò²ñÊÑ²½¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î²ÄÇ½À¤òÉÁ¤¯»ëÅÀ¡×¤Ë¡¢¿ÍÎà³Ø¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤ò¡¢Ê¸²½¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯»ëÅÀ¡×¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤¿²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñÁü¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÍèÆ¶»¡¤È¿ÍÎà³Ø¤Î»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£±. ¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁªÄê¤·¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÌä¤¤¡×¤òÎ©¤Æ¤ë
¡¡²ÈÄíÍÑAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Ù¥Óー¡¢¥¸¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸À¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ÖÂç¤¤ÊÌä¤¤¡×¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
(Îã) ¡¦²ÈÄíÍÑAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²ÈÄí¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÎÌò³ä°Õ¼±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦¼«Æ°±¿Å¾¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£². Ì¤Íè¤òÆ¶»¡¤·¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·ー¥ó¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª ¡Ê¾®¤µ¤Ê¼Ò²ñ¡Ë¤òÃµº÷¤¹¤ë
¡¡¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤äÀ¸³è¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸«Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö²ÈÄí¡×¡Ö¿¦¾ì¡×¡ÖÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¼¼¡×¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥·ー¥ó¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£³. Ì¤Íè¤ÎÀ¸³è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤ë
¡¡ÀßÄê¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÂ¨¶½Åª¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡Ö¸ÍÏÇ¤¤¡×¤ä¡Ö¤¿¤á¤é¤¤¡×¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤ÎÆ°¤¡¢Ìò³ä¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤¤È¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍÎà³Ø¤Î»ëÅÀ¤ÇÃúÇ«¤Ë´Ñ»¡¤·µ½Ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£´. ¿·¤¿¤Ê¿Í´ÖÁü¡¦¼Ò²ñ¤ÎÊÑÍÆ¡ÊÌ¤Íè´Ñ¡Ë¤ò²òÁüÅÙ¹â¤¯Âª¤¨¤ë
¡¡±é¤¸¤ë²áÄø¤Ç¸½¤ì¤¿´¶¾ð¤ä´Ø·¸À¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ëÏÀÅÀ¤äÁ°Äó¾ò·ï¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò²¾ÁÛÅª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ãÏÂ´¶¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢´üÂÔ¤òÀ¸¤à¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¹â¤¤²òÁüÅÙ¤ÇÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î²ÁÃÍ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤ä¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÆÃÄê¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤¸ÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä´ûÂ¸¤Î´·½¬¤È¤Î¾×ÆÍÅÀ¤ò¤è¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¸ú²Ì
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¾ÍèÁü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë»×¹Í¤ÎÊÐ¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤ä¡¢Â¾¼ÔÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤¤òÀ¸¤«¤·¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÐªÎ¥¤òËÉ¤®¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½Àß·×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿´ë¶È¤äÂç³Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¤¬Â¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤äµ¡Ç½ÏÀ¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤Î»ëÅÀ¤òÊä´°¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¼«¼Òµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Â¾¼Ò¤ÎÎà»÷µ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Û¡¡¹ÊóÉô¡¡»³¸ý¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§ 080-7154-5017
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¡Û¡¡¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¡È¬È¨¡¡¡¡¥áー¥ë¡§ yahata.akihisa@jri.co.jp
¥á¥Ã¥·¥å¥ïー¥¯¡¡
Ã´Åö¡§ ¿å¾å¡¡https://meshwork.jp/contact