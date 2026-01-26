½÷À¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¡ÖSHElikes¡×¶¦Æ±³«ºÅ »Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¸þ¤±¥»¥ß¥Êー
¡¡°ÕÍßÅª¤Ê¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmog¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÅÄ ÌÀ·Ã¡¡°Ê²¼mog¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½÷À¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¯ー¥ë¡ÖSHElikes¡Ê¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSHE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO/CCO¡§Ê¡ÅÄ·ÃÎ¤¡Ë¤È¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÇØ·Ê¡Û
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Ä´ºº¤·¤¿2024Ç¯¤Î¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ê*1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤ÎÌó80¡ó¤¬¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é»ù¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤òÍýÍ³¤Ë¿¦À©¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄü¤á¤ë½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2024¡ÊÎáÏÂ£¶¡ËÇ¯¡¡¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡¡À¤ÂÓ¿ô¤ÈÀ¤ÂÓ¿Í°÷¤Î¾õ¶·¤è¤ê
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥Þ¸þ¤±¥»¥ß¥Êー
¡¡¹Ö»Õ¡§ ³ô¼°²ñ¼Òmog ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡¶â»Ò ËãÍ³»Ò
¡¡¥²¥¹¥È¡§ Ì¤·Ð¸³¤«¤éIT¿¦¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò³ð¤¨¤¿¡ÖSHElikes¡×Â´¶ÈÀ¸ 2Ì¾
¡¡³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～13¡§00
¡¡³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¡ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ °é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¿¤¤¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Äê°÷¡§60Ì¾
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þÀè ¡§https://shelikes.jp/events/5KwRR4LKBp6cXWYhX6sV8w
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¡§AI»þÂå¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¥Ò¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºßÂð¥ïー¥¯¡¦Éû¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Î»öÎã¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò°é¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤âÄü¤á¤Ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤¬È¾Ç¯¤Ç¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ï
¡¡»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://she-inc.co.jp(https://she-inc.co.jp)¡ä
SHE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ Ç®¶¸¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢ 2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡ØSHElikes(¥·ー¥é¥¤¥¯¥¹)¡Ù¡Êhttps://shelikes.jp/trial(https://shelikes.jp/trial)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ WEB¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äWEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ »Å»öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë20ËüÌ¾(¢¨)°Ê¾å¤ËÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òmog¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãhttps://www.mog-career.co.jp/(https://www.mog-career.co.jp/)¡ä
mog¤Ï¡Öm¡Ê¥Þ¥Þ¡Ëo¡Ê¤ª»Å»ö¡Ëg¡Ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¡£º£¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Îµ±¤¯¤¦¤·¤í»Ñ¤ò¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¡¸¦½¤»ö¶È