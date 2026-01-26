¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢¡×Á´¹ñ12Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖBASIC RILAKKUMA¡×¥Æー¥Þ¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÊ¡¾¦Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¤È¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢´ÝÊ¡àÝàêÅ¹Á´¹ñ12Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡×¤È¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç½Ð¤¹¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¡ÖBASIC RILAKKUMA¡×¥Æー¥Þ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ä¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
https://www.marufukucoffeeten.co.jp/blog/rilakkuma-marufuku2026
～³«ºÅ´ü´Ö¡¦³«ºÅÅ¹ÊÞ～
¡ü2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÔÂçºå¡Õ¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ìÅ¹¡¦HEP¥Ê¥Ó¥ªÅ¹¡¦¥¤¥ª¥óÂçÆüÅ¹¡¦¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹¡¦¾åËÜÄ®YUFURAÅ¹¡¦¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÅ¹¡Ê¢¨¡Ë
¡ÔÌ¾¸Å²°¡ÕÀ±¤¬µÖ¥Æ¥é¥¹Å¹
¡ÔÅìµþ¡ÕÅìµÞµÈ¾Í»ûÅ¹¡¦¥è¥É¥Ð¥·AKIBAÅ¹
¡Ô¿ÀÆàÀî¡ÕÀîºê¥¢¥¼¥ê¥¢Å¹
¡ÔÀéÍÕ¡Õ¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹
¡ÔÊ¡²¬¡ÕÇîÂ¿ºåµÞÅ¹
¡Ê¢¨¡Ë¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÅ¹¤Ï2/12¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ê¾å¡Ë¡§¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡ß¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¡¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡×
1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ÝÊ¡àÝàêÅ¹Ì¾Êª¤Î¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
¡Ê²¼¡Ë¡§¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×
1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§
¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢£¥³¥é¥Ü¥Õー¥É
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥×¥ìー¥È¡×
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Î¥Ð¥ó¥º¤¬¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥×¥ìー¥È¤Ç¤¹¢ö
¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤ò1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1Ëç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤âÆþ¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Á´2¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Àー»þ¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇÛÉÛÍ½Äê¿ôÎÌ½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ê¾å¡Ë¡§¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¢ö
¡Ê²¼¡Ë¡§¡Ö¤´¤æ¤ë¤ê¥Á¥ç¥³¥Õ¥íー¥È¡×
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¢ö
¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤Ç1Ëç¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥³ー¥¹¥¿ー¤ÏÁ´2¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Àー»þ¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇÛÉÛÍ½Äê¿ôÎÌ½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È¤Ï
Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¤À¤ó¤´¡£¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤ªÍ§Ã£¡£
▷¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¸«¤ëhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/
¢§¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤´¤æ¤ë¤ê¥µ¥¤¥È¡ÊSan-X ¥Í¥Ã¥È¡Ë
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
¢§¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¸ø¼°X
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
2026Ç¯¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï10¼þÇ¯¡ª¡¡¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
2026Ç¯¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¢ö
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢1Æü1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤¦¤é¤Ê¤¤¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¡×¡¢¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æー¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ò¥¹¥È¥êー¡¢¡Ö#¥³¥°¥Þ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¿¹¤À¤è¤ê¡×¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢10¼þÇ¯¤Î¾ðÊó¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÉ»æ¤Ê¤É¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ10¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
¥Á¥ã¥¤¥í¥¤¥³¥°¥Þ¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
¢£¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.san-x.co.jp/company/¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1,000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥åー¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
