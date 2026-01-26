°û¿©DX¤ÎºÇÁ°Àþ¤¬´ØÀ¾¤Ë½¸·ë¡ª1·î28Æü¤è¤ê2Æü´Ö³«ºÅ¡ÚFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai¡Û
FOOD STYLE Kansai ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢±¿±Ä:³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1¡¦2¹æ´Û¤Ë¤Æ¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¡¢¥³¥¹¥È¹âÆ¡¢Â°¿Í²½¤Ê¤É³°¿©¡¦¾®Çä¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¡ã³°¿©¡¦¾®Çä¡äDX¡¦·Ð±Ä»Ù±çEXPO¡×¡ÊSupported by ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡Ë¤òÆÃÀß¡£¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î³«ºÅ FOOD STYLE JAPAN 2025 ¡ã¶å½£¡ä °û¿©DX»Ù±ç¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
2025Ç¯9·î³«ºÅ FOOD STYLE JAPAN 2025 ¡ãÅìµþ¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Japan ¡ã³°¿©¡¦¾®Çä¡äDX¡¦·Ð±Ä»Ù±çEXPO
°û¿©DX¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë3¤Ä¤Î»Üºö
¡Ú1¡Û°û¿©DX»Ù±ç¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ê¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡¦°û¿©¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡Ë
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡¦°û¿©¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡×¡Ê¤³¤ì¥Þ¥Í¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²ñ¾ì¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎDX²½ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¡¢²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁªÄê»Ù±ç¡¢Æ³Æþ¸ú²Ì¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â³èÍÑ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀìÌç²È¤¬ºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÄó°Æ¡£DXÆ³Æþ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¡ã³°¿©¡¦¾®Çä¡äDX¡¦·Ð±Ä»Ù±çEXPO ¥·¥çー¥È¥×¥ì¥¼¥ó
³°¿©¡¦¾®Çä¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëºÇÀèÃ¼DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£Ã»»þ´Ö¤ÇºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¼êË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÎ¾Æü³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡ã1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡ä
11¡§00～11¡§20
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2G-21¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥«¥ª¥Ê¥Ó
11¡§50～12¡§10
³ô¼°²ñ¼Ò¶ÇÅÅµ¡À½ºî½ê¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2N-19¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¾®·¿¼«Æ°Àº»»µ¡¡¿·ôÇäµ¡ AES-CUT
12¡§40～13¡§00
STORES³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§1A-36¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§STORES ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¿STORES ¥ì¥¸
13¡§30～13¡§50
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Ý¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2J-72¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§toypo
14¡§20～14¡§40
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§1F-51¡¦2K-19¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§TANOMU
15¡§10～15¡§30
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2G-16¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§QSC¥Á¥§¥Ã¥¯¥Äー¥ë¡Ö¥¥í¥¯¥ë¡×
¡ã1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ä
11¡§00～11¡§20
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2D-38¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§TRY+¡Ê¥È¥é¥¤¥×¥é¥¹¡Ë
11¡§50～12¡§10
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2G-01¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§futureshop
12¡§40～13¡§00
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2G-16¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§QSC¥Á¥§¥Ã¥¯¥Äー¥ë¡Ö¥¥í¥¯¥ë¡×
13¡§30～13¡§50
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§1F-51¡¦2K-19¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§TANOMU
14¡§20～14¡§40
»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¿SMBC GMO PAYMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¾®´ÖÈÖ¹æ¡§2F-24¡¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§stera pack¡¿stera tap
¡Ú3¡Û¡ã³°¿©¡¦¾®Çä¡äDX¡¦·Ð±Ä»Ù±çEXPO ½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢
POS¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êーÏ¢·È¡¢AI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·DX¥Äー¥ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ç¤Ê½ÐÅ¸´ë¶È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡¦½çÉÔÆ±¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒUSEN¡¢¥°¥íー¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥ì¥¸¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¿SMBC GMO PAYMENT³ô¼°²ñ¼Ò
·Ð±ÄÁØ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£¼¡²ó½ÐÅ¸¸¡Æ¤¥«¥¦¥ó¥¿ーÀßÃÖ
²ñ¾ìÆâ¤Ë¡Ö¼¡²ó½ÐÅ¸¸¡Æ¤¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯ÅÙ¤Î½ÐÅ¸¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÍè¾ì¼ÔÁØ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÅ¸¥×¥é¥ó¡¦¾®´Ö¥µ¥¤¥º¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸ÎÁ¶â¡¦¿½¹þÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê½ÐÅ¸ÀïÎ¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢²áµî¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤ÎÀ®¸ù»öÎã¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¤´±óÎ¸¤Ê¤¯¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡²ó½ÐÅ¸¸¡Æ¤¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÏÎ¾Æü¤È¤â²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DX´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë11¡§50～12¡§40
Google¸ý¥³¥ß¡õ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¡ªÀ®¸ù¤¹¤ë¿©¶È³¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬
³ô¼°²ñ¼ÒWeBridge WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥Áー¥Õ ÅÏîµ µ®»Ë »á
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§40～14¡§30
¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡ä
Ãæ¾®¿©»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÁÚºÚ¶¨²ñ AI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¿ä¿Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó Ã´Åö¥Õ¥§¥íー ²®Ìî Éð »á
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ã³°¿©¡¦¾®Çä¡äDX¡¦·Ð±Ä»Ù±çEXPO°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÊÌ´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶áµ¦¤ÎÇÀ»ºÉÊ¡¦ÇÀ»³µùÂ¼¡¦¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ª¡×¡Ê¼çºÅ¡§¶áµ¦ÇÀÀ¯¶É¡Ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¯¥ä¥¹ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä KAKUYASU DEXPO 2026 in OSAKA¡×¡¢¡ÖÂçºå»º(¤â¤ó)¡¦Âçºå»º(¤â¤ó)Ì¾ÉÊ¾¦ÃÌ²ñ¡×¡Ê¼çºÅ¡§ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÄ´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢¥³¥é¥Ü´ë²è ～Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÂç»î¿©²ñ～¡×¡Ê¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÃÌ¡¦¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§FOOD STYLE JAPAN 2026 ¡ã´ØÀ¾¡ä¡¿¥éー¥á¥ó»º¶ÈÅ¸ in Kansai
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡10¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1¡¦2¹æ´Û
¡¡¡¡¡¡Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî¹ÁËÌ1-5-102
¡¡¡¡¡¡¢¡¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.intex-osaka.com/jp/access/
Æþ¾ìÊýË¡¡§Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ê https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php ¡Ë
¼çºÅ¡§FOOD STYLE Kansai ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ