モンスターラボ、日本郵便の旅行者向けゆうパックラベル印字サービスを開発

AIとデジタルの力で企業の変革と価値創造に伴走する「AI & Digital Partners」の株式会社モンスターラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鮄川 宏樹（いながわ ひろき）、以下「モンスターラボ」）は、日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 小池 信也（こいけ しんや）以下「日本郵便」）が2024年10月より試行を開始し、本日オンライン決済機能の追加を発表した、旅行者向けゆうパックラベル印字サービスプロジェクトに参画し同システムの開発を担当いたしました。

■プロジェクト概要

日本郵便は、訪日外国人旅行者の増加などを受け、2024年10月にお手持ちのスマートフォンなどを用いて簡単にゆうパックの発送手続きを行うことができる、多言語対応の旅行者向けゆうパックラベル印字サービスの試行を東京都内のホテルにおいて開始（※1）し、提携ホテル数を順次拡大してきました。

加えて本日、オンライン決済機能の追加が発表（※2）され、今後もさらなる利便性の向上が見込まれています。

モンスターラボは、本サービスの開発プロジェクトにスタート時から参画しており、UI/UX設計および一連の開発、保守までを一貫して支援しています。また、オンライン決済サービスの機能追加も担当いたしました。

※1：日本郵便 2024年9月9日発表

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2024/00_honsha/0909_01.html

※2：日本郵便 2026年1月26日発表

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2026/00_honsha/0126_01.html

■「旅行者向けゆうパックラベル印字サービス」について

旅行者向けゆうパックラベル印字サービスは、専用サイトで二次元コードを生成し、ホテルに設置した専用プリンタからゆうパックラベルの印字することで、ラベルを手書きする手間やスマートフォンアプリケーションのインストールなどが不要な、多言語対応の旅行者向けゆうパックラベル印字サービスです。

2026年1月27日からは、一部ホテルでオンライン決済機能を追加実装したサイトでの取り扱いを開始し、ホテルスタッフによるサイズ計測や旅行者とホテルスタッフ間での運賃決済が不要となり、よりスムーズなゆうパックの発送が可能となります。

■モンスターラボの参画について

モンスターラボは、本プロジェクトにおいてUI/UX設計および一連の開発、保守までを支援しています。

・グローバル対応を考慮したUI/UX設計

訪日外国人ユーザーもターゲットとなっていることから、当社のグローバルナレッジを活用し、発送先住所の入力画面など日本独自のルールが求められる要件におけるユーザビリティを考慮した画面設計を実施しました。

・アジャイルなオフショア開発体制の構築

開発においては当社ベトナム拠点のエンジニアとワンチームで開発を担当。ベース機能の開発と並行しながら付随する追加機能の棚卸しから開発要件の定義、実装までをアジャイルに進行し、各フェーズに迅速かつ柔軟に伴走しました。

支援実績 URL：https://monstar-lab.com/jp_ja/work/japanpost2

■参考：日本郵政グループとの協業について

モンスターラボは日本郵政グループ様に向けて多様な支援を提供しており、長期的な協業関係を築いています。これからも、これまで培った知見とグローバルな開発体制を活かし、日本郵便の新たな挑戦とビジネス成長を支えてまいります。

