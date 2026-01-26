NiziU MAYA¤Ë¤è¤ëÁ´ÊÔÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤¬È¯Çä1¥«·î¤Ç½ÅÈÇ·èÄê¡ªÂç¹¥É¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢NiziU MAYA¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¡Ê1,980±ß/10¡óÀÇ¹þ¡Ë¤¬¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢½ÅÈÇ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜÆü¤è¤ê¡¢KADOKAWA¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NiziU¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤òÂ³¤±¤ëMAYA¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é1¥«·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¦¥Ê¥Ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Î¿§¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£MAYA¼«¿È¤¬NiziU¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëMAYA¤Î¿´¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¨ËÜ¤ÎÈÎÇä¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÄÕ²°½ñÅ¹¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢KADOKAWA¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¶ÒÃå
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥Ýー¥Á
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¥»¥Ã¥È
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¡¦¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
2026/1/26¡Ê·î¡Ë～Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡§¥«¥É¥¹¥È¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
URL¡§https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0739/
¤É¤ó¤É¤ó¿·¤¿¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈôÌö¤òÂ³¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MAYA¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£NiziU MAYA¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªNiziU¤ÎMAYA¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³¨ËÜ¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤Î½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³§ÍÍ¤¬¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ìºý¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À©ºî¤«¤é½ÐÈÇ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´¶ÁÛ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤¬ÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó½ÅÈÇ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
³¨ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½ñÅ¹°÷¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿KADOKAWA¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
MAYA¡§2002Ç¯¡¢ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£9¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖNiziU¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£¥á¥¤¥ó¥«¥éー¤Ï»ç¡£
¢£NiziU¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ÖNizi Project¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿9¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£2020Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÅìºå¥Éー¥à¸ø±é¡¢2023Ç¯¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºº£¤â¤Ê¤ªÁ´À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
▶︎Official HP¡§https://niziu.com/
▶︎X¡§https://x.com/NiziU__official
▶︎Instagram¡§https://www.instagram.com/niziu_info_official/
▶︎YouTube¡§https://www.youtube.com/@NiziUOfficial
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç¡Ù¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥É¥¹¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä
NiziU MAYAËÜ¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥«¥É¥¹¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï²¼µ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥É¥¹¥ÈHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñ»ï¥Çー¥¿
½ñÌ¾¡§¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ç
Äê²Á¡§1,980±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍ¡§A4È½ÊÑ·Á¡¿4C
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
³Æ¹ðÃÎURL¡§https://lit.link/MAYA_ehon