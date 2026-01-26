±¦º¸Èþ ×Â¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³(ËÜ¼Ò:µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Àé²ì½ßºÈ¡¢°Ê²¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³)¤Ï¡¢¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ ±¦º¸Èþ ×Â ¿åÃåVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò·èÄê¤·¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò¡ØCOCO¥¹¥È¥¢¡Ù(https://coco-store.jp/ )¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù¤è¤ê¡¢±¦º¸Èþ ×Â¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ºîÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¿åÃå¤òÃúÇ«¤ËÎ©ÂÎ²½¡¢À¶Á¿¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Âµ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÆ©¤±´¶¤òÉ½¸½¡£·Ú¤ä¤«¤ÇÎÃ¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾¯¤·¥Ä¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ï¡¢ÆÇÀå²È¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«°¦¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£È±¤Î¥¤¥ó¥Êー¥«¥éー¤äÈ©¤Î¼Á´¶¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºÌ¿§É½¸½¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÂæºÂ¤Ë¤Ï¿åÌÌ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¿åÃå»Ñ¤Î±¦º¸Èþ ×Â¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
[¾¦ÉÊÌ¾]¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ ±¦º¸Èþ ×Â ¿åÃåVer. 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
[Í½Ìó¾ì½ê] EC¥µ¥¤¥È¡ØCOCO¥¹¥È¥¢¡Ù¡¡https://coco-store.jp/
[Í½Ìó´ü´Ö] 2026Ç¯1·î26Æü(·î) ～ 2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)
[È¯ÇäÆü] 2027Ç¯4·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
[²Á³Ê] 19,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¿20,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¥µ¥¤¥º] Á´¹â¡§Ìó264mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
[ÈÎÇä¸µ] ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³
[¸¶·¿¡¦ºÌ¿§] Design COCO
[¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ] (C)ÍèÀ´²Æ²ê¡¿KADOKAWA¡¿ÉÔÃÎ²Ð¹â¹»À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¿Í³°¶µ¼¼¤Î¿Í´Ö·ù¤¤¶µ»Õ¡Ù ¤È¤Ï
――¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ê¤ó¤Æ·ù¤¤¤À¡£
¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢
¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¸µ¶µ»Õ¤Î¥¢¥é¥µー¥Ëー¥È¡¦¿Í´ÖÎí¡£
¡ÈÀ¸ÅÌÁÛ¤¤¤ÎÀèÀ¸¡É¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¶µ»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
µá¿Í¥µ¥¤¥È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ìÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±þÊç¡£
¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÌÌÀÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢
»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê³Ø¹»¤Ø¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡¢
¿Í³°¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬
¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤Ç――!?
Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
¿ÍµûÂ²¤Ë¿ÍÏµ¡¢¥¦¥µ¥®¡¢Ä»¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©
Èà¤Î·ù¤¤¤Ê¿Í´Ö¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤â¡¢
¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤·Å¾À¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ç¡¢
°ì¿Í¤Î¶µ»Õ¤¬¿Í´Ö¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í³°½÷»Ò¤¿¤Á¤ÈÁ÷¤ë
³Ø±à¡È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡É¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë――
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀçÂæ¤òËÜ¼Ò¤ËÃÖ¤¯¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¸¶·¿¤ä¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¢Íø¸µÍÍ¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÉ¾²Á¤È¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ØCOCO¥¹¥È¥¢¡Ù ³µÍ×
¸¶·¿À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¼«¼Ò¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤ò¼õÃíÀ¸»º¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¡¢´ë²è¡¦Â¤·Á¡¦ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
