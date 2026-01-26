ÁÏ¶È62Ç¯¤Î´¬¼÷»Ê¶ñºà¥áー¥«ー¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ËÄ©Àï¡¡ÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹Åç¥Ñ¥ë¥³Á°¤Ç¡È¿·¤·¤¤´¬¼÷»ÊÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¸¤«¤ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂÍø Ä¾½ã ËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ï¡¢´¬¼÷»Ê¤ÎÉáµÚ¤ÈµÊ¿©µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡Ö¤¢¤¸¤«¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê´¬¼÷»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´¬¼÷»Ê¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ø´¬¼÷»Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£ ½é²ó¤ÎÈÎÇä¤ÏÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¹Åç¥Ñ¥ë¥³Á°¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¼÷»ÊÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¹Ô»ö¤äµ¨Àá¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö´¬¼÷»Ê¡×¡£ ¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ä¿©¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ë´¬¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢ÁÏ¶È62Ç¯¤Î´¬¼÷»Ê¶ñºà¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë´¬¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤È¤¤¤¦´¬¼÷»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹Åç¥Ñ¥ë¥³Á°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·Çã¤¤Êª¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë´¬¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ì½ê¡§¹Åç¥Ñ¥ë¥³ËÜ´ÛÁ°(¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èËÜÄÌ10-1)
¢¥¤¢¤¸¤«¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
¢£ Æü»þ¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～17:00
2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～19:00
¢£ ÈÎÇäÆâÍÆ(ÀÇ¹þ)
£±.°ì½Á¸ÞºÚ¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹/³Æ900±ß(2/3¤Î¤ßÈÎÇä)
¥µ¥é¥À´¬(º¸)¤ä¥¥ó¥Ñ´¬(±¦)¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹ー¥×¤äµ¨ÀáÌîºÚ¤È¥Á¥¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤ªÊÛÅö
£².¤¯¤ë¤¯¤ë¼÷»Ê¥Ðー/³Æ500±ß(2/1¤Î¤ßÈÎÇä)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.·ÃÊý´¬(¥Ïー¥Õ)/³Æ500±ß(Î¾ÆüÈÎÇä)
¡¡
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¥µー¥â¥ó¡¢À¸¥Ï¥à¤Ê¤É¤ò´¬¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É´¬¼÷»Ê
¥¥ó¥Ñ¡¢¥µ¥é¥À¡¢ÏÂÉ÷ÂÀ´¬¤Î3¼ï¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ç¤´Äó¶¡
¢£ ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ーSNS
½ÐÅ¹¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤ÏInstagram¡Ê¡÷ahjikan_kitchen¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥íー¡¢
¤¤¤¤¤Í¡ª¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤½¤ÎÂ¾
·èºÑ¤Ï¸½¶â¤Î¤Û¤«PayPay·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±«Å·¤Î¾ì¹ç¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°Instagram¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢ä
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¸¤«¤ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Éô ´¬ MAKI ²Ý ¡ÊÃ´Åö ²ÃÃÏ ¡Ë¡¡¡Ú TEL ¡Û 082 277 9047