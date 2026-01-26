¡Ö¿Íºà¾Ò²ðÆÃ²½·¿CRM¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Çー¥¿³èÍÑÊýË¡¡×¤ÎºÆÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
https://lp.porters.jp/seminar_260217?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0126
¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹.¾Ú·ô¥³ー¥É5126¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½ À¾¿¹ ¹¯Æó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Íºà¾Ò²ðÆÃ²½·¿CRM¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Çー¥¿³èÍÑÊýË¡(https://lp.porters.jp/seminar_260217?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0126)¡×¤ÎºÆÇÛ¿®¤ò2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¢§¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¢§¢§
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ°²ó¤Ç¤Î¤´È¿¶Á¡ä
¢¡¸½¾õCRM¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇËÜÆü¤Î¤ªÏÃ¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡QA¤Î»þ´Ö¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
¢¡¥Çー¥¿¤Î°·¤¤Êý¤ä¡¢²¿¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿
¢§¢§¥»¥ß¥Êー³µÍ×¢§¢§
¿Íºà¾Ò²ð¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¾Ò²ð»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡ÖCA¤äRA¤ÎÆü¡¹¤Î³èÆ°¡×¤ä¡ÖKPIÃ£À®Î¨¡×¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬Àß·×¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Äー¥ë¤Î»ÅÍÍ¤¬¿Íºà¾Ò²ð¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Äー¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤¬Å°Äì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸»×¤¦¤è¤¦¤ËÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¼ê¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ÇRA¡¦CA¤äµòÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²ÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Ýー¥¿ー¥º Consulting Unit Growth Gr. ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î·óÅÄ ÍÎÊ¿¤¬ÅÐÃÅ¡£ÌÜÉ¸Èæ200¡óÄ¶¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´ë¶È¤Î»öÎã¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò»ö¶È¤ÎÇä¾å¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¾Ò²ðÆÃ²½CRM¡ÖPORTERS Agent¡×¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¢§¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¢§¢§
¡¦Â°¿ÍÅª¤Ê´ÉÍý¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý
¡¦¸½ºß¤ÎCRM/SFA¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý
¡¦PORTERS¤òÆ³ÆþºÑ¤ß¤Ç¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤äÀ®²Ì¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý
¡¦Â¾¼Ò¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊPORTERS¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý
https://lp.porters.jp/seminar_260217?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0126
¢§¢§ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¾Ò²ð¢§¢§
¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Growth Gr. ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
·óÅÄ ÍÎÊ¿
Âç¼ê¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ë¤ÆRA¡¦CA¶ÈÌ³¤ä»Ù¼ÒÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¸å¡¢SaaS´ë¶È¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£¸½ºß¤Ï¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Áー¥à¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢PORTERS¤Î¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä³èÍÑÂ¥¿Ê»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢§¢§³«ºÅ³µÍ×¢§¢§[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/168_1_692f77fc77c4c222699eca66165c2717.jpg?v=202601261051 ]
https://lp.porters.jp/seminar_260217?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0126
¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPORTERS¡×¤Î¤´¾Ò²ð
PORTERS¤Î3¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤áµ¡Ç½
£±.CRMµ¡Ç½
¸õÊä¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ë
°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¡¢ÂÐ±þÏ³¤ì¤ä½ÅÊ£ÀÜ¿¨¤òËÉ»ß
µá¿¦¼Ô¤ÎÂ°À¡¦·ÐÎò¡¦²áµî¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÃßÀÑ¤·¡¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¡£
¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢¾Ò²ð·èÄêÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£².¥ªー¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
ºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÄó°Æ
¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¡¦´õË¾¾ò·ï¤Èµá¿Í°Æ·ï¤Î¾ðÊó¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¼«Æ°¤Ç¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤Î¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤òÉ½¼¨¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¾ò·ï¤â½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊºÙ¤«¤ÊÍ×·ï¤â·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Ï³¤ì¤ä¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
3.¿Íºà»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
¿Íºà»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò²Ä»ë²½
20Ç¯°Ê¾å¿Íºà¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤òÀººº¤·¡¢°ìÌÜ¤ÇÊâÎ±¤Þ¤ê¤¬¤ï¤«¤ëKPI´ÉÍý¤ò¼Â¸½¡£
¿Íºà»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¼ÒÌ¾¡§¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò https://www.porters.jp/
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 8-5-34 TODA BUILDING ÀÄ»³3³¬
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾¿¹ ¹¯Æó
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ø¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÀ¤³¦¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØPORTERS¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¡¦Äó¶¡¡£³¤³°12¥ö¹ñ¤ò´Þ¤à¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë2,200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡£¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖPORTERS MAGAZINE¡×¤ÎÈ¯¹Ô¡¦±¿±Ä¡£
¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯ÆÃ²½·¿¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à PORTERS(https://hrbc.porters.jp/)
¿Íºà¾Ò²ð¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ê¤éPORTERS Agent(https://hrbc.porters.jp/agent/)
¿ÍºàÇÉ¸¯¤ÎDX¥Äー¥ë¤Ê¤éPORTERS Staffing(https://hrbc.porters.jp/staffing/)
