Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ëÊ£¹ç»ÜÀßÌ¾¾Î¤ò¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶/QUARTZ SHINSAIBASHI¡Ù¤Ë·èÄê¡ª
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡ÙPR»öÌ³¶É¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âçºå¡Ö¿´ºØ¶¶¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµé¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Î·úÊªÌ¾¾Î¤ò¡¢¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢Âçºå¡Ö¿´ºØ¶¶¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ¸²½¤ä¥¤¥áー¥¸¤ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ë·ë¾½²½¤µ¤»¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¾ì½ê¤ÎÎÏ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¡ÖBEYOND LUXURY¡×¤Ò¤È¤ÄÀè¤ÎË¤«¤µ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥áー¥¸
³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡ÙHP¡§https://quartz-shinsaibashi.jp
ËÜ»ÜÀß¤Î³«¶ÈÇØ·Ê¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó
▪️´ØÀ¾·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦¿´ºØ¶¶¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÅÔ»Ô¤Î¿Ê²½¤È¹ñºÝ²½¤Î·ë¾½
¡¡¿´ºØ¶¶¤Ï¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÆÃ¤ËÉÙÍµÁØ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸æÆ²¶Ú¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¤³¤ÎÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¡£Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
▪️¿´ºØ¶¶¤Î²ÁÃÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÅÔ»Ô¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¯¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤Ø
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë´¶ÀË¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤È³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿´ºØ¶¶Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤È¡Ö¥¥¿¡×¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤Ê½¸µÒµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Î³µÍ×
◼︎Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¿´ºØ¶¶¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ä´¶À¤ò¤³¤Î¾ì½ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥´¤â¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡
¡¡ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´ÖÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦´Ä¶¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊªÁ´ÂÎ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤È¿´¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ◼︎¾¦¶È»ÜÀß
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡
¡¡¡Ø¡ÖBEYOND LUXURY¡×¤Ò¤È¤ÄÀè¤ÎË¤«¤µ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹»þ´Ö¤äÃç´Ö¤È¤Î¿©»ö¡¢Ã¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤Ë¤³¤½¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¢ー¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õー¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤ä¡È²÷Å¬¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È
¡¡¡Ø¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ä¿´ºØ¶¶¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¦Êë¤é¤¹¿Í¤Ê¤É¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¤ÎÇØ·Ê¤äËÜ¼Á¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊË¤«¤µ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Î8³¬¤«¤é14³¬¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼Å´¿´ºØ¶¶±ØÄ¾·ë¤«¤ÄÄ¾ÄÌ¥·¥ã¥È¥ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー´°È÷¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢Âß¤«¤é¾®³äÂß¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
THE GATE HOTEL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ÜÀß¤Î16～28³¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥²ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå by HULIC¡×´ØÀ¾¤Î´ú´Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯6·î15Æü(·î)¥ªー¥×¥ó¡£¡Ö¥¶¡¦¥²ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇÂç¤Î223¼¼¤ÎµÒ¼¼¿ô¤òÍ¤·¡¢ÃÏ¾åÌó 120m ¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ðー¤òÀßÃÖ¡£¤½¤ÎÂ¾¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ºØ¶¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤´½ÉÇñÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤´½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.gate-hotel.jp/osaka/
¡ü½ÉÇñÍ½ÌóÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§³«¶È½àÈ÷¼¼¡¡06-6606-9371¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00～17:00¡¡ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
»ÜÀß³µÍ×
¡¦·úÊªÌ¾¾Î¡§¡ØQUARTZ SHINSAIBASHI /¥¯¥ªー¥Ä¿´ºØ¶¶¡Ù
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì3-12-14¡Ê½»µïÉ½¼¨¡Ë
¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó3,289Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó995ÄÚ¡Ë ¢¨Á¥¾ì·úÃÛÀþ¸åÂà¸å¤ÎÌÌÀÑ
¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó46,227Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó13,983ÄÚ¡Ë
¡¦·úÊª¹â¤µ¡§Ìó132m
¡¦µ¬ÌÏ¡¡¡¡¡§ÃÏ¾å28³¬¡¢ÃÏ²¼£²³¬
¡¦ÍÑÅÓ¡¡¡¡¡§Å¹ÊÞ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢»öÌ³½ê
¡¦½×¹©»þ´ü¡§2026Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦»ö¶È¼ç¡¡¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿´ºØ¶¶³«È¯ÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊL Catterton Real Estate¡¢J¡¥¥Õ¥í¥ó¥ÈÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÀ¾ÆüËÜÉÔÆ°»º³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦´ðËÜÀß·×¡§Æü·úÀß·×¡¦ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹ ´ðËÜÀß·×¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ
¡¦¼Â»ÜÀß·×¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹
¡¦µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü·úÀß·×
¡¦»Ü¹©¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹
¡¦¾¦´Ä¶´ðËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥êー¡¡ÀÐ´Ý¹ÌÊ¿¡¡
¡¦¾¦´Ä¶Àß·×¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¹©Ì³Å¹/³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥éー¥êー