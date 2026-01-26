¡ÚÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¡ÛË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¤Þ¤â¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Öº´ÁÒÎ¤»³¼«Á³¸ø±à¤ÎÎ¤»³ÊÝÁ´¡¦³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡º´ÁÒ»ÔÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëº´ÁÒÎ¤»³¼«Á³¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ØÀ¸¡¦»ÔÌ±¡¦¹ÔÀ¯¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆÃÝÎÓÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À°È÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤ò»È¤¤¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÍ·¶ñ¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤ÎÉÂ±¡¤äÊ¡»ã»ÜÀß¤«¤é¸ø±à¤ËË¬¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Í·ÊâÆ»¤äµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À°È÷¤·¤¿¹¾ì¡ÊIVUSA¤Î¹¾ì¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡û Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë9¡§30～16¡§00
¡û ¾ì½ê¡§º´ÁÒÎ¤»³¼«Á³¸ø±à¡ÊÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô²¼»ÖÄÅµÚ¤ÓÈÊÅÄ¡Ë
¡û URL¡§https://www.ivusa.com/
¡û ¼çºÅ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³ØÀ¸¶¨²ñ¡ÊIVUSA¡Ë
¡û ¶¨ÎÏ¡§º´ÁÒ»Ô¡¢º´ÁÒÎ¤»³¼«Á³¸ø±à»Ù±ç¤·Ââ¡¢º´ÁÒÎ¤»³»Ù±ç28¡¢¿¹¤Î¤è¤¦¤Á¤¨¤ó ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢¤Ï¤¿¤±¤ó¡¢¥æー¥«¥êÌÚ¤³¤ê¶æ³ÚÉô¡¢IVUSA³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ
ºòÇ¯¤Î³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡SDGs¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥éÅù¡¢¤ß¤É¤ê¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÊÝÁ´³èÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î¹âÎð²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¹ñºÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³ØÀ¸¶¨²ñ¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢Î¤»³¤òÊÝÁ´¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤¦¡Ö·Æ¤¤¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¢©285-8501¡¡ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô³¤ÎÙ»ûÄ®97ÈÖÃÏ
º´ÁÒ»Ô ÅÔ»ÔÉô ¸ø±àÎÐÃÏ²Ý ¸ø±à³èÍÑÈÉ
TEL¡§043-484-0940
E-Mail¡§kouen@city.sakura.lg.jp