±Û¶­³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö±Û¶­¥µー¥­¥Ã¥È¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿～Ë¬Ìä·¿¡¦1on1¥×¥é¥ó¡¦1dayÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢ÉôÌç´Ö¡¦¥°¥ëー¥×´ë¶È´Ö¸òÎ®¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤ò¶¯²½～

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO²ÃÆ£·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢°Û¶È¼ïº®¹ç¥Áー¥à¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¡¢¡Ö¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê°éÀ®¥Ëー¥º¤äÁÈ¿¥²ÝÂê¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit(https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit)¡Ë
¢£ ±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¤È¤Ï
±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¤Ï¡¢3¤«·î´Ö¡¦¹ç·×Ìó20»þ´Ö¡¢°Û¶È¼ï¤Î´ë¶È¡¦½¾¶È°÷Æ±»Î¤Ç¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤äºÂ³Ø¸¦½¤¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä»ëºÂ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖÂ¾Î®»î¹ç¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯¿Íºà¡Ê¥·¥§¥¢ー¥É¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯´ø¡Ë¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥·¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Îß·×270¼Ò660Ì¾°Ê¾å¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VUCA¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ê¤¤ÊÑ²½ÂÐ±þÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼ÂÁ©¤Î¾ì¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¾õ¶·¤ä´ë¶È¤ÎÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö±Û¶¡×¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¹¤ëÎÏ¤È¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ
1¡Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ®ÎÌ¤Ë¿¨¤ì¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖË¬Ìä·¿±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥à½é´ü¤Î¡Ö²ÝÂêÄó¼¨¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ÝÂêÄó¼¨´ë¶È¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡ÖË¬Ìä·¿¡×¤òÀµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤ä»ö¶È¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¡¢¿¼¤¤¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÁüÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½é´ü¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä·¿¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à·ÁÂÖ¤ò¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¥á¥Ë¥åー²½¤·¡¢¡ÖË¬Ìä·¿¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·¿¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡Ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö1on1¥×¥é¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
±Û¶·Ð¸³¤òËÜ¶È¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ø³Î¼Â¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö1on1¥×¥é¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂêÄó¼¨¸å¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¸å¤Î·×2²ó¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊÊÑ¿È»ñ»º¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ë·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ë¥Á¥«¥é¡×¤òµÒ´ÑÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿µ¤¤Å¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã1on1»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÎã¡Ë¡ä
3¡ËÁÈ¿¥¤Î¥µ¥¤¥í²½¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡ÖÉôÌç´Ö¡¦¥°¥ëー¥×´ë¶È´Ö¸òÎ®¸þ¤±¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ
ÁÈ¿¥¤Î¥µ¥¤¥í²½¤äÉô½ð´ÖÏ¢·È¤Î¼å¤µ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎÉôÌç´Ö¤ä¥°¥ëー¥×´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤È¤Î±Û¶¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Î°Û¤Ê¤ëÉôÌç¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î¾ì¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¼Ò»ëÅÀ¤Ç¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ä¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶¯¸Ç¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡Ë1day·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¸¦½¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄó¶¡¤ò³«»Ï
¸½Ìò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¡¢·Ð±Ä¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î³Ð¸ç¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦½ªÆü¸¦½¤¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¶ÈÎ±³Ø¤Î¼õÆþ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤´ÅÐÏ¿Äº¤¤¤Æ¤¤¤ë300¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥êー¥Àー°éÀ®¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¸þ¾å¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ì¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÈ´°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥àÆâ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¦R&DÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤Ê¤É½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit(https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit)
