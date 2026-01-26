¡ÚÀ¾Éð½ÂÃ«Å¹¡Ûµ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÈÎÇä
º£Ç¯¤â¤¤¤Á¤´¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð½ÂÃ«Å¹ÃÏ²¼£±³¬¡áÀ¾Éð¿©ÉÊ´Û¤Ç¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¤äÂçÊ¡¤âÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Îµ¨Àá¤Ê¤¬¤é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡ÒIMANO FRUITS FACTORY¡Ó
¢££²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦£²£´Æü¡Ê²Ð¡ËÈÎÇä
¡þ¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É ³Æ¼ï¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£·£µ£¶±ß～£±,£²£¹£¶±ß
¡þ¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñ¥Õ¥§ ³Æ¼ï¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£µ£¹£´±ß～£·£µ£¶±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¡Ò³ùÁÒ¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡Ó
¢££²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÈÎÇä¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡Î²èÁü¡§º¸¾å¡Ï¡þ¤«¤Þ¤¯¤é¥«¥¹¥¿ー ¥ê¥Ã¥Á¥«¥«¥ª¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£²£±£¶±ß
¡Î²èÁü¡§±¦¾å¡Ï¡þ¤«¤Þ¤¯¤é¥«¥¹¥¿ー ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£²£±£¶±ß
¡Î²èÁü¡§º¸²¼¡Ï¡þ¤«¤Þ¤¯¤é¥«¥¹¥¿ー ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£²£±£¶±ß
¡Î²èÁü¡§±¦²¼¡Ï¡þ¤«¤Þ¤¯¤é¥«¥¹¥¿ー ¥«¥¹¥¿ー¥É¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£²£±£¶±ß
¢¨¤³¤Á¤é¤Î£´¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¡¦ÀõÁð¡ÒÇß±à¡Ó
¢££²·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¦£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦£²£µÆü¡Ê¿å¡ËÈÎÇä
¡Î²èÁü¡§¾å¡Ï¡þ¤É¤é¾Æ¤¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£³£²£´±ß
¡Î²èÁü¡§º¸²¼¡Ï¡þ¤¢¤ó¤ß¤Ä¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£¶£´£¸±ß
¡Î²èÁü¡§±¦²¼¡Ï¡þËõÃã¤¢¤ó¤ß¤Ä¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£¶£´£¸±ß
´ôÉì¡ÒÍÜÏ·¸®¡Ó
¢££²·î£¶Æü¡Ê¶â¡ËÈÎÇä
¡þ¤·¤ç¤³¤é¤Õ¤ëー¤ÄÂçÊ¡
¡Ê£±È¢¡¿£´¸ÄÆþ¡Ë¡¦¡¦¡¦£±,£¶£¸£µ±ß¡Ú¸ÂÄê£³£°È¢¡Û
¡ÒBenoist¡Ê¥Ù¥Î¥¢¡Ë¡Ó
¢££²·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±£µÆü¡ÊÆü¡ËÈÎÇä
¡þ¥¹¥³ー¥ó¡Ì¥³ー¥Òー¡õ¥Á¥ç¥³¡Í¡Ê£²¸ÄÆþ¡Ë¡¦¡¦¡¦£·£µ£¶±ß
µþÅÔ¡ÒÃæÂ¼Æ£µÈËÜÅ¹¡Ó
¢££²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡ËÈÎÇä
¡Î²èÁü¡§¾å¡Ï¡þ¥Þ¥ë¥È¥Ù¥¤¥¯¡Ì¥¥¤¥Á¥´¡Í¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£´£¹£±±ß¡Ú¸ÂÄê£³£°¸Ä¡Û
¡Î²èÁü¡§º¸²¼¡Ï¡þÎø¤¹¤ëÀ¸Ãã¥¼¥ê¥¤¡Ì¥é¥º¥Ù¥êー¡Í¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£¶£µ£°±ß¡Ú¸ÂÄê£²£°¸Ä¡Û
¡Î²èÁü¡§±¦²¼¡Ï¡þÀ¸Ãã¥¼¥ê¥¤¡ÌËõÃã¡Í¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£µ£²£±±ß¡Ú¸ÂÄê£²£°¸Ä¡Û
Åìµþ¡¦µµ¸Í¡ÒÁ¥¶¶²°¡Ó
¢££²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë Ç¤ÎÆü¤ËÈÎÇä
¡Î²èÁü¡§¾å¡Ï¡þÇ¤¢¤ó¤ß¤Ä¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£µ£·£°±ß¡Ú¸ÂÄê£²£µ¸Ä¡Û
¡Î²èÁü¡§²¼¡Ï¡þÇ¥«¥Ã¥×¤¯¤ºÌß¡Ê£±¸Ä¡Ë¡¦¡¦¡¦£µ£·£°±ß¡Ú¸ÂÄê£²£µ¸Ä¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
´ôÉì¡ÒÍÜÏ·¸®¡Ó
¢££²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÈÎÇä
¡þ¤Õ¤ëー¤ÄÂçÊ¡¡Ê£±È¢¡¿£´¸ÄÆþ¡Ë¡¦¡¦¡¦£±,£µ£¹£¹±ß¡Ú¸ÂÄê£³£°È¢¡Û
Ê¡²¬¡Ò¤¨¤¯¤Ü²°¡Ó
¢££²·î£±£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÈÎÇä ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡þÌµÀñÊÌ
¡Ì¤ä¤ï¤é¤«¾Æ ¤ä¤±ö¡¢¤ä¤ï¤é¤«¾Æ Ä¾²Ð¿æ¤¾ßÌý¡¢É±¤Æ¤Þ¤ê Çß¤¶¤é¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¾Æ ¤¨¤Ó¡¢
É±¤Æ¤Þ¤ê ¥³ー¥ó¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤½¤Õ¤È ¤ä¤±ö¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤½¤Õ¤È Ä¾²Ð¿æ¤¾ßÌý¡Í
¡Ê1ÂÞ¡Ë¡¦¡¦¡¦³Æ£²£·£°±ß
¡Ú£²·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
¢£²ñ´ü¡§£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤êÈÎÇä»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£²ñ¾ì¡§A´ÛÃÏ²¼£±³¬¡áÀ¾Éð¿©ÉÊ´Û
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î·ÇºÜ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¡¢Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
-À¾Éð½ÂÃ«Å¹-
¡¦½»½ê¡§¢©150-8330¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3462-0111 ¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ