¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¡×¡È²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤µþÅÔ¤Î¥·¥ç¥³¥éÆÃ½¸¡É¤ò¸ø³«
Á´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://suit-chocolate.com/¡Ë¤Ï¡¢ µþÅÔ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤µþÅÔ¤Î¥·¥ç¥³¥éÆÃ½¸¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ¾Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡Ö¿©¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤µþÅÔ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½·÷¤Î¿Í¤¬Î©¤Á´ó¤ë¤¿¤á¡¢µþÅÔ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÏÆü¡¹·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤Ï¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µþÅÔ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÃÏ¤ÇÄ¹Ç¯¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÇÍè¤¿ÍÌ¾Å¹¤«¤é¡¢µ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë²Ì´º¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¿·µ¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖÈþÌ£¡×¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥·¥ç¥³¥é¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤éhttps://suit-chocolate.com/kyoto_chocolatier/
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥é¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°ìÉô¾Ò²ð
ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Â©¤Å¤¯µþÅÔ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¯³Ø¤Èµ»½Ñ¤ò¤â¤Ä¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÂåÉ½ºî¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÎ²Û»Ò¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡ÃµþÅÔ¡¦Ê¡ÃÎ»³¡¡
À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥·¥§¥Õ¤¬º£Æü¤âÃúÇ«¤Ëºî¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÌ¾Å¹¡£
µþÅÔ¡¦Ê¡ÃÎ»³¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢1978Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ä®¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥³¥é¤È¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹
ÍÎ²Û»Ò¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢¡ °É¤È±ö
¥ïー¥ë¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÍ¥¾¡ºî¤ò¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£
°É¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³¥¯¤ò¡¢±ö¤¬ÀÅ¤«¤Ë°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
¸å¸ý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÎ³¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¥³¥ó¥Ó¥Ê¥·¥ª¥ó
¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥à¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¶´¤ó¤ÀÂç¤Ö¤ê¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó£µ¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢´Å¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡£
"¥ß¥ë¥¯¥¸¥ã¥à¡ß¥Á¥§¥êー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»"¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥à¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¾Ò²ð
¿åÌîÄ¾¸Ê¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥º2007¡×¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£
´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¸å¸ý¤òÄÉµá¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô»úÃöºê¾®»ú»³ËÜ322
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.naomi-mizuno.com/
ASSEMBLAGES KAKIMOTO¡Ã µþÅÔ¡¦Ãæµþ¶è
Ã¯¤È¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢ÀÅ¤«¤ÊÏ©ÃÏÎ¢¤«¤é¡£
µþÅÔ¸æ±ñ¤ÎÆî¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦ÀÅ¤«¤ÊÏ©ÃÏÎ¢¤ËÐÊ¤à°ì¸®¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥·¥ç¥³¥é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥µ¥ó¥Ö¥éー¥¸¥å ¥«¥¥â¥È ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢¡ ¥ëー¥íー¥·¥ç¥³¥é
¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤È¡¢°µ´¬¤ÎÃÇÌÌ¤¬Ì¥ÎÏ¡£½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿¡È°û¤á¤ë¥¯¥êー¥à¡É¤ò´¬¤¤¤¿¡¢¥íー¥ë¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ï72¡ó¥«¥«¥ª¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢°ìËÜ¤Ç2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾å¼Á¤Ç»êÊ¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¢¡ ¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é 10¸ÄÆþ¤ê
¡Ö¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£°ìÎ³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬»þ´Öº¹¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¸ýÍÏ¤±¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£±£¸Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÔWorld Chocolate Masters¡Õ½Ð¾ì»þ¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê
³ÀËÜ¹¸¹¨»á¤Ï¡¢¡Ø¥¯ー¥×¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡Ù¤ä¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤ò¤¿¤Àº®¤¼¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡É¤³¤È¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÆÈÁÏÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ±ü¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î°û¿©¥¹¥Úー¥¹
Å¹ÊÞ¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¾¾ËÜÄ®587-5
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.assemblages.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/assemblageskakimoto/
Atelier Rouge¡ÃµþÅÔ¡¦±§¼£
±ð¤È¹á¤ê¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
µþÅÔ¡¦±§¼£¤Ë¥¢¥È¥ê¥¨¤ò¹½¤¨¤ë¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ä®ÊÂ¤ß¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢ÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥·¥ç¥³¥é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¥ëー¥¸¥å ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢¡ ±§¼£ËõÃã¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é
µþÅÔ»ºÍµ¡±§¼£ËõÃã»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸ýÍÏ¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿Ãã´ÕÄê»Î¤¬¸·Áª¤·¤¿ËõÃã¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥·¥ç¥³¥é¥¢¥½ー¥È L¡Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é10¼ï¡Ë
º½Åü¤Î´Å¤µ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥½ー¥È¡£
¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î°ìÂÎ´¶¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¿¼Â¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÖ¾¾¾»É§»á¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢µþÅÔ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£±§¼£¤ÎÁÇºà¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÆüËÜ¤Î´¶À¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥³¥é¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô±§¼£Î¤¿¬2-17 ±§¼£°íÈÖ½É¤Ë¤¬¤¦¤ê1F
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/atelier.rouge.uji/
µþÅÔ¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤Ø¡£
±óÊý¤ÎÊý¤äº£¤ÏÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Ê¥Ó¤ÎÄÌÈÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ µþÅÔ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
