µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
·ò¹¯¡¦ÈþÍÆµ¡´ï¡¢²÷Ì²¿²¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ê ËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶Åç Øª»Ò °Ê²¼¡§¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô1,600ËüÂæ¤Î¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥ë¥ë¥É¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¡ÊAX-BT820¡Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖATEX Direct¡×¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¡¦¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢3·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌ²¤ê¡¦·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë1Ãå¤Ç¤¹¡£
POINT1¡§ÆÈ¼«µ»½ÑÁ¡°Ý¡Ö¥±¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡×ºÎÍÑ
ÆÃ¼ì¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÈ¼«Á¡°Ý¡Ö¥±¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡×¤ò»ÈÍÑ¡£±óÀÖ³°Àþ¤Î²¹Ç®¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Þ¤¹¡£
POINT2¡§¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
Éô²°Ãå¡¦¿²´¬¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³°½Ð¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥é¥ê¤È²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
POINT3¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Õ¥êー¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ
ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËüÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ú SPEC ¡Û
ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢
ÉÊÈÖ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§AX-BT8201bk¡Ê¥Õ¥êー1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8201lg¡Ê¥Õ¥êー1 ¥é¥¤¥È¥°¥ìー ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8202bk¡Ê¥Õ¥êー2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8202lg¡Ê¥Õ¥êー2 ¥é¥¤¥È¥°¥ìー ¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8211bk¡Ê¥Õ¥êー1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8211lg¡Ê¥Õ¥êー1 ¥é¥¤¥È¥°¥ìー ¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8212bk¡Ê¥Õ¥êー2 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AX-BT8212lg¡Ê¥Õ¥êー2 ¥é¥¤¥È¥°¥ìー ¥È¥Ã¥×¥¹¡Ë
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§¥»¥Ã¥È¡¡ 17,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥È¥Ã¥×¥¹¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥È¥Ã¥×¥¹ ¡¡£±.¿ÈÉý ¡¡£².Ãå¾æ ¡¡£³.¤æ¤¾æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥êー£± ¡¡¡¡65 ¡¡¡¡68¡¡¡¡¡¡54.5
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥êー£² ¡¡¡¡67¡¡¡¡ 70¡¡¡¡¡¡57.5
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ü¥È¥à¥¹ ¡¡➃¥¦¥¨¥¹¥È ➄¥Ò¥Ã¥× ¡¡➅¤ï¤¿¤ê ¡¡➆¸Ô¾å ¡¡➇¿þÉý ¡¡➈¸Ô²¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥êー£±¡¡¡¡68-76¡¡¡¡¡¡103¡¡¡¡ 34¡¡¡¡ ¡¡29¡¡¡¡¡¡23.5 ¡¡¡¡ 69
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥êー£²¡¡¡¡76-84¡¡¡¡¡¡108¡¡¡¡35.5 ¡¡¡¡29.5¡¡ ¡¡ 24.5 ¡¡ ¡¡73
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§¡ÊËÜÂÎ¡Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë92¡ó¡¦ÌÊ8%¡¡¡Ê¥ê¥Ö¡ËÌÊ95¡ó¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5%
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§7Æü´Ö¡Ê½é´üÉÔÎÉ¤Î¤ß¸ò´¹¡Ë
°åÎÅµ¡´ï¤Î¼ïÎà¡¡ ¡§°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Ê²ÈÄíÍÑ±óÀÖ³°Àþ·ì¹ÔÂ¥¿ÊÍÑ°á¡Ë
ÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§11B1X10025810501
»ÈÍÑÌÜÅªËô¤Ï¸ú²Ì ¡§±óÀÖ³°Àþ¤Î·ì¹ÔÂ¥¿ÊºîÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¦ÈèÏ«·Ú¸º¡¦¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¡¢¥³¥ê¤Î´ËÏÂ¡Ë
¡Ú INFORMATION ¡Û
¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥ë¥ë¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò ¨¡¨¡¨¡¨¡
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥¹¥êー¥×¡¦¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥È¥¥á¥¤¢¤Õ¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹
¡Î »ö¶ÈÆâÍÆ ¡Ï
·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ²ÈÅÅ¡Ê²ÈÄíÍÑ°åÎÅµ¡´ï¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡´ï¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºµ¡´ï¤Ê¤É¡Ë¡¢
²÷Ì²À¸³è¿²¶ñ¡Ê¼ýÇ¼¼°¥Ù¥Ã¥É¡¢µ¡Ç½¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
[ ËÜ¼Ò ]
¢©541-0058 Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîµ×Êõ»ûÄ®2-1-5 ATEX¥Ó¥ë
tel¡§06-7670-8600¡ÊÂå¡Ë fax¡§06-7670-8610¡ÊÂå¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.atex-net.co.jp/