Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤¬¡ÖÊ¸²½ºâËÉºÒ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¡1·î26Æü¤Ë»ÏÆ°¡¡
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ¹î¡Ë¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£¡¢¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ä²ÐºÒ¤«¤éÊ¸²½ºâ¤ò¼é¤ë¡ÖÊ¸²½ºâËÉºÒ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤äÊóÆ»¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î»Ù±ç¡¢¾©Îå¾Þ¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤«¡¢´ë¶ÈÅù¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£1·î26Æü¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËË¡Î´»û¡ÊÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®¡Ë¤Î¶âÆ²¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢ÆâÉô¤ÎÊÉ²è¤¬¾ÆÂ»¤·¤¿Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½ºâËÉºÒ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ1955Ç¯¤Ë¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Î´»û¤ÎËÉ²Ð·±Îý¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±·î26Æü¡¢ÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®¡Ë
Ê¸²½ºâËÉºÒ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥´¥Þー¥¯
¡¡ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤ÉÂ¿È¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ä²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤Ï¤¢¤È¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÊ¸²½Ä£¡¢¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¤Ï¡ÖÊ¸²½ºâËÉºÒ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÉºÒ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâÊÝ¸î¤ò¹Í¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´±Ì±¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ê¸²½ºâ¤òÌ¤Íè¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÊ¸²½ºâ¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢ÈïºÒ¤·¤Æ¤âÂ®¤ä¤«¤ËÉüµì¡¦Éü¶½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÂ¸Â³¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÊ¸²½ºâ¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤äÊóÆ»¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£Ê¸²½ºâËÉºÒ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¿ÔÎÏ¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¾©Îå¾Þ¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤Î»Ù±ç¤ä¡¢´ë¶È¤¬¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»²Æþ¤¹¤ëµ¡±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸²½ºâ¤òºÒ³²¤«¤é¼é¤ëÃæ¿´ÅªÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ2020Ç¯10·î¤Ë¹ñÎ©Ê¸²½ºâµ¡¹½¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ºâËÉºÒ¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¸²½Ä£¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
