³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É ¥¨¥³¥¹¥È¥¢¶¨Æ¯Àë¸À
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§º´Æ£ ¼éÀµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥Õ¥Ô¥³¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å ÁÔ°ì¡¢¥Õ¥ì¥¹¥³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥³¥¹¥È¥¢¶¨Æ¯Àë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¨Æ¯Àë¸À¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ò¿·¤¿¤Ê¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¤Î¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤ªÅ¹¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤·¤Æ»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¢¨1¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1. ²ó¼ý³èÆ°¤Î¼Â»Ü
¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¥Õ¥ì¥¹¥³¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤«¤é»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÉÊ¥È¥ìー¤ª¤è¤ÓÆ©ÌÀÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¨¥³À½ÉÊ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÈÍÑ
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßÍÆ´ï¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥Õ¥Ô¥³¤Î»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¨¥³À½ÉÊ¢¨2¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¤ä¡Ö¥¨¥³APET¡×¤Ê¤É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥³À½ÉÊ¤òÇä¤ê¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
3. ¤ªÅ¹¤¬ÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¤Ë
¥¨¥Õ¥Ô¥³¤È¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥êー¥Àー¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¢to¥¹¥È¥¢¡×¤Î³èÆ°¤òÅ¹Æ¬¤ÇÁÊµá¤·¡¢º£¸å¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤è¤ëPR¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁ°¸å¤ÇÍÑÅÓ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡
¢¨2¡¡²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥³¥È¥ìー¡×¡¢¡Ö¥¨¥³APET¡×¡¢¡Ö¥¨¥³OPET¡×
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³¡ä
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´Ê°×¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥¨¥Õ¥Ô¥³Êý¼°¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¥È¥ìーto¥È¥ìー¡×¡Ö¥Ü¥È¥ëtoÆ©ÌÀÍÆ´ï¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¾å»ñ¸»¤Î½Û´ÄµÚ¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤ÍÆ´ï¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ë¾Ê»ñ¸»²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ ¡§ ¢©163-6036¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー36³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡º´Æ£ ¼éÀµ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ ÏÂÇ·
ÀßÎ© ¡§ 1962Ç¯7·î
HP ¡§ https://www.fpco.jp/
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¥¨¥Õ¥Ô¥³ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥Ô¥³(https://fpco-info.jp/)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡ä
Å¹ÊÞ ¡§¡¡µþÅÔ¤òÃæ¿´¤ËÂçºå¡¢¼¢²ì¡¢Ê¼¸Ë¤Ë114Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
ËÜ¼Ò ¡§ ¢©600-8311¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¼ãµÜÄÌ¸Þ¾ò²¼¥ëÈûº»ÌçÄ®33ÈÖÃÏ1
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å ÁÔ°ì
ÀßÎ© ¡§ 1987Ç¯3·î
HP ¡§¡¡¥¹ー¥Ñー¥Õ¥ì¥¹¥³ - Á´¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Î¤¿¤á¤Ë(https://www.super-fresco.co.jp/)
