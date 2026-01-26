¥Ï¥¤¥¹¥¥ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖLAPRAS¡×¡¢ÂÔË¾¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÊiOS/AndroidÈÇ¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹
LAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À÷Ã«·òÂÀÏº °Ê²¼¡¢LAPRAS¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¥ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ÖLAPRAS¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¸ø¼°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊiOS/AndroidÂÐ±þ¡Ë¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇWeb¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¤ò¥¢¥×¥ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¥¹¥³¥¢¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ê·Ú¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë
iOS¡ÊApp Store¡Ë¡§ https://apps.apple.com/jp/app/lapras/id6756289434
Android¡ÊGoogle Play¡Ë¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lapras.user
LAPRAS¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹
ÇØ·Ê
¡ÖLAPRAS¡×¤Ï¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤äµ»½ÑÎÏ¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Web¾å¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¼«Æ°¼ý½¸¤ä¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¿¦Îò¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¹¥¥ë¤ä»Ö¸þÀ¡¢¶¯¤ß¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤è¤ê¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥¢¥×¥êÈÇ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LAPRAS¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü¡¹¤Î³èÆ°¤ò¼ý½¸¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¡Ö¶¯¤ß¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢µ¤·Ú¤µ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥¹¥¥ë¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤ë¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¥¹¥³¥¢¡×¤ä¡Öµ»½ÑÎÏ¥¹¥³¥¢¡×¤ÎÊÑÆ°¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢´ë¶È¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤è¤êµ¤·Ú¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Î³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆâÍÆ
º£²ó¤Î¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢iOS¤ª¤è¤ÓAndroidÃ¼Ëö¤Ë¤ÆLAPRAS¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- »Ô¾ì²ÁÃÍ¥¹¥³¥¢¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÊÑÆ°³ÎÇ§ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¿¦Îò¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤ä¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢ËèÆüµ¤·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¹¥«¥¦¥È¡¦´ë¶È¾ðÊó¤Î³ÎÇ§´ë¶È¤«¤é¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ä¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤è¤êÁÇÁá¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆü¾ïÅª¤ËLAPRAS¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¸½ºß¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È²þÁ±¤ò·ÑÂ³¤·¡¢UI/UX¤Î¸þ¾å¤äµ¡Ç½³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§ÍÍ¤Î¥¹¥¥ë¤äÂ¿ÌÌÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤è¤êÀµ¤·¤¯²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
LAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AIµ»½Ñ¤ä¥¯¥íー¥ëµ»½Ñ¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ´ûÂ¸¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëºÎÍÑ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ LAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò À÷Ã« ·òÂÀÏº
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
ÀßÎ© ¡§ 2016Ç¯5·î11Æü
»ñËÜ¶â ¡§3²¯8913Ëü8200±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
URL ¡§ https://corp.lapras.com/