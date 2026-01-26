¡È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ»ÃÏ¤Ê¤´¤ä¤Ç¤Þ¤Á¤á¤°¤ê¡É¡ª¡Ö¥µ¥¦NA GO!! Åò¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥Èー»ÔÆâ15¤Î²¹Íá»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¡ÖÅò¼ë°õ¡×¤ò½¸¤á¤è¤¦ー
¡Ö¥µ¥¦NA GO!! Åò¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤È¤Ï
¡Ö¥µ¥¦NA GO!! Åò¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥µ¥¦NA GO ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ～Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¦¡ª¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿²¹Íá»ÜÀß¼þÍ·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢Ì¾Å¹Â·¤¤¤Î"¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ»ÃÏ"¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì¹Ô¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Óー±É
¥¥ã¥Ê¥ë¥ê¥¾ー¥È
ÎµÀô»û¤ÎÅò
Çò»³²¹Àô
¿·¼é»³Åò
¥µ¥¦¥Ê¥é¥ÜÌ¾¸Å²°
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤Þ¤Á¤òÊâ¤¯¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÊÎ¹¤òÄó°Æ¡£»²²Ã»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢ÆþÍá¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ³Æ»ÜÀß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÅò¼ë°õ¡×¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÅò¼ë°õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´15»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅò¼ë°õ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
Åò¼ë°õ¤Ï¡¢²¹Íá»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾Ú¤È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò½ä¤ë¡Ö¸æ¼ë°õ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´15»ÜÀß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅò¼ë°õ¡£»ÜÀßÌ¾¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡¦¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥µ¥¦¤Ë¤ã¤´¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢¨Åò¼ë°õ¤Ï³Æ»ÜÀß¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22662/table/45_1_e88d45e08bffd3d6a2fc6480222e4a15.jpg?v=202601261051 ]
³«ºÅ³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22662/table/45_2_3e98b0bccd4860e4d1608c6b57c8635d.jpg?v=202601261051 ]
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
A¡ËÅò¼ë°õ¤ò½¸¤á¤ÆÌ¾¸Å²°¥°¥Ã¥º¤òGET¡ª
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹ç·×3¼ïÎà¤ÎÅò¼ë°õ¤ò½¸¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÌ¾¸Å²°»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ê¥ª¥¢¥·¥¹21 i¥»¥ó¥¿ー¡¦¶â»³´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ë¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó3Ëç¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£3¥«½ê°Ê¾å½ä¤Ã¤Æ3¼ïÎà½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
B) Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Åò¼ë°õ¤á¤°¤ê¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆInstagram¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç40Ì¾ÍÍ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏInstagram¤¬¸å±ç¡¢»Ù»ý¡¢±¿±Ä¡¢´ØÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖWellnestyle NAGOYA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWellnestyle NAGOYA¡Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤´¤ä¡Ë¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¡¢Ìþ¤·¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢Ì¾¸Å²°È¯¤ÎÅÔ»Ô·¿´Ñ¸÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç´¶¤¸¤ë¡×¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ëÎ¹¡¢±¿Æ°¤Ç¿ÈÂÎ¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ëÎ¹¡¢Èþ¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÎ¹¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤ò»ý¤Áµ¢¤ëÎ¹¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²¹Íá»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://wellnestyle-nagoya.jp/
Instagram¡§@well.nago
Facebook¡§¤¦¤§¤ë¤Ê¤´
Ì¾¸Å²°¤Ç³Ú¤·¤à¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ
Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤«¤é"¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ»ÃÏ"¤È¾Î¤µ¤ì¤ë³¹¤Ç¤¹¡£Ï·ÊÞ¤ÎÁ¬Åò¤«¤éºÇ¿·¤Î¥¹ー¥ÑーÁ¬Åò¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²¹Íá»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢120¡î¤Î¹â²¹¥µ¥¦¥Ê¤ò¸Ø¤ë¡ÖÄ¹´î²¹Àô¡×¡¢ÉÙ»Î»³¤òÎ×¤á¤ë¡ÖÂç¹õÅò¡×¡¢¿Å¤Ç¿æ¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖÈæÎÉ²¹Àô¡×¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥é¥ÜÌ¾¸Å²°¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê»ÜÀß¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤Ç°Û¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤Þ¤Á¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡Ö¤È¤È¤Î¤¦¡×ÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤Þ¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
