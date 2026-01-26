¤¿¤ï¤é¥Îー¥íー¥É Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¤¬¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year2025¤ËÆþ¾Þ
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ù¸¶µ¬Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ï¤é¥Îー¥íー¥É¡¡Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year2025¡×¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅê¿®¥Ö¥í¥¬ー¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year¡×¤Î³«»Ï»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤¤¤È»×¤¨¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬ÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤è¤ê¤è¤¤Åê»ñ´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¤Ï¡ÖÅê¿®¥Ö¥í¥¬ー¤¬Áª¤Ö¡ªFund of the Year2016¡×¤Ç2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë1Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£(https://www.am-one.co.jp/pdf/news/441/20251028_AMOne_newsrelease.pdf)³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¦¤Ù¤¯º£¸å¤â±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÈñÍÑ¡Û
¡üÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô²ÁÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¡°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡¡¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡¡Î®Æ°À¥ê¥¹¥¯
³Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¡Ê³°²ß·ú»ñ»º¤Ë¤Ï°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¡¢ÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Ë·¸¤ë¿®ÍÑ¾õ¶·Åù¤ÎÊÑ²½Åù¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹çÅù¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¼ÂÀª¤«¤é´üÂÔ¤Ç¤¤ë²Á³ÊÄÌ¤ê¤Ë¼è°ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½Åù¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÁÈÆþ¤ì¤ëÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¤Î±¿ÍÑ¤Î¹ªÀÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈÆþ¤ì¤¿Í²Á¾Ú·ôÅù¤Î²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¡¢´ð½à²Á³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ»±×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÅê»ñ¸µËÜ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ð½à²Á³Û¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤òÈï¤ê¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¡§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡¡¡¡´¹¶â»þ¼ê¿ôÎÁ¡§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¡¡¿®Â÷ºâ»ºÎ±ÊÝ³Û¡§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¡§¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆü¡¹¤Î½ã»ñ»ºÁí³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Î¨0.09889¡ó¡ÊÀÇÈ´0.0899¡ó¡Ë°ÊÆâ
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁ¡§ÁÈÆþÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ÎÇäÇã¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇäÇã°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¡¢¿®Â÷»öÌ³¤Î½èÍý¤ËÍ×¤¹¤ë½ôÈñÍÑ¡¢³°¹ñ¤Ç¤Î»ñ»º¤ÎÊÝ´ÉÅù¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¡¢´ÆººË¡¿ÍÅù¤Ë»ÙÊ§¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´Æºº¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑÅù
¢¨¿®Â÷ºâ»º¤«¤é´ÖÀÜÅª¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡¦¼ê¿ôÎÁÅù¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¹ç·×³Û¡¢¤½¤Î¾å¸Â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤äÊÝÍ´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÀÇË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¹þ¼ê¿ôÎÁÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡üÅö»ñÎÁ¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÅö»ñÎÁ¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÅö»ñÎÁ¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë¤è¤êºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î´°Á´À¡¢Àµ³ÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¾Íè¤Î»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅö»ñÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÍÆ¤ÏºîÀ®»þÅÀ¡Ê2026Ç¯1·î24Æü¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢
- ÍÂ¶âÅù¤äÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±·ÀÌó¼ÔÊÝ¸îµ¡¹½¤ÎÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µËÜÊÝ¾Ú¤ª¤è¤ÓÍø²ó¤êÊÝ¾Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- Åê»ñ¤·¤¿»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¹ØÆþ¶â³Û¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¸ÜÌä»ö¶È¡×¤È¡ÖÅê»ñ¿®Â÷»ö¶È¡×¤ÎÁÐÊý¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â(¢¨)¤Ï¡¢Ìó76Ãû±ß¤È¹ñÆâÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë·¸¤ï¤ë±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¤ë»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë±¿ÍÑ¥ê¥µー¥ÁÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤ä¶âÍ»¹©³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î±¿ÍÑÀïÎ¬Åù¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤Ï2025Ç¯£¹·îËö»þÅÀ¡£
¸ø¼°HP¡¡https://www.am-one.co.jp/
¾¦ ¹æ Åù¡¿ ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈOne³ô¼°²ñ¼Ò ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè324¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¿ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ