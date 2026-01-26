NTT ExC¥Ñー¥È¥Êー¡¢ÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¹â¤á¤ëAI²»À¼ÂÐÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
1.ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¤È¸ú²Ì
¡¡±Ä¶È¡¦ÀÜµÒ¡¦ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ÎÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤Îµ¡²ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÎý½¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤ËÉÕ¤¹ç¤¦Â¦¤Î°éÀ®¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢½½Ê¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡ÖÉ¾²Á¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á´ð½à¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¢¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤¬°éÀ®¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¡ÖAI²»À¼ÂÐÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î²ñ¾ì¤ä¥íー¥ë¥×¥ì¥¤Áê¼ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤äÉ¾²Á¹àÌÜ¤ò´ë¶È¤´¤È¤Ë½ÀÆð¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¤¤áºÙ¤«¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î¹âÅÙ²½¤È¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
ÂÐ¾Ý
¡¡±Ä¶È¡¦ÀÜµÒ¡¦ÌÌÀÜ¤Ê¤É¤ÎÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø
Äó¶¡³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î26Æü
ÎÁ¶â¡¦¥×¥é¥óÅù
¡¡Í×¸«ÀÑ¤â¤ê¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö¡¦²ó¿ô¤Ë¤è¤ë½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¡Ë
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡×¤ËµºÜ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¡¦Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥íー¥ë¥×¥ì¥¤
¡¡AI¤¬²»À¼¤È¿ÍÊª²èÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤¤Î×¾ì´¶¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¼«Í³¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ªÀßÄê
¡¡´ë¶È¤ä¶È¼ï¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼«Í³¤ËºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¹Æ¬ÀÜµÒ¡¢½é²ó±Ä¶È¡¢¿·Æþ¼Ò°÷ÌÌÀÜ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼«¼Ò¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤äÉ¾²Á´ÑÅÀ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¸å¡¢ÂÐÏÃÆâÍÆ¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢É¾²Á¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤¬É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤´ÑÅÀ¤òÉ¸½à²½¤·¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¹¥¥ë¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
4.º£¸å¤ÎÅ¸³«¡¦¸«ÄÌ¤·
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¶È¼ï¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ç¼¡Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿É¾²Á·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸Ä¿Í¤äÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤´Äó°Æ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
